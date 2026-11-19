Ptaki wydziobały dziurę w ociepleniu? Przed naprawą sprawdź, czy w środku jest gniazdo. Nawet jesienią jego usunięcie podlega ograniczeniom. Sprawdź, kiedy potrzebna jest zgoda i ile kosztuje naprawa.

Skąd się biorą dziury w styropianie?

Rozsypane pod ścianą kulki styropianu albo wyszczerbiony tynk pod okapem mogą być śladem działalności ptaków. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wskazuje, że takie uszkodzenia często powoduje dzięcioł duży. Według jednej z hipotez miękka izolacja może przypominać ptakowi próchniejące drewno, w którym szuka larw owadów. Zdarza się, że dzięcioł wykuwa kilka otworów obok siebie. Odsłonięty styropian i piankę montażową pod okapem potrafią rozdziobywać również sikory. Wróble i jerzyki mogą z kolei zakładać gniazda w szczelinach, które już wcześniej istniały w budynku. Jeśli ptak pojawia się przy ubytku, warto poobserwować go z dystansu. Powtarzające się wloty w to samo miejsce, zwłaszcza z pokarmem lub materiałem na gniazdo, mogą świadczyć o tym, że szczelina jest zajęta.

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Kiedy można usunąć ptasie gniazdo bez zezwolenia?

Przepisy o ochronie gatunkowej przewidują wyjątek od zakazu usuwania gniazd chronionych ptaków z budynków. Obowiązuje on od 16 października do końca lutego, a usunięcie gniazda muszą uzasadniać względy bezpieczeństwa lub sanitarne. Z wyjątku można skorzystać, gdy brakuje innego rozwiązania, a usunięcie gniazda nie zaszkodzi zachowaniu populacji danego gatunku we właściwym stanie ochrony. Nawet przy pustym gnieździe trzeba spełnić te warunki. W pozostałych przypadkach na usunięcie gniazda gatunku chronionego trzeba uzyskać zezwolenie. W typowej sprawie dotyczącej budynku wniosek rozpatruje regionalny dyrektor ochrony środowiska właściwy dla miejsca, w którym znajduje się nieruchomość. Naruszenie zakazów bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom może skutkować aresztem albo grzywną. Taką sankcję przewiduje art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody.

Co sprawdzić przed załataniem otworu w elewacji?

Przed rozpoczęciem robót warto ustalić, dokąd prowadzi szczelina i czy korzystają z niej zwierzęta. W głębszych zakamarkach elewacji mogą zimować nietoperze. Także miejsce, w którym ptaki wcześniej odbywały lęgi, może podlegać ochronie jako siedlisko. GDOŚ wskazuje, że na trwałe zamknięcie wlotu do takiego siedliska potrzebna jest zgoda regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Jeśli w szczelinie są młode albo ptaki regularnie do niej wlatują, należy wstrzymać prace w tej części elewacji. Ornitolog może rozpoznać gatunek i wskazać, kiedy można wrócić do robót. W budynku wielorodzinnym ubytek najlepiej zgłosić zarządcy. Przy zgłoszeniu warto podać, na której kondygnacji znajduje się otwór i czy widać przy nim ptaki.

Ile kosztuje usunięcie gniazda i naprawa ocieplenia?

Według orientacyjnych stawek podanych przez WP Dom usunięcie gniazda z dezynfekcją to wydatek 200-450 zł. Jeśli do otworu można dotrzeć tylko z podnośnika albo z użyciem technik linowych, koszt dostępu wynosi około 300-800 zł. Za punktową naprawę izolacji i tynku trzeba doliczyć 300-1000 zł. Końcowa cena zależy m.in. od położenia otworu, rozmiaru ubytku i liczby miejsc wymagających naprawy. W wycenie warto sprawdzić, czy wykonawca uwzględnił uzupełnienie izolacji, odtworzenie warstwy zbrojonej siatką i wykończenie tynkiem. Jeśli obok ubytku są inne odsłonięte fragmenty pianki lub styropianu, ich osłonięcie można ująć w tym samym zleceniu.