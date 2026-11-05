Nowa pomoc w 2027 roku. Ułatwienie dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami?

Od przyszłego roku osoby wymagające długotrwałej opieki oraz ich bliscy otrzymają pomoc w znalezieniu odpowiednich usług i świadczeń. Wsparcie to powinni zapewnić koordynatorzy do spraw opieki długoterminowej, działający w poszczególnych powiatach.

Koordynacja opieki długoterminowej - nowe zadanie powiatu

Nowe zadania na szczeblu powiatowym wynikają z ustawy o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej.

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„Wprowadzenie koordynatora do spraw opieki długoterminowej zwiększy przejrzystość dostępnych rozwiązań i ułatwi dostęp do informacji. Funkcja ta integruje działania sektorowe, łącząc ochronę zdrowia i pomoc społeczną, co pozwoli na lepsze planowanie usług i świadczeń opieki długoterminowej na poziomie lokalnym. Jest to odpowiedź na dotychczasowy brak mechanizmów koordynacyjnych, który utrudnia orientację i wydłuża czas uzyskania pomocy. Dzięki koordynatorowi osoba wymagająca wsparcia otrzyma realną pomoc w wyborze adekwatnych usług lub świadczeń, a opieka długoterminowa stanie się bardziej spójna i przejrzysta” – podkreślono w uzasadnieniu ustawy na etapie jej projektowania.

Koordynator opieki długoterminowej - lim jest i jakie ma zadania?

Koordynatorem opieki długoterminowej – zgodnie z nowymi przepisami – jest kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR). W przypadku miasta na prawach powiatu funkcję tę pełni kierownik miejskiego ośrodka pomocy społecznej (MOPS) albo dyrektor centrum usług społecznych (CUS). Możliwe jest upoważnienie innej osoby do działania w imieniu koordynatora.

Jakie zadania będzie wykonywała taka osoba? Otóż koordynator będzie w szczególności doradzał w zakresie wyboru usług bądź świadczeń opieki długoterminowej (a także hospicyjnej i paliatywnej) w oparciu o indywidualną sytuację osoby potrzebującej.

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Przykład W praktyce koordynator ma wyjaśniać jakie formy opieki są dostępne w danym powiecie i jak można z nich skorzystać. Przekaże informacje dotyczące przykładowo pomocy w domu, placówek dziennych, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych czy zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych.

W celu usprawnienia wymiany informacji koordynatorzy będą współpracować z placówkami ochrony zdrowia i jednostkami pomocy społecznej.

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Szczegółowe zadania koordynatora to m.in.:

• indywidualne wsparcie doradcze w zakresie identyfikacji i wyboru usług lub świadczeń opieki długoterminowej dostosowanych do potrzeb i sytuacji osoby wymagającej tych usług lub świadczeń, a także świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej w przypadku potrzeby zapewnienia ciągłości lub właściwego rodzaju opieki;

• zbieranie i analizowanie danych pozyskiwanych w ramach współpracy z podmiotami realizującymi usługi i świadczenia opieki długoterminowej, danych przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz danych publikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i wojewodów z zakresu usług i świadczeń opieki długoterminowej;

• udzielanie informacji o usługach i świadczeniach opieki długoterminowej na podstawie zebranych danych, w tym informowanie mieszkańców powiatu o usługach i świadczeniach opieki długoterminowej, w szczególności o sposobach i zasadach ich uzyskania, oraz informowanie podmiotów z terenu powiatu realizujących usługi i świadczenia opieki długoterminowej o dostępności tych usług i świadczeń;

• współpraca z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, innymi podmiotami realizującymi usługi i świadczenia opieki długoterminowej, podmiotami ekonomii społecznej oraz organizacjami pozarządowymi, a także innymi podmiotami w zakresie zapewnienia i rozwoju opieki długoterminowej;

• identyfikowanie potrzeb oraz ograniczeń w zakresie dostępności usług i świadczeń opieki długoterminowej na terenie powiatu;

