Walka z patodeweloperką się opóźni. 1 kwietnia nierealny

Wiceminister rozwoju i technologii Krzysztof Kukucki poinformował, że wdrożenie przepisów dotyczących standardów dla budynków i ich lokalizacji zostanie opóźnione. Zasady, które miały na celu zapobieganie tzw. patodeweloperce, miały zacząć obowiązywać od 1 kwietnia.

Minister Krzysztof Hetman przychylił się do apeli samorządów w tej sprawie i zdecydował, że to rozporządzenie nie wejdzie w życie 1 kwietnia 2024 r. - oświadczył Kukucki w czwartek w Sejmie, odpowiadając na pytania posłów. Aktualnie ministerstwo analizuje, jaki będzie optymalny terminy, aby wdrożyć te dobre przepisy, ale jednocześnie, żeby środowisko samorządowe było przekonane, że to jest optymalny moment - mówił Kukucki. Na pewno to jest kwestia nie więcej niż kilku miesięcy - dodał wiceminister.

Rozporządzenie o walce z patodeweloperką - co się zmieni?

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zakłada m.in. zwiększenie do 5 metrów odległości budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji od granicy działki. Dotąd odległość ta wynosiła minimum 3 metry w przypadku ścian bez okien lub drzwi, a w przypadku ścian z oknami lub drzwiami – 4 metry.

Mikromieszkań będzie mniej

Zgodnie z rozporządzeniem, lokal użytkowy w nowo projektowanych budynkach powinien mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 m kw. Możliwe będzie wykonanie lokalu o mniejszej powierzchni pod warunkiem, że lokal znajduje się na pierwszej lub drugiej kondygnacji nadziemnej budynku i jest do niego bezpośredni dostęp z zewnątrz budynku.

Zmikany dotkną nawet balkonów

Założono też wprowadzenie wymagania w zakresie odpowiednich przegród pomiędzy balkonami. Zgodnie z nową regulacją w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w przypadku wykonania więcej niż jednego balkonu na jednej płycie balkonowej należy zastosować przegrodę o wysokości co najmniej 2,2 m oraz szerokość odpowiadającą co najmniej szerokości balkonu, a w przypadku gdy balkon ma szerokość równą lub większą niż 2 m – minimum 2 m. Przegroda powinna się też charakteryzować odpowiednią przepuszczalnością światła. Powinna ona wynosić minimalnie 30 proc., maksymalnie 50 proc., dzięki czemu taka przyciemniona przegroda da poczucie odizolowania od sąsiadów.

Nowy nakaz dla właścicieli domów wielorodzinnych

W stosunku do budynku mieszkalnego wielorodzinnego projektowane przepisy wprowadzają też m.in. obowiązek wykonania pomieszczenia gospodarczego o powierzchni min. 15 m kw., na potrzeby przechowywania np. rowerów.