Pracownik po alkoholu. Jakie konsekwencje dla pracodawcy i pracownika?

Pracownik po alkoholu. Jakie konsekwencje dla pracodawcy i pracownika?

08 kwietnia 2026, 17:30
Urszula Wilk-Winter
Pracownik po alkoholu. Jakie konsekwencje dla pracodawcy i pracownika?
Często po świętach czy długich weekendach albo popularnych imieninach Policja zatrzymuje pojazdy i prewencyjnie kontroluje trzeźwość kierujących. Jakie ma to konsekwencje dla pracodawcy gdy pomiar dotyczący pracownika nie wskazuje zero.

Stan po użyciu alkoholu a stan nietrzeźwości: różnice

Stan po użyciu alkoholu

Do 0,2 promila alkoholu we krwi kierowca jest traktowany jak osoba trzeźwa. Pomiar wskazujący między 0,2 a 0,5 promila to stan po użyciu alkoholu. To orientacyjnie kieliszek wina lub wódki lub jedno piwo wypite w krótkim czasie. Za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu grozi areszt do 30 dni, grzywna od 2.500,00 do 30.000,00 zł, zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat oraz 15 punktów karnych

Stan nietrzeźwości

Stan nietrzeźwości stanowi przestępstwo - to ponad 0,5 alkoholu promila we krwi. W zależności od wagi, płci, tempa picia oraz ewentualnego posiłku i jego rodzaju, a także dokładnego stężenia alkoholu w napoju są to dwa-trzy kufle piwa, 1/3 litra butelki wódki czy pół butelki wina. Karą jest nie tylko wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów (od 3 do 15 lat) ale i pozbawienie wolności.

Jeśli Policja stwierdzi, że kierowca znajduje się do najmniej w stanie po użyciu alkoholu zatrzymuje prawo jazdy co powoduje niemożność dalszą jazdę. Niezastosowanie się do tego przepisu stanowi wykroczenie określane potocznie jako jazda bez uprawnień. Zatrzymania prawa jazdy nie musi mieć charakteru fizycznego, a jedynie odbywać się elektronicznie. Uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi ulegają zawieszeniu na okres od dnia zatrzymania prawa jazdy przez Policję do dnia wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez sąd. Wydane przez policjanta pokwitowanie w przypadku fizycznego zatrzymania dokumentu nie uprawnia do dalszego kontynuowania jazdy.

Czy pracownik musi poinformować pracodawcę?

Tym samym jeśli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z prowadzeniem pojazdów a nie ma wraz z nim innej osoby, która mogłaby usiąść za kółkiem np. zmiennika musi powiadomić pracodawcę o niemożności dalszego świadczenia pracy. Prowadzenie pojazdu już w stanie po użyciu alkoholu stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i w przypadku pracowników których świadczenie pracy polega przede wszystkim na takich działaniach np. kierowcy, motorniczy stanowi przesłankę do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Nie można wykluczyć sytuacji kontroli Policji podczas prowadzenia przez pracownika auta użytkowanego prywatnie, poza godzinami pracy. Dokonane wtedy zatrzymanie prawa jazdy wprost rzutuje na możliwość dalszego świadczenia pracy związanej z prowadzeniem pojazdów. Sytuację taką pracownik może chcieć zataić przed pracodawcą. Aby temu przeciwdziałać istnieje możliwość sprawdzenia on-line nieodpłatnie uprawnień kierowcy po wpisaniu imienia i nazwiska oraz numeru dokumentu. Informacje są aktualizowane raz na dobę, rano w oparciu o Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców.

Istnieje możliwość, że pracodawca może nie mieć sposobności dowiedzenia się że pracownik została zatrzymany w czasie pracy za prowadzenie po alkoholu i ma cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów w szczególności gdy za kółkiem może go zmienić inna osoba z uprawnieniami.

Przepadek pojazdu: kiedy sąd orzeka taką karę?

Sąd obowiązkowo orzeka o przepadku pojazdu którym poruszał się kierowca jeśli:

  • miał powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi,
  • prowadził w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) w okresie obowiązywania obowiązującego już zakazu albo gdy był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Jeśli kierujący nie jest właścicielem samochodu sąd orzeka przepadek jego równowartości. Natomiast gdy jest to pojazd służbowy dolegliwością finansową nałożoną na pracownika stanowi nawiązka w wysokości od 5.000,00 do 100.000,00 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

