Dekret o karach finansowych w Kościele to nowość z 2026 r. Kary dotyczą wszystkich wiernych a więc np. księży, ale i parafian. Ich wysokość jest bowiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Wzrosną więc z dniem 01.01.2027 r., tak jak rośnie najniższe wynagrodzenie zwane też najniższą krajową.

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, od 1 stycznia 2027 roku podwyższone zostaną kary w Kościele – dla księży i dla wiernych. Kary ustalane według tych zasad obowiązują od marca bieżącego roku i zostały ustanowione przez dekret Konferencji Episkopatu Polski na podstawie prawa kanonicznego.

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Jak podwyżka najniższej krajowej uderzy w dochody księży

Zasady ustalania kar i sposobów ich pobierania oraz przeznaczenie to stosunkowa nowość w kościele katolickim. Kwestie te zostały uregulowane na początku tego roku w specjalnym dekrecie Konferencji Episkopatu Polski.

W praktyce mają zastosowanie przede wszystkim do księży i innych osób duchownych oraz osób świeckich zatrudniach prze kościoły czy też pobierających tam wynagrodzenie w innej formie. Formalnie jednak dotyczą one zarówno księży jak i osób świeckich – wiernych.

Kary finansowe w Kościele: dla księży i dla wiernych – jak są uregulowane

Wszystko zaczęło się od reformy prawa kanonicznego autorstwa papieża Franciszka. W konsekwencji zmian wymagały także przepisy dotyczące stosowania kar w kościele, a te konkretne zmiany to domena kompetencji Konferencji Episkopatu Polski.

Pod koniec lutego tego roku dokonała ona stosownym regulacji swoim dekretem, który wszedł w życie z dniem 1 marca 2026 r.

Dekret ustalił stawki kar obowiązujących w Kościele w ten sposób, iż podporządkował je pod minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w dniu wymierzania kary.

Zgodnie z treścią tych stosunkowo nowych przepisów kościelnych minimalna kara nie może być niższa niż połowo minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę brutto czy obecnie do końca 2026 roku 2 403 zł (połowa z 4 806 zł).

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Od 1 stycznia 2027 r. zaś, w związku z ustanowioną już nową podwyższoną najniższą krajową w wysokości 4 950 zł brutto ta minimalna kara kościelna wzrośnie do 2 475 zł.

Z kolei maksymalna kara kościelna nie może przekraczać 20-krotności minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w dniu wymierzania kary. Aktualnie jest to więc 96 tys. zł.

Natomiast od 1 stycznia 2027 r. w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia do wysokości 4 950 zł nowa maksymalna kara kościelna będzie wynosić 99 tys. zł.

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Oczywiście wysokość kar kościelnych zmieni się za każdym razem gdy dojdzie do zmian w wynagrodzeniu minimalnym brutto w Polsce.

Przy czym sam dekret dotyczy wyłącznie wymiaru kar, a nie odnosi się do zmian kręgu osób, których te kry dotyczą: księży i osób duchownych, parafian czy ogólnie wiernych, za których uznawane są wszystkie osoby ochrzczone.

Nowe kary kościelne: tylko dla księży czy dla wszystkich wiernych

Zgodnie z prawem kanonicznym kościół ma prawo do karania wszystkich wiernych, a więc osób ochrzczonych. Prawo to obejmuje więc zarówno księży jak i innych osób związanych z kościołem wykonywanymi konkretnymi czynnