Emerytura wojskowa może wynosić niespełna 2 tys. zł, ale są też świadczenia przekraczające 45 tys. zł brutto miesięcznie. W 2027 roku emerytury wojskowe ponownie wzrosną w ramach corocznej waloryzacji, która nastąpi 1 marca. Przy prognozowanej podwyżce o 3,96 proc. średnie świadczenie wynoszące w marcu 2026 roku 6865,58 zł brutto wzrosłoby do około 7137,46 zł brutto miesięcznie. To jednak na razie szacunki, ponieważ ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy dopiero w lutym 2027 roku.

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Z danych Ministerstwa Obrony Narodowej, na które powołał się „Fakt”, wynika, że w marcu 2026 r. przeciętna emerytura wypłacana przez wojskowe biura emerytalne wynosiła 6 865,58 zł brutto. Nie każdy żołnierz może jednak zakończyć służbę już po 15 latach. Decydujące znaczenie ma data pierwszego powołania do zawodowej lub kandydackiej służby wojskowej.

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Ważne Od 1 marca 2027 roku byli żołnierze mogą spodziewać się kolejnej podwyżki emerytur wojskowych. Jeśli waloryzacja wyniesie prognozowane 3,96 proc., przeciętne świadczenie, które w marcu 2026 roku wynosiło 6865,58 zł brutto, zwiększyłoby się do około 7137 zł brutto miesięcznie, czyli o blisko 272 zł. Dokładna wysokość podwyżek będzie jednak znana dopiero po ogłoszeniu ostatecznego wskaźnika waloryzacji na 2027 rok.

Ile wynosi emerytura wojskowa po 15 latach?

W tzw. starym systemie emerytalnym żołnierz po 15 latach służby może uzyskać emeryturę w wysokości 40 proc. podstawy jej wymiaru. Każdy następny rok służby zwiększa ten odsetek zasadniczo o 2,6 punktu procentowego, przy czym obowiązuje ustawowy limit świadczenia. Sama informacja o 40 proc. nie wystarczy więc, by wskazać konkretną kwotę przelewu.

Przykład Dla przykładu: jeśli podstawa wymiaru wynosi 8 000 zł, 40 proc. tej wartości to 3 200 zł brutto. Przy podstawie 10 000 zł byłoby to 4 000 zł brutto. To wyłącznie przykłady obliczeń, a nie stawki gwarantowane każdemu emerytowanemu żołnierzowi.

Kto może odejść po 15 latach, a kto musi służyć dłużej?

Zasada 15 lat dotyczy co do zasady osób po raz pierwszy powołanych do zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej przed 1 stycznia 2013 r. Samo odbycie dawniej zasadniczej służby wojskowej nie oznacza automatycznie objęcia tym systemem.

W przypadku żołnierzy po raz pierwszy powołanych po 31 grudnia 2012 r. obowiązują inne reguły. Prawo do wojskowej emerytury wiąże się co do zasady z co najmniej 25 latami służby, a jej wysokość po tym okresie wynosi 60 proc. podstawy wymiaru. Za dalsze lata służby przewidziano wzrost o 3 punkty procentowe za rok, z uwzględnieniem ustawowego limitu. W indywidualnych przypadkach znaczenie mogą mieć przepisy przejściowe i szczególne okresy służby.

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Od 1 978,49 zł do 45 005,49 zł. Co pokazują dane MON?

Jak informował „Fakt” na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Obrony Narodowej, w marcu 2026 r. najniższa wykazana emerytura wojskowa wynosiła 1 978,49 zł brutto, a najwyższa 45 005,49 zł brutto. Średnia wyniosła 6 865,58 zł brutto. W tym samym zestawieniu przeciętną emeryturę z ZUS określono na 4 442,87 zł brutto.

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Różnica między skrajnymi kwotami jest ogromna, ale nie oznacza, że żołnierz kończący służbę po 15 latach może automatycznie liczyć na najwyższe świadczenie. Na wysokość emerytury wpływają m.in. podstawa wymiaru, przebieg i długość służby oraz zasady właściwe dla danego rocznika powołania.

Ilu żołnierzy pobiera wojskowe świadczenia?

Według danych MON przywołanych w publikacji o ustaleniach „Faktu”, w marcu 2026 r. wojskowe biura emerytalne wypłacały świadczenia ponad 114 tys. osób. Podana w zestawieniu liczba świadczeniobiorców wynosiła 114 069. Dane te pokazują skalę wojskowego systemu emerytalnego, ale nie mówią, ile osób otrzymuje dokładnie 40 proc. podstawy wymiaru.

Dlaczego jedna emerytura jest znacznie wyższa od drugiej?

W wojsku nie obowiązuje jedna, wspólna kwota emerytury. Dwie osoby z podobnym stażem mogą otrzymywać różne świadczenia. Istotne są wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru, dodatki uwzględniane zgodnie z przepisami, a także długość służby i ewentualne zwiększenia przewidziane ustawą. Wysokie świadczenia dotyczą zatem konkretnych przebiegów kariery, a nie wszystkich emerytów wojskowych.

Jak sprawdzić, ile wyniesie własna emerytura?

Najpierw trzeba ustalić datę pierwszego powołania do służby zawodowej lub kandydackiej i właściwy system emerytalny. Następnie należy sprawdzić okresy zaliczane do wysługi oraz podstawę wymiaru świadczenia. Dopiero na tej podstawie można wyliczyć orientacyjną emeryturę. Ostateczną wysokość ustala właściwy wojskowy organ emerytalny w indywidualnej decyzji.

Reasumując po 15 latach służby w starym systemie punktem wyjścia jest 40 proc. podstawy wymiaru, ale nie każdy żołnierz jest objęty tymi zasadami. Średnia emerytura wojskowa z marca 2026 r. wynosiła 6 865,58 zł brutto, natomiast kwota dla konkretnej osoby zależy od jej uprawnień i przebiegu służby.