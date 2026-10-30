REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Urlop w związku z żałobą nawet na rok. Z prawem do wynagrodzenia. Resortowi pracy skończył się czas a odpowiedzi nie ma

Urlop w związku z żałobą nawet na rok. Z prawem do wynagrodzenia. Resortowi pracy skończył się czas a odpowiedzi nie ma

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 października 2026, 15:05
Małgorzata Masłowska
oprac. Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Urlop w związku z żałobą nawet na rok
Urlop w związku z żałobą nawet na rok. Z prawem do wynagrodzenia. Resortowi pracy skończył się czas a odpowiedzi nie ma
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy pracownicy powinni zyskać nowe uprawnienie, które pozwoli im zadbać o kondycję psychiczną po stracie najbliższych? Do resortu pracy trafiła petycja z propozycją wprowadzenia w obowiązujących przepisach zmian. Z uwagi na swój charakter miałyby one w pewnym zakresie dotyczyć również osób uczących się, które nie są pracownikami.

Zmiany zachodzące na gruncie prawa pracy umacniają pozycję pracowników

Jakich zmian pracownicy oczekują na gruncie prawa pracy? Czasami przedstawiane propozycje naprawdę mogą zaskakiwać, co do zasady jednak w większości przypadków skupiają się one wokół wyższych zarobków i zwiększenia liczby dni wolnych od pracy. Przykładem tego rodzaju proponowanych rozwiązań takich długo forsowanych rozwiązań może być urlop regeneracyjny, o którym mówiło się i pisało niemal przez cały 2025 rok. W uzasadnieniu przemawiającym za koniecznością wprowadzenia go mówiło się o zdrowiu psychicznym pracowników, wypaleniu zawodowym i work life balance. Komu miałby przysługiwać taki urlop zgodnie z propozycją Związkowej Alternatywy? Prawo do niego miałby mieć każdy pracownik, który przepracował w danym zakładzie pracy 7 lat. Urlop miał być w pełni płatny i przyznawany na wniosek, a pracodawca nie mógłby odmówić jego udzielenia.

REKLAMA

POLECAMY: Kalendarz książkowy 2027

Wolne w pracy w związku ze stratą i żałobą

Jednak do resortu pracy trafiła w ostatnim czasie również inna zaskakująca propozycja. W dniu 5 lipca 2026 r. złożono petycję, której autor postuluje, aby w przypadku żałoby pracownika zakład pracy udzielał mu urlopu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na okres od 3 miesięcy do roku. Urlop musiałby wiązać się z regularnymi wizytami u psychologa i psychiatry w warunkach: domowych, zakładowych, ambulatoryjnych, na odległość. Szczególne prawa miałyby przysługiwać również osobom uczącym się. W przypadku żałoby ucznia, studenta, słuchacza, szkoła miałaby zwolnić go z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na okres od 3 miesięcy do roku. Z uwagi na dobrostan podmioty te miałyby też skierować te osoby na indywidualnych tok nauczania oraz regularne wizyty u psychologa i psychiatry w warunkach: domowych, ambulatoryjnych, na odległość.
Jak resort pracy ustosunkował się do przestawionej propozycji? Tego na razie nie wiemy, bo choć petycja miała być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż do 5 października 2026 r., to na dzień 30 października w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS nadal nie udostępniono pismo dotyczącego załatwienia tej sprawy.

Zobacz również:
Powiązane
Te urzędy będą zamknięte 2 listopada. Pracownicy będą mieli wolne, a petenci nie załatwią żadnych spraw
Te urzędy będą zamknięte 2 listopada. Pracownicy będą mieli wolne, a petenci nie załatwią żadnych spraw
Szkoły w Polsce zamknięte w poniedziałek 2 listopada 2026 r. – zaskoczeni rodzice zastanawiają się co z opieką nad dziećmi?
Szkoły w Polsce zamknięte w poniedziałek 2 listopada 2026 r. – zaskoczeni rodzice zastanawiają się co z opieką nad dziećmi?
Naliczanie odprawy emerytalnej nauczyciela – jakie składniki wynagrodzenia uwzględniać?
Naliczanie odprawy emerytalnej nauczyciela – jakie składniki wynagrodzenia uwzględniać?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
Pogrzeb za 0 zł dla każdego seniora (i nie tylko), niezależnie od dochodów. Polacy wciąż nie wiedzą o tym świadczeniu, a można zaoszczędzić nawet kilkanaście tysięcy złotych
31 paź 2026

Każda osoba (nie tylko w wieku senioralnym), która posiada miejsce zamieszczania na terytorium Polski (ponieważ jest to jedyne kryterium udziału w programie) – na wypadek swojej śmierci, może zaoszczędzić rodzinie nawet kilkanaście tysięcy złotych kosztów związanych z pogrzebem. W ramach Programu Świadomej Donacji, który prowadzi wiele uczelni wyższych w całym kraju – uniwersytety biorą na siebie cały koszt pochowania zwłok i opieki nad grobem (niezależnie od dochodów beneficjenta programu, zwanego – donatorem). Na czym dokładnie polega program i w jaki sposób można skorzystać z tego świadczenia (w postaci bezpłatnego pogrzebu)?
Benefity są przyjemne i przereklamowane. Jak tworzyć najlepsze miejsca pracy? Wyjaśnia krakowski pracodawca roku [Wywiad]
30 paź 2026

Najlepszy pracodawca w Krakowie tłumaczy, że benefity są przyjemne i przereklamowane, a firma to nie maszyna do zarabiania pieniędzy, lecz miejsce, w którym spędzamy ogromną część życia. Pracodawca ma więc realny i duży wpływ na jakość życia pracowników. Należy traktować to bardzo poważnie.
Program „Pierwszy serw”. Fundacja LOTTO oferuje wsparcie dla szkół w upowszechnianiu aktywności fizycznej
30 paź 2026

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej w programie „Pierwszy Serw” oferuje wsparcie w postaci stołów do tenisa stołowego z wyposażeniem, środków na bezpłatne zajęcia dla uczniów i szkoleń dla prowadzących. Program skierowany jest do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, położonych na terenie gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich.
Zasiłek pogrzebowy - nie każdy otrzyma pełne 7000 zł nawet gdy pokryje koszty pogrzebu. Jak uniknąć błędów we wniosku do ZUS?
30 paź 2026

Od stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wzrósł z 4 tys. do 7 tys. zł. Samo pokrycie kosztów pochówku nie gwarantuje automatycznej wypłaty pełnej kwoty. ZUS przypomina o zasadach, które decydują o przyznaniu wsparcia.

REKLAMA

Ryczałt w 2027 r. Ci klienci biura rachunkowego mogą go stracić – sprawdź ich przed końcem 2026 roku
30 paź 2026

Klienci biur rachunkowych zwykle nie śledzą prac nad ustawami, a zmiany w PIT i ryczałcie od 2027 r. mogą dotyczyć wielu z nich. Zuzanna Niełacna, ekspert księgowo-podatkowy w fillup k24, podpowiada, jak biuro może wytypować klientów do sprawdzenia, kiedy ich poinformować i czego nie przesądzać za nich.
Prof. W. Modzelewski: Dzięki nowelizacji ustawy o VAT w 2027 r. wzrośnie PKB (tylko na papierze) i spadną (w rzeczywistości) dochody budżetowe
30 paź 2026

Uchwalono rewolucyjne zmiany w fakturowaniu zakupów płodów rolnych wytworzonych przez tzw. rolników ryczałtowych (czyli większość), które są nie tylko absurdalne, lecz wręcz kryminogenne - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Bez strategii stracimy szansę na rozwój. Zielona transformacja może napędzić polski przemysł [Gość INFOR.PL]
30 paź 2026

Dekarbonizacja nie musi oznaczać likwidacji przemysłu i miejsc pracy. Przeciwnie – odpowiednio przeprowadzona transformacja energetyczna może stać się jednym z najważniejszych motorów rozwoju polskiej gospodarki. Szczególnie dużo mogą zyskać województwa śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie. Stawką jest nawet ponad 70 tys. nowych miejsc pracy w przemyśle. Warunek? Polska musi zdecydować, w jakich technologiach chce się specjalizować, przygotować odpowiednie kadry i skutecznie walczyć o europejskie pieniądze. O przyszłości polskiego przemysłu w programie „Gość INFOR.PL” rozmawiali Monika Helak z Instytutu Reform oraz Marcin Korolec z Instytutu Zrównoważonej Gospodarki.
Urlop w związku z żałobą nawet na rok. Z prawem do wynagrodzenia. Resortowi pracy skończył się czas a odpowiedzi nie ma
30 paź 2026

Czy pracownicy powinni zyskać nowe uprawnienie, które pozwoli im zadbać o kondycję psychiczną po stracie najbliższych? Do resortu pracy trafiła petycja z propozycją wprowadzenia w obowiązujących przepisach zmian. Z uwagi na swój charakter miałyby one w pewnym zakresie dotyczyć również osób uczących się, które nie są pracownikami.

REKLAMA

Kongres Osób z Niepełnosprawnościami 2026 r.
30 paź 2026

Dnia 29 października 2026 roku odbył się w Warszawie dwunasty już Kongres Osób z Niepełnosprawności. Spotkanie miało formułę hybrydową i odbywało się pod hasłem „Chcemy ustaw, chcemy praw!”. Jakie tematy były poruszane?
Opłata paliwowa jak podatek. Rząd zmienia plany i podział pieniędzy
30 paź 2026

Szykuje się rewolucja w podziale pieniędzy z opłaty paliwowej, którą każdy kierowca zostawia na stacjach benzynowych. Najnowsza wersja rządowego projektu nowelizacji ustawy o Funduszu Kolejowym zakłada radykalne przemodelowanie finansowania polskich torów i dróg, a także częściowe przekierowanie tych środków bezpośrednio do budżetu państwa. Zmiany, które pierwotnie planowano na początek 2027 roku, zostały przesunięte w czasie na rok 2028. Rząd uspokaja jednak właścicieli samochodów: reforma ma zostać przeprowadzona w taki sposób, aby ceny na pylonach stacji paliw nie wzrosły.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA