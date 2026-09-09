Stypendium szkolne 2026/2027. Można dostać nawet 2480 zł na ucznia. Wniosek do 15 września 2026

Do 15 września rodzice mogą składać wnioski o stypendium szkolne 2026/2027. Wbrew temu co może sugerować jego nazwa, to nie nagroda za dobre oceny, a pomoc finansowa dla niektórych uczniów. O tym, kto ją otrzyma i w jakiej wysokości, decydują określone warunki oraz zasady obowiązujące w miejscu zamieszkania ucznia.

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Wnioski o stypendium szkolne tylko do 15 września 2026 roku

Chodzi o stypendium szkolne, które jest formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Ma ono pomóc uczniom z rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji finansowej w pokryciu kosztów związanych z nauką. Zainteresowani powinni złożyć wnioski do wtorku, 15 września.

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O świadczenie mogą wystąpić rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia. Pełnoletni uczeń składa wniosek we własnym imieniu. Postępowanie może również zostać wszczęte na wniosek dyrektora szkoły lub odpowiedniej placówki.

Ile wynosi stypendium szkolne w 2026/2027?

Wysokość pomocy nie jest jednakowa w całej Polsce. Ustawa określa jej minimalne i maksymalne granice, natomiast o konkretnej kwocie decyduje gmina, biorąc pod uwagę sytuację dochodową ucznia oraz okoliczności występujące w jego rodzinie.

Wysokość stypendium szkolnego wynosi od 99,20 zł do 248 zł miesięcznie i wypłacane jest przez 1 do 10 miesięcy w danym roku szkolnym. Jeśli gmina przyzna najwyższą dopuszczalną stawkę na pełne dziesięć miesięcy, łączna wartość wsparcia może wynieść 2480 zł. Przy minimalnej stawce wypłacanej przez dziesięć miesięcy będzie to 992 zł.

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Ostateczna kwota i długość okresu, na który zostanie przyznana pomoc, zależą od lokalnego regulaminu, dochodu przypadającego na członka rodziny oraz możliwości finansowych gminy.

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Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie

Podstawowym warunkiem uzyskania stypendium jest dochód nieprzekraczający 823 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. Przy składaniu wniosku we wrześniu gmina sprawdza dochody uzyskane przez rodzinę w sierpniu 2026 roku, czyli w miesiącu poprzedzającym złożenie dokumentów.

Przykładowo, jeżeli rodzina składa się z rodziców i dwojga dzieci, jej miesięczny dochód nie powinien przekraczać 3292 zł netto (823 zł × 4 osoby = 3292 zł). W przypadku rodzica samotnie wychowującego dwoje dzieci graniczny dochód całego gospodarstwa wynosi 2469 zł netto miesięcznie.

Samo spełnienie kryterium dochodowego nie gwarantuje jeszcze przyznania świadczenia. Ustawa wskazuje, że stypendium jest przeznaczone dla ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej. Pod uwagę mogą być brane również takie okoliczności jak bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, niepełna rodzina, uzależnienia albo zdarzenie losowe.

Co wlicza się do dochodu przy stypendium szkolnym?

Przy ustalaniu sytuacji rodziny uwzględniane są dochody wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. Mogą to być między innymi:

wynagrodzenia za pracę,

emerytury i renty,

zasiłki dla bezrobotnych,

zasiłki stałe i okresowe,

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami,

alimenty oraz pieniądze z funduszu alimentacyjnego,

dochód z działalności gospodarczej,

dochód z gospodarstwa rolnego,

niektóre stypendia i dochody z praktycznej nauki zawodu.

W przypadku gospodarstwa rolnego przyjmuje się miesięczny dochód w wysokości 459 zł z jednego hektara przeliczeniowego. Dochód ustalony dla całej rodziny dzieli się następnie przez liczbę jej członków.

Do dochodu nie wlicza się:

świadczenia 800 plus,

jednorazowego świadczenia Dobry Start, czyli 300 plus,

zasiłku celowego,

szkolnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym lub motywacyjnym,

dochodu z użytków rolnych o powierzchni mniejszej niż jeden hektar przeliczeniowy,

świadczenia "Aktywny Rodzic",

bonu ciepłowniczego.

Na co można przeznaczyć stypendium szkolne?

Stypendium nie zawsze oznacza przelew, który rodzic może wydać w dowolny sposób. Najczęściej pomoc przyznawana jest jako całkowite lub częściowe pokrycie udokumentowanych kosztów edukacyjnych. W wielu gminach działa to na zasadzie refundacji, czyli rodzic najpierw ponosi wydatek, a następnie przedstawia imienną fakturę lub rachunek.

Rozliczeniu mogą podlegać m.in. wydatki na:

podręczniki, lektury, słowniki, encyklopedie, atlasy i mapy,

zeszyty, plecak, piórnik i inne przybory szkolne,

strój galowy oraz strój i obuwie na lekcje wychowania fizycznego,

materiały i wyposażenie potrzebne do nauki zawodu,

komputer, laptop, tablet, drukarkę, oprogramowanie i akcesoria komputerowe,

naprawę sprzętu komputerowego,

domowy internet wykorzystywany do nauki,

zajęcia językowe, sportowe, taneczne lub muzyczne,

wycieczki edukacyjne oraz szkolne wyjścia do kina, teatru czy muzeum,

pobyt w internacie albo bursie.

Warto zachowywać wszystkie faktury i rachunki. Powinny być one wystawione imiennie na osobę składającą wniosek. Niektóre samorządy dopuszczają dokumenty dotyczące zakupów wykonanych jeszcze przed formalnym przyznaniem stypendium.

Gdzie złożyć wniosek o pieniądze dla ucznia?

Wniosek składa się w miejscu wskazanym przez gminę, w której mieszka uczeń. Może to być urząd miasta lub gminy, ośrodek pomocy społecznej albo jednostka zajmująca się oświatą. Nie decyduje położenie szkoły, lecz miejsce zamieszkania ucznia.

Do wniosku najczęściej trzeba załączyć: