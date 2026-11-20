Decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego ws. środków abonamentowych pokazuje, że KRRiT bezprawnie przekazała do depozytu sądowego pieniądze dla mediów publicznych – ocenił w piątek wiceszef MKiDN Maciej Wróbel. Oczekuję, że niezwłocznie trafią one do mediów – dodał.

W środę Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie uchwały KRRiT z lutego 2024 r., w której Rada zdecydowała, że środki z abonamentu RTV mają trafiać do depozytu sądowego, a wypłata środków z abonamentu dla mediów publicznych ma nastąpić po prawomocnym orzeczeniu sądu rejestrowego ws. postawienia tych spółek w stan likwidacji.

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Wyrok NSA już prawomocny

Wyrok NSA jest prawomocny z dniem wydania. Oznacza to, że w mocy pozostaje styczniowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił uchwałę KRRiT z lutego 2024 r.

Wiceminister kultury Maciej Wróbel przypomniał w piątek, że „pieniądze, które Polacy płacą na rzecz mediów publicznych, nie są własnością Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i ma ona obowiązek przekazywać je mediom publicznym, które, mimo że postawione w stan likwidacji, nie są zwolnione z realizacji misji publicznej na mocy ustawy o radiofonii i telewizji”.

- Nie mam wątpliwości, że to bardzo ważna decyzja, pokazująca, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji bezprawnie przekazała na depozyty sądowe środki pieniężne przeznaczone na rzecz mediów publicznych. Oczekuję, że niezwłocznie te pieniądze zostaną przeznaczone na rzecz mediów publicznych — powiedział PAP i Polskiemu Radiu wiceszef MKiDN.

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Opinia Marszałek Senatu

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oceniła, że bardzo dobrze się stało, że te pieniądze „zaczną pracować na polską kulturę, na to, żeby Polskie Radio, polska telewizja mogły realizować swoje misje”.

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- Szkoda tylko, że tyle czasu te pieniądze były zablokowane tylko dlatego, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji chciała prowadzić wojnę z mediami publicznymi — przyznała.

W lutym 2024 r. KRRiT zdecydowała, że pieniądze z abonamentu będzie przekazywać do depozytu sądowego, a nie bezpośrednio do spółek, powołując się na „chaos prawny powstały w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji, wywołany decyzjami ministra kultury i dziedzictwa narodowego”.

Od jesieni 2024 r. zaległe środki są sukcesywnie zwracane nadawcom publicznym, a KRRiT przekazuje je stopniowo w kolejnych transzach, dopiero po prawomocnym zakończeniu poszczególnych postępowań sądowych i zwrocie pieniędzy z rachunku depozytowego ministra finansów. Bieżące wpływy z abonamentu są od tego czasu regularnie przelewane na konta TVP, Polskiego Radia oraz rozgłośni regionalnych. (PAP)

ksi/ aszw/