Specjalny zasiłek opiekuńczy w 2017 r.

Komu przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem rodzinnym przysługującym osobom, które nie mogą podjąć zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo rezygnują z niego ze względu na konieczność stałej opieki nad niepełnosprawnym małżonkiem, dzieckiem lub rodzicem. Niepełnosprawni, nad którymi sprawowana jest opieka powinni legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności oraz wymagać stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Decydujące przy jego przyznaniu jest kryterium dochodowe. Łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 764 zł. netto na miesiąc w przeliczeniu na jedną osobę.

Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego w 2017 r. nie zmieniła się - nadal wynosi 520 zł. miesięcznie.

Należy także pamiętać, że art. 16a ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych podaje sytuacje, w których specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Ma to miejsce m.in. gdy osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. A także np. jeżeli osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego od 2017 r.

Opiekunowie, jako osoby długo niepracujące, mogą mieć spore kłopoty z powrotem na rynek pracy po śmierci niepełnosprawnego albo utracie ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Od 1 stycznia 2017 r., po nowelizacji ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych mogą liczyć na wsparcie państwa – zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne. Muszą jednak spełnić określone warunki.