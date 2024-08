Wyrok TSUE kluczowy dla kredytów z WIBOR-em. Teraz banki wygrywają w polskich sądach ze złotówkowiczami

Jak podaje Związek Banków Polskich w Polsce w sądach toczy się już ok 1,1 tys. spraw dotyczących wskaźnika referencyjnego WIBOR w umowach kredytowych. W ciągu ostatnich 9 miesięcy liczba takich pozwów się podwoiła. Firma Grant Thornton ocenia w swojej analizie, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie kluczowy dla losów tych pozwów i sytuacji finansowej kredytobiorców w złotówkach (tzw. złotówkowiczów). Ewentualna skala roszczeń tych kredytobiorców znacznie przekroczyłaby żądania frankowiczów.

Czy kredyty hipoteczne ze zmienną stopą procentową opartą o WIBOR są zgodne z prawem?

Od pewnego czasu zaczęły pojawiać się pierwsze interpretacje kancelarii prawnych kwestionujących rzetelność oraz wiarygodność wskaźnika WIBOR. Od 2022 r. zaczęły być wnoszone do sądów pierwsze pozwy dotyczące unieważnienia umowy kredytowej w złotówkach ze zmienną stopą procentową opartą o WIBOR lub też wyeliminowania wskaźnika WIBOR z umowy.

Ale dotąd nie zapadł żaden prawomocny wyrok w takiej sprawie.

Jedną z przyczyn tych zdarzeń były podwyżki stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski, które od 2015 do 2020 roku pozostawały na niezmiennym poziomie. Potem w czasie pandemii COVID stopy te zostały obniżone do historycznie niskiego poziomu tj. prawie do 0 (stopa referencyjna 0,1%). Natomiast od października 2021 do września 2022 roku wzrosły do ok 7%. Spowodowało to wzrost wskaźnika WIBOR i jednocześnie duży wzrost rat kredytowych, dla kredytów z WIBOREM.

Wyrok TSUE będzie kluczowy dla kredytów opartych o WIBOR, na razie banki wygrywają w polskich sądach

Firma Grant Thornton w swojej analizie wskazuje na postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie z 31 maja 2024 roku, którym ten sąd zadał TSUE cztery pytania prejudycjalne dotyczące stawki WIBOR w kredytach hipotecznych ze zmienną stopą oprocentowania. Między innymi SO zapytał czy postanowienia umowy kredytowej zawierającej wskaźnik WIBOR można uznać za abuzywne (tj. niedozwolone w relacji z konsumentem) oraz czy stosowane w umowach klauzule przerzucają ryzyko zmiennej stopy procentowej na konsumenta.

Zdaniem Grant Thornton wyrok TSUE na korzyść kredytobiorców wywołałby lawinę pozwów w sprawie wskaźnika WIBOR w umowach kredytowych. Skala tego mogłaby być nieporównywalnie większa od spraw związanych z kredytami frankowymi, gdyż kredyty ze zmienną stopą procentową opartą o WIBOR stanowią zarówno ilościowo jak i wartościowo znaczną część portfela kredytowego większości banków w Polsce.