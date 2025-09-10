Rosyjskie drony zaatakowały Polskę. Apel o nieopuszczanie domów

Kilkanaście lecących z Rosji dronów naruszyło nad ranem w środę polską przestrzeń powietrzną. Wojsko podjęło decyzję o ich zestrzeleniu. Armia i służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Władze apelują o śledzenie komunikatów.

W wyniku dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron. Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" – napisało na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ).

Dowództwo podało na platformie X, że na rozkaz dowódcy operacyjnego natychmiast uruchomiono procedury obronne. Operacja zaczęła się ok. godz. 2 w nocy. W czasie zmasowanego ataku na Ukrainę bezzałogowce z Rosji przekroczyły granicę z Polską.

„Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjne kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów” - poinformowało DORSZ.

Dowództwo podkreśliło, że monitoruje sytuację, a polskie i sojusznicze siły pozostają w pełnej gotowości. Władze zaapelowały w nocy do mieszkańców trzech województw – mazowieckiego, podlaskiego i podkarpackiego – o nieopuszczanie domów. Apelują też o śledzenie komunikatów służb. Wojsko, policja i straż pożarna zostały postawione w stan najwyższej gotowości.

Rosyjskie drony nad Polską. Premier Donald Tusk: otrzymałem meldunek

O nocnej operacji wojska i zestrzeleniu dronów zostali poinformowani prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk.