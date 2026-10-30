Urlop w związku z żałobą nawet na rok. Z prawem do wynagrodzenia. Resortowi pracy skończył się czas a odpowiedzi nie ma

Czy pracownicy powinni zyskać nowe uprawnienie, które pozwoli im zadbać o kondycję psychiczną po stracie najbliższych? Do resortu pracy trafiła petycja z propozycją wprowadzenia w obowiązujących przepisach zmian. Z uwagi na swój charakter miałyby one w pewnym zakresie dotyczyć również osób uczących się, które nie są pracownikami.

Zmiany zachodzące na gruncie prawa pracy umacniają pozycję pracowników

Jakich zmian pracownicy oczekują na gruncie prawa pracy? Czasami przedstawiane propozycje naprawdę mogą zaskakiwać, co do zasady jednak w większości przypadków skupiają się one wokół wyższych zarobków i zwiększenia liczby dni wolnych od pracy. Przykładem tego rodzaju proponowanych rozwiązań takich długo forsowanych rozwiązań może być urlop regeneracyjny, o którym mówiło się i pisało niemal przez cały 2025 rok. W uzasadnieniu przemawiającym za koniecznością wprowadzenia go mówiło się o zdrowiu psychicznym pracowników, wypaleniu zawodowym i work life balance. Komu miałby przysługiwać taki urlop zgodnie z propozycją Związkowej Alternatywy? Prawo do niego miałby mieć każdy pracownik, który przepracował w danym zakładzie pracy 7 lat. Urlop miał być w pełni płatny i przyznawany na wniosek, a pracodawca nie mógłby odmówić jego udzielenia.

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Wolne w pracy w związku ze stratą i żałobą

Jednak do resortu pracy trafiła w ostatnim czasie również inna zaskakująca propozycja. W dniu 5 lipca 2026 r. złożono petycję, której autor postuluje, aby w przypadku żałoby pracownika zakład pracy udzielał mu urlopu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na okres od 3 miesięcy do roku. Urlop musiałby wiązać się z regularnymi wizytami u psychologa i psychiatry w warunkach: domowych, zakładowych, ambulatoryjnych, na odległość. Szczególne prawa miałyby przysługiwać również osobom uczącym się. W przypadku żałoby ucznia, studenta, słuchacza, szkoła miałaby zwolnić go z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na okres od 3 miesięcy do roku. Z uwagi na dobrostan podmioty te miałyby też skierować te osoby na indywidualnych tok nauczania oraz regularne wizyty u psychologa i psychiatry w warunkach: domowych, ambulatoryjnych, na odległość.

Jak resort pracy ustosunkował się do przestawionej propozycji? Tego na razie nie wiemy, bo choć petycja miała być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż do 5 października 2026 r., to na dzień 30 października w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS nadal nie udostępniono pismo dotyczącego załatwienia tej sprawy.