• inicjowanie działań usprawniających funkcjonowanie opieki długoterminowej, w tym działań zmierzających do poprawy dostępności i jakości opieki długoterminowej na terenie powiatu, oraz występowanie z wnioskami i rekomendacjami do właściwych podmiotów realizujących zadania w zakresie opieki długoterminowej;

• udział w konsultacjach i procesie planowania lokalnego w obszarze opieki długoterminowej;

• informowanie opiekunów nieformalnych lub osób bliskich o realizowanych na ich rzecz na terenie powiatu przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego działaniach lub wsparciu;

• występowanie do podmiotów realizujących usługi i świadczenia opieki długoterminowej z wnioskiem o udzielenie informacji lub podjęcie działań w zakresie dostępności i jakości opieki długoterminowej.

W 2026 roku czynności przygotowawcze, od 2027 roku pełna realizacja nowych zadań

Do końca 2026 roku koordynatorzy mają przygotować się organizacyjnie do rozpoczęcia realizacji nowych zadań. W tym celu powinni m.in. nawiązać współpracę z podmiotami pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Koordynatorzy powinni też zorganizować udostępnienie na stronie internetowej ośrodka (MOPS/PCPR/CUS) informacji o usługach i świadczeniach opieki długoterminowej, obejmujących:

• zakres tych usług i świadczeń;

• zasady kwalifikacji do ich uzyskania;

• sposób i tryb ich udzielania oraz wymaganą do ich udzielania dokumentację;

• zasady odpłatności za te usługi i świadczenia, jeżeli są odpłatne;

• dane teleadresowe podmiotów udzielających tych usług i świadczeń na terenie powiatu;

• prognozowany czas oczekiwania na udzielenie świadczeń gwarantowanych.

Ważne Od 2027 r. koordynatorzy opieki długoterminowej rozpoczną realizację swoich zadań w pełnym zakresie.

Plusy i minusy nowych rozwiązań

Czy nowe przepisy rzeczywiście pomogą osobom potrzebującym opieki długoterminowej? Tutaj zdania są podzielone.

Podczas prac nad projektem ustawy negatywną opinię wyrażał Związek Powiatów Polskich. Według organizacji koordynator w praktyce nie będzie miał narzędzi do tego, żeby zbierać wiarygodne informacje z poziomu powiatu o tym, jakie usługi są realizowane. Powiat nie realizuje bowiem wszystkich usług opieki długoterminowej. „Słowo „koordynacja” kojarzy się z tym, żeby integrować usługi społeczne. Koordynator na poziomie powiatowym nie będzie miał takich kompetencji. To będzie osoba, która, owszem, będzie udzielała informacji na temat tego, żeby osoba, która będzie potrzebowała wsparcia, udała się do 10 innych instytucji po to, żeby złożyć wnioski o wsparcie. Obawiamy się tego, że to będzie rodziło wyłącznie frustrację po stronie osób, które z tego typu pomoc będą korzystać” – mówiła Bernadeta Skóbel, Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich w trakcie jednego z posiedzeń sejmowych komisji.

Podobnego zdania była Joanna Borowiak (PiS). Posłanka podkreślała, iż informacja nie może być substytutem dostępności usług. Koordynatorzy będą bowiem mogli identyfikować brak usług opiekuńczych, ale nie będą wyposażeni w mechanizmy ograniczenia deficytów.

Inną opinię prezentowała z kolei posłanka Iwona Maria Kozłowska (KO). Jej zdaniem obecnie rodziny nie wiedzą, gdzie mogą szukać wsparcia i pomocy w opiece środowiskowej, nie wiedzą też nic na temat opieki instytucjonalnej. Dzięki zaś nowej funkcji koordynatora nie będą odbijać się od ściany.

Podsumowanie

Wprowadzenie koordynacji ma ułatwić rodzinom poruszanie się po dostępnych formach wsparcia dedykowanych osobom potrzebującym długoterminowej opieki. Są to nowe rozwiązania, dlatego aktualnie trudno ocenić czy w praktyce spełnią swoją funkcję.