Urlop w związku z żałobą nawet na rok. Z prawem do wynagrodzenia. Resortowi pracy skończył się czas a odpowiedzi nie ma
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Czy pracownicy powinni zyskać nowe uprawnienie, które pozwoli im zadbać o kondycję psychiczną po stracie najbliższych? Do resortu pracy trafiła petycja z propozycją wprowadzenia w obowiązujących przepisach zmian. Z uwagi na swój charakter miałyby one w pewnym zakresie dotyczyć również osób uczących się, które nie są pracownikami.
- Zmiany zachodzące na gruncie prawa pracy umacniają pozycję pracowników
- Wolne w pracy w związku ze stratą i żałobą
Zmiany zachodzące na gruncie prawa pracy umacniają pozycję pracowników
Jakich zmian pracownicy oczekują na gruncie prawa pracy? Czasami przedstawiane propozycje naprawdę mogą zaskakiwać, co do zasady jednak w większości przypadków skupiają się one wokół wyższych zarobków i zwiększenia liczby dni wolnych od pracy. Przykładem tego rodzaju proponowanych rozwiązań takich długo forsowanych rozwiązań może być urlop regeneracyjny, o którym mówiło się i pisało niemal przez cały 2025 rok. W uzasadnieniu przemawiającym za koniecznością wprowadzenia go mówiło się o zdrowiu psychicznym pracowników, wypaleniu zawodowym i work life balance. Komu miałby przysługiwać taki urlop zgodnie z propozycją Związkowej Alternatywy? Prawo do niego miałby mieć każdy pracownik, który przepracował w danym zakładzie pracy 7 lat. Urlop miał być w pełni płatny i przyznawany na wniosek, a pracodawca nie mógłby odmówić jego udzielenia.
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Wolne w pracy w związku ze stratą i żałobą
Jednak do resortu pracy trafiła w ostatnim czasie również inna zaskakująca propozycja. W dniu 5 lipca 2026 r. złożono petycję, której autor postuluje, aby w przypadku żałoby pracownika zakład pracy udzielał mu urlopu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na okres od 3 miesięcy do roku. Urlop musiałby wiązać się z regularnymi wizytami u psychologa i psychiatry w warunkach: domowych, zakładowych, ambulatoryjnych, na odległość. Szczególne prawa miałyby przysługiwać również osobom uczącym się. W przypadku żałoby ucznia, studenta, słuchacza, szkoła miałaby zwolnić go z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na okres od 3 miesięcy do roku. Z uwagi na dobrostan podmioty te miałyby też skierować te osoby na indywidualnych tok nauczania oraz regularne wizyty u psychologa i psychiatry w warunkach: domowych, ambulatoryjnych, na odległość.
Jak resort pracy ustosunkował się do przestawionej propozycji? Tego na razie nie wiemy, bo choć petycja miała być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż do 5 października 2026 r., to na dzień 30 października w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS nadal nie udostępniono pismo dotyczącego załatwienia tej sprawy.
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