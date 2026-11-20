Rosnące zainteresowanie coachingiem nie wystarczy, by zbudować zaufanie do tej profesji. Potrzebne są rzetelne przygotowanie, etyka, jasne granice kompetencji i umiejętność rozpoznania, kiedy klient potrzebuje innego rodzaju wsparcia. O tym, jakie wyzwania wiążą się dziś z coachingiem i w jakim kierunku może rozwijać się ta dziedzina, rozmawiali uczestnicy debaty zorganizowanej przez „Personel i Zarządzanie”.

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Coaching może wspierać rozwój człowieka, pomagać w refleksji i poszukiwaniu własnych rozwiązań. Jednak w świecie, w którym pojęcie to bywa używane bardzo szeroko, a sztuczna inteligencja potrafi zadawać pytania i porządkować myśli, pojawiają się pytania o wartość pracy coacha i przyszłość tego zawodu. Uczestnicy debaty zastanawiali się, co jest potrzebne, by coaching zyskał zaufanie i stał się dojrzałą, wiarygodną profesją.

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W dyskusji udział wzięli: Sylwia Różalska-Lange, prezeska EMCC Poland, coach i mentorka, EMCC Senior Practitioner, superwizorka; Grzegorz Bora, executive coach, wykładowca MBA, trener PRISM Brain Mapping; Magdalena Drzewiecka, partner zarządzający w Together Consulting, coach biznesowy i kryzysowy; Marco Ramirez, partner Innermastering Institute, coach ICC, superwizor; Dagmara Nowicka, autorka Akademii Coachingu EY Academy of Business; Bartosz Berendt, prezes Izby Coachingu, akredytowany coach i superwizor, oraz Monika Kidzińska, coach, mentorka, menedżerka ds. finansów. Z uczestnikami połączyła się zdalnie Lidia Czarkowska, mentorka i wykładowczyni akademicka, od lat wspierająca rozwój profesjonalnego coachingu w Polsce. Debatę prowadziła Katarzyna Chałas, coach ICC, przedstawicielka redakcji „Personelu i Zarządzania”.

Profesjonalizacja zawodu coacha

Coaching wciąż mierzy się z konsekwencjami okresu, w którym tytułem coacha posługiwano się bez odpowiedniego przygotowania, a standardy pracy nie były jasno określone. Uczestnicy debaty dostrzegli jednak szansę na zmianę tego stanu rzeczy. Warunkiem jest większa odpowiedzialność środowiska za jakość usług i sposób, w jaki postrzegany jest zawód coacha.

– Chcę myśleć o coachingu jako o dojrzałej profesji. Wciąż uważam go za młodego dorosłego, ale chcę już traktować jako profesję dojrzałą – mówił Bartosz Berendt. Podkreślał, że odpowiedzialność za coaching w pewnym stopniu spoczywa na samych coachach. – Będzie on postrzegany jako profesja, jeśli będziemy pokazywać, że obowiązują w nim standardy i że aspiruje do statusu profesjonalnego zawodu.

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Sylwia Różalska-Lange zwracała uwagę na rolę samoregulacji środowiska. – Nie jesteśmy zawodem regulowanym. W EMCC często powtarzamy jednak, że jesteśmy zawodem samoregulującym się. Co to oznacza? Mamy standardy, według których pracujemy, kodeks etyki oraz osobistą odpowiedzialność za własny proces kształcenia i za to, w jaki sposób wpływamy na drugiego człowieka.

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Z kolei Marco Ramirez przypominał, że coaching przeszedł okres dużej popularności, po którym pojawiła się krytyka związana m.in. z działalnością osób bez odpowiedniego przygotowania. – Od samego początku brakowało standardów, każdy robił, co chciał i jak chciał. Właściwie każdy mógł nazywać się coachem w dowolnej dziedzinie, nawet bez ukończenia jakiegokolwiek kursu. Mam wrażenie, że sytuacja powoli się prostuje.

Kompetencje i granice odpowiedzialności

Profesjonalizm nie oznacza umiejętności pracy z każdą osobą i wobec każdego problemu. Wymaga rozpoznawania własnych ograniczeń, znajomości granic między coachingiem a innymi formami pomocy oraz gotowości do skierowania klienta do innego specjalisty. – Profesjonalizm nie polega na tym, że jesteśmy w stanie pracować z każdym i pomóc w każdej sytuacji. Profesjonalizm polega na tym, że potrafimy się zatrzymać i rozpoznać moment, w którym być może nie powinnam już pomagać sama – podkreślała Sylwia Różalska-Lange.

Magdalena Drzewiecka wskazywała na znaczenie wiedzy wykraczającej poza samą metodę coachingową. – Bardzo ważne jest, aby coach miał wiedzę psychologiczną, socjologiczną i z dziedzin pokrewnych. Powinien wiedzieć, czym jest kryzys, czym jest wypalenie zawodowe i jak sobie poradzić w sytuacji, kiedy pracujemy z klientem na jego zasobach, prowadzimy sesję, a on nagle się rozpada.

Coach powinien też rozpoznać, kiedy jego kompetencje nie wystarczają, i skierować klienta do innego specjalisty. Nie oznacza to jednak, że każda trudna emocjonalnie sytuacja wymaga przerwania procesu. Dagmara Nowicka zwracała uwagę, że silne emocje są naturalną częścią pracy z człowiekiem. – Czasami jest to moment, w którym trzeba zweryfikować, czy inna forma rozwoju nie będzie bardziej odpowiednia. Ale jako coachowie pracujemy z emocjami, również tymi silnymi, bo przede wszystkim jesteśmy ludźmi.

Istotną rolę odgrywa również superwizja, która pozwala omówić trudne przypadki i sprawdzić, czy sposób prowadzenia procesu jest zgodny z zasadami etyki. Jak zaznaczał Bartosz Berendt, podczas superwizji często pojawia się pytanie, czy dana sytuacja mieści się jeszcze w granicach coachingu, czy wymaga już innego rodzaju pomocy.

Rzetelne kształcenie i ciągły rozwój

Uczestnicy debaty podkreślali, że przygotowanie do zawodu nie może ograniczać się do poznania narzędzi i opanowania technik zadawania pytań. Potrzebne są również wiedza o człowieku, samoświadomość, refleksja nad własną praktyką oraz gotowość do przyjmowania informacji zwrotnej. Czy zatem coach powinien mieć wiedzę psychologiczną? – Krótka odpowiedź brzmi: tak, coach powinien mieć wiedzę psychologiczną. Dłuższa odpowiedź jest taka, że potrzeba znacznie więcej wiedzy niż tylko psychologicznej. Jeśli chcemy być dobrym coachem, zgłębiamy tę wiedzę właściwie przez całe życie – mówił Bartosz Berendt.

Znaczenie osobistego rozwoju coacha podkreślała także Magdalena Drzewiecka. – Podstawowym narzędziem coacha jest sam coach. Profesjonalizm wymaga więc nie tylko znajomości metod, ale również samoświadomości, umiejętności budowania relacji i rozumienia własnego wpływu na drugą osobę.

Ważna jest również gotowość do przyjrzenia się własnej pracy z perspektywy klienta. Sylwia Różalska-Lange mówiła, że elementem przygotowania do akredytacji jest autorefleksja, a także korzystanie z informacji zwrotnej. – Coach powinien zastanawiać się, jak funkcjonuje w relacji, jak pracuje i które jego działania są rzeczywiście użyteczne dla klienta.

Jak te wymagania przekładają się na indywidualną ścieżkę rozwoju coacha? Monika Kidzińska, która łączy praktykę menedżerską z rozwijaniem kompetencji coachingowych i przygotowuje się do akredytacji, opowiedziała o swoim doświadczeniu. – Zaczęłam uczyć się zadawać pytania, zamiast być tą najmądrzejszą, która wszystko wie. Przy mojej energii i charakterze było to bardzo trudne, ale nauczyłam się też milczeć, słuchać i być uważną. Z czasem przekonałam się, że nie muszę wszystkiego wiedzieć. Muszę umieć zadawać dobre pytania, słuchać i być z ludźmi. Dziś chcę się akredytować, bo to nie jest tylko papierek na ścianę, ale również zasady, etyka i duże wsparcie kolegów z większym doświadczeniem.

Co rzeczywiście potwierdza jakość

Akredytacja i członkostwo w organizacji branżowej mogą pomóc klientowi odróżnić profesjonalnie przygotowanego coacha od osoby, która jedynie posługuje się tym tytułem. Nie są jednak bezwarunkową gwarancją jakości. Znaczenie ma to, jakie wymagania stoją za danym potwierdzeniem kwalifikacji i czy coach nadal rozwija swoje kompetencje. – Nazwałbym akredytację dobrym pierwszym filtrem przy szukaniu coacha. Pozwala sprawdzić, czy dana osoba rzeczywiście przygotowywała się do pracy w coachingu, czy po prostu nazwała siebie coachem życia – mówił Marco Ramirez.

Natomiast Bartosz Berendt wskazywał jeszcze jeden aspekt: – Jeśli ktoś ma akredytację i jest członkiem organizacji, zobowiązuje się do przestrzegania określonych standardów i kodeksu etyki. Można go więc na przykład pociągnąć do odpowiedzialności. W tym sensie akredytacja daje klientom pewien poziom bezpieczeństwa.

Samo uzyskanie akredytacji nie zwalnia jednak z dalszej pracy nad sobą. Dagmara Nowicka podkreślała: – Najważniejszy jest nasz własny rozwój, oczywiście potwierdzany określonymi standardami, dokumentami i akredytacjami. One pokazują nam, na jakim etapie rozwoju jesteśmy, ale są tylko potwierdzeniem. Sedno tkwi w tym, co rzeczywiście robimy jako coachowie: czy się rozwijamy i edukujemy.

O jakości pracy coacha decyduje nie tylko znajomość metod, lecz także umiejętność korzystania z nich z pożytkiem dla klienta. Grzegorz Bora zwracał uwagę, że samo narzędzie nie gwarantuje dobrego rezultatu. – Narzędzia to jedno, a sposób ich używania to drugie. Każdego narzędzia można użyć sensownie i pożytecznie, ale można też narobić nim bałaganu. Narzędzia, których używa coach, powinny poszerzać perspektywę klienta, niż zamykać go w sztywnych schematach myślowych.

Edukowanie klientów: czym coaching jest, a czym nie jest

Profesjonalizacja wymaga również wyjaśniania, na czym polega coaching, kiedy warto z niego skorzystać i czym różni się od mentoringu, doradztwa czy psychoterapii. Bez tej wiedzy klientowi trudno świadomie wybrać formę wsparcia odpowiadającą jego potrzebom. – Naszą rolą profesjonalistów w coachingu jest przede wszystkim edukacja – mówiła Dagmara Nowicka. – Zdarza się bowiem, że klient deklaruje potrzebę coachingu, choć w rzeczywistości szuka szkolenia lub mentoringu. Dlatego środowisko powinno wyjaśniać, czym coaching jest, a czym nie jest, i pomagać odbiorcom w podejmowaniu świadomych decyzji.

Podobne doświadczenia ma Magdalena Drzewiecka, która wskazywała, że w rozmowach z menedżerami wciąż trzeba objaśniać podstawowe różnice między poszczególnymi formami wsparcia. – Edukacja odbywa się więc nie tylko podczas formalnych wydarzeń branżowych, lecz także w codziennych kontaktach z biznesem.

Ważna jest również możliwość samodzielnego zweryfikowania przygotowania coacha. Sylwia Różalska-Lange zachęca klientów, by już podczas pierwszego, niezobowiązującego spotkania pytali o akredytację, zasady pracy, superwizję i dalszy rozwój. Takie pytania nie powinny budzić oporu profesjonalisty, lecz stanowić naturalny element budowania zaufania. – Osoby poszukujące wsparcia mogą nie wiedzieć, jakie kwalifikacje powinien mieć coach, jak przebiega proces ani czego mogą oczekiwać po współpracy. Negatywne doświadczenia z osobami oferującymi usługi pod tym szyldem wpływają zaś na postrzeganie całej profesji.

AI: konkurencja czy impuls do rozwoju?

Sztuczna inteligencja potrafi zadawać pytania, porządkować informacje i proponować nowe perspektywy. Nie oznacza to jednak, że w pełni zastępuje relację z drugim człowiekiem. W debacie powracały kwestie rozpoznawania emocji, odpowiedzialności za proces i poufności przekazywanych danych. – Pytania dzisiaj potrafi zadawać również AI. Natomiast AI nie da nam relacji. Dla mnie coaching opiera się na relacji, na byciu i towarzyszeniu – mówiła Monika Kidzińska.

Na inny aspekt kontaktu z klientem zwracał uwagę Grzegorz Bora, który podkreślał, że komunikacja nie ogranicza się do słów. – Na pewno AI może zastąpić coacha we wszystkim, co wiąże się z używaniem języka. I niestety mam wrażenie, że na dziś tylko w tym. […] AI nie zastąpi nas w tych wszystkich momentach, które wiążą się z nieużywaniem języka, czyli z całym obszarem komunikacji niewerbalnej, a także ciszą i milczeniem.

Magdalena Drzewiecka wyjaśniała, że nawet bardzo dobre pytania nie wystarczą, jeśli narzędzie nie potrafi właściwie rozpoznać sytuacji klienta.

– Zastanawiam się też, co z odpowiedzialnością za proces. Czy czat weźmie za niego odpowiedzialność? Czy rozpozna moment, w którym powie: „Stop, tu kończą się moje kompetencje? Teraz powinieneś lub powinnaś pójść do terapeuty albo skorzystać z pomocy doradcy zawodowego.

Nie wszyscy uczestnicy postrzegają jednak AI wyłącznie jako zagrożenie. Bartosz Berendt zauważył, że klienci korzystający z modeli językowych mogą przychodzić na sesje lepiej przygotowani. – Mimo to podczas sesji otrzymują jeszcze coś więcej niż podczas wcześniejszych rozmów z AI. Te dodatkowe korzyści są bardzo różne, ale wartość dodana dla klientów wciąż istnieje.

Rozwój technologii stawia też przed środowiskiem nowe zadanie: edukowanie klientów o możliwościach i ograniczeniach AI, w tym o ryzyku związanym z poufnością danych. Jak podkreślała Sylwia Różalska-Lange, nie da się zatrzymać rozwoju technologii, możemy natomiast mówić o tym, jak korzystać z niej świadomie i odpowiedzialnie.

Przyszłość coachingu: edukacja, adaptacja i sens

Uczestnicy debaty patrzą na przyszłość coachingu z optymizmem, ale podkreślają, że dalszy rozwój profesji zależy od zdolności do odpowiadania na zmieniające się potrzeby klientów. Potrzebne będą zarówno wysokie standardy pracy, jak i umiejętność wyjaśniania, jaką wartość wnosi kontakt z profesjonalnym coachem.

Marco Ramirez wskazywał trzy kierunki dalszego rozwoju branży: edukację, adaptację do zmieniającego się świata i uważność na potrzeby klientów. Zwracał uwagę, że ludzie coraz częściej oczekują szybkich odpowiedzi, a na rynek wchodzą kolejne pokolenia, które mogą mieć inne oczekiwania wobec coachingu. – Dlatego musimy znaleźć dla coachingu nowe miejsce i zobaczyć, jak odnajdzie się w zmieniającym się świecie. Z drugiej strony na rynek wchodzi młodzież, która będzie miała nowe oczekiwania. Myślę więc, że potrzebujemy dużo uważności na to, co dzieje się na szeroko rozumianym rynku. Nadal patrzę optymistycznie w przyszłość i widzę w tym ogromną szansę dla coachingu – szansę na jego nową, ulepszoną wersję.

O tym, jaką wartość coaching może wnosić w życie klientów, mówiła też Dagmara Nowicka. Zwracała uwagę, że jego znaczenie wykracza poza osiąganie celów zawodowych i poprawę wyników biznesowych. – Patrząc na klientów, widzę, że coaching przede wszystkim zwiększa jakość naszego życia w każdym obszarze, zarówno w biznesie, jak i w sferze osobistej. Bo w życiu nie liczą się tylko wyniki, cele i sukces. […] Coaching może pomóc człowiekowi określić, co sukces oznacza dla niego i jak podejmować decyzje zgodne z własnymi potrzebami.

Żeby jednak coaching mógł przynosić taką wartość, potrzebne jest rzetelne przygotowanie osób, które go prowadzą. Lidia Czarkowska, od lat wspierająca rozwój profesjonalnego coachingu w Polsce, podsumowując debatę, podkreślała rolę powstałych w Polsce i za granicą profesjonalnych stowarzyszeń, których rolą jest dbanie o rozwój zawodu coacha. – Chociaż nie ma jeszcze regulacji prawnych, to powinniśmy położyć nacisk na rzetelne i fachowe kształcenie coachów. Nie chodzi tylko o wiedzę czy narzędzia, lecz przede wszystkim o postawę, etykę oraz jasne granice kompetencji.

Połączenie jakości kształcenia, odpowiedzialności i świadomego rozwoju może przesądzić o tym, czy coaching będzie postrzegany jako wiarygodna profesja, a nie tylko popularna nazwa dla różnych form pracy z człowiekiem. O przyszłości coachingu zdecyduje nie tylko to, czy odpowiada na realne potrzeby klientów, lecz także to, czy środowisko potrafi zadbać o jakość przygotowania, etykę i odpowiedzialne granice pracy. To one odróżniają profesjonalny coaching od rozmowy, w której ktoś po prostu zadaje pytania. ©

Opr. Ewa Walenda