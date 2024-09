Wyrok TK a emeryci: Wzory dwóch wniosków o postępowanie przeliczeniowe emerytur. 1) Do ZUS i 2) Do sądu. ZUS odmówi. Co zrobi sąd?

Problem dotyczył sytuacji, gdy mundurowy zmienił formację. Przez pół roku był policjantem, a potem trafił np. do SOP (Służba Ochrony Państwa). Każdy mundurowy ma prawo do nagrody rocznej. Jak mu ją wypłacić za okres służby w Policji? Wniosek składa się do policji (była formacja) czy do SOP (aktualna formacja?) NSA rozstrzygnął ten problem. Wniosek składamy do SOP, który wypłaci nagrodę także za okres służby w policji (w wyroku za 7 miesięcy).