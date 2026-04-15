Czy zmienią się zasady egzaminowania na kartę rowerową?

Czy zmienią się zasady egzaminowania na kartę rowerową?

15 kwietnia 2026, 14:59

Rośnie potrzeba reformy zasad uzyskiwania karty rowerowej. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec wskazał na konieczność unowocześnienia form egzaminowania. Przyznał jednak, że nie ma planów ujednolicenia bazy pytań dla uczniów ani ujednolicenia standardów w skali kraju.

Interpelacja poselska w sprawie kursów na kartę rowerową

Poseł Paweł Pepke w swojej interpelacji poruszył kwestię zmian w systemie egzaminowania i edukacji rowerowej dzieci i młodzieży. Zdaniem posła egzamin na pozyskanie karty rowerowej to często formalność, która nie przekłada się na realne przygotowanie do poruszania się po drogach”.

„Kursanci nie nabywają faktycznych umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach, ścieżkach rowerowych, ponieważ jazda po boisku lub placu manewrowym, nie uczy jazdy w realnym ruchu ulicznym” – wyjaśnił poseł i spytał o możliwość wprowadzenia takich zmian, jak: jazda w realnym ruchu drogowym, ujednolicenie bazy pytań egzaminacyjnych dla uczniów i wprowadzenie kursów online z najnowszych przepisów drogowych dla nauczycieli.

Konieczne jest unowocześnienie form egzaminowania

W odpowiedzi na interpelację wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec przyznał, że „dostrzega się rosnącą potrzebę reformy zasad uzyskiwania karty rowerowej, tak aby lepiej odpowiadały one współczesnym realiom ruchu drogowego oraz poziomowi zagrożeń, z jakimi spotykają się młodzi uczestnicy ruchu”.

„W szczególności wskazuje się na konieczność unowocześnienia form egzaminowania, większego nacisku na praktyczne umiejętności oraz ujednolicenia standardów w skali kraju” – napisał wiceminister. Jednocześnie wiceszef resortu przyznał, że ministerstwo nie planuje wprowadzenia w czasie egzaminu obowiązkowej jazdy w realnym ruchu drogowym. „Zmiana ta wymagałaby nowelizacji przepisów ustawowych, które zgodnie ze stanem na dzień udzielenia odpowiedzi nie są planowane” - podkreślił.

Resort nie ma też planów ujednolicenia bazy pytań dla uczniów i wprowadzenia centralnych kursów szkoleniowych online dla nauczycieli, by przekazywać wiedzę o najnowszych przepisach. „Ujednolicenie zakresu wymaganej wiedzy zostało jednak osiągnięte poprzez aktualizację podstawy programowej przedmiotu techniki, która wskazuje jednolite wymagania dla wszystkich szkół w kraju” – napisał Bukowiec.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo dzieci na drogach

Jednocześnie wiceminister wskazał na inne działania podejmowane wspólnie z ministerstwem edukacji, które zmierzają do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na drogach. Wiceminister wskazał m.in. na aktualizację podstawy programowej z techniki, w której wyodrębniono obszar wychowania komunikacyjnego, a treści w niej zawarte mają przygotować uczniów do uzyskania karty rowerowej. „Podstawa programowa techniki, opracowana we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, została zaktualizowana w roku szkolnym 2023/2024 w celu lepszego przygotowania uczniów do odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym, w tym jako użytkowników rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego” – wyjaśnił wiceminister.

Stanisław Bukowiec przypomniał też o licznych inicjatywach promujących bezpieczne zachowania w ruchu drogowym wśród dzieci, takich jak: Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Turniej BRD dla szkół specjalnych i Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny. „Ponadto, Ministerstwo Edukacji Narodowej aktywnie uczestniczy także w realizacji rządowego programu „Razem bezpieczniej 2025–2028”, oceniając projekty samorządów dotyczące działań profilaktycznych i edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym” – dodał wiceminister.

