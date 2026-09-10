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AI może zabrać etaty. Menadżerowie wskazują, co czeka pracowników w ciągu 3 lat

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10 września 2026, 14:40
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
AI może zabrać etaty. Menadżerowie wskazują, co czeka pracowników w ciągu 3 lat
AI może zabrać etaty. Menadżerowie wskazują, co czeka pracowników w ciągu 3 lat
Shutterstock

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Sztuczna inteligencja może w najbliższych latach mocno zamieszać na rynku pracy i nie jest to dobra wiadomość dla pracowników. Ponad połowa menadżerów przewiduje, że AI doprowadzi do zmniejszenia zatrudnienia w ich działach w ciągu trzech lat. Jednocześnie niemal połowa badanych uważa, że wdrażanie AI w firmach przebiega wolniej, niż wcześniej zapowiadano.

Ponad połowa menadżerów w AI widzi zagrożenie dla etatów

Ponad połowa, 54 proc. menadżerów przewiduje, że AI może doprowadzić do zmniejszenia liczby etatów w ich dziale w ciągu najbliższych trzech lat - wynika z badania SAP Polska. Jednocześnie 49 proc. uważa, że wdrożenia AI idą wolniej niż zapowiadano.

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Ponadto z badania firmy wynika także, że 56 proc. menadżerów uważa, że wraz z wdrażaniem tej technologii od pracowników będzie się wymagać wykonywania większej liczby zadań w tym samym czasie.

Szkolenia lub programy podnoszenia kompetencji

Firmy dostrzegają potrzebę przygotowania pracowników do nowych warunków. 65 proc. badanych menedżerów z organizacji mających za sobą wdrożenie AI wskazuje, że ich przedsiębiorstwa zapewniają szkolenia lub programy podnoszenia kompetencji w zakresie sztucznej inteligencji” - zauważyli autorzy opracowania. Ich zdaniem wraz z rozwojem AI zmieniają się nie tylko narzędzia używane przez pracowników, lecz również zakres ich odpowiedzialności.

Nowy model pracy

Cytowana w badaniu wiceprezes SAP Polska Katarzyna Rusek oceniła, że rozwój agentów AI nie oznacza odsuwania ludzi od pracy, lecz tworzenie nowego modelu współpracy między człowiekiem a technologią. „Systemy mogą przejmować coraz więcej powtarzalnych działań, dzięki czemu pracownicy mogą koncentrować się na tym, co wymaga doświadczenia, kreatywności i eksperckiego osądu. Kluczowe staje się więc budowanie zaufania, jasnych zasad działania oraz kompetencji, które pozwolą pracownikom i menedżerom skutecznie funkcjonować w tym nowym środowisku”- stwierdziła.

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Badanie SAP Polska „AI Readiness Index. Droga do autonomicznego przedsiębiorstwa” zostało przeprowadzone w sierpniu 2026 roku metodą CAWI przez platformę analityczno-badawczą UCE Research. Wzięło w nim udział 411 menedżerów z firm zatrudniających co najmniej 50 pracowników, mających wpływ na decyzje dotyczące wydatków IT w swoich zespołach lub obszarach biznesowych. Warunkiem udziału w badaniu było wykorzystywanie w organizacji co najmniej jednego rozwiązania AI w codziennej pracy.

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Źródło: PAP
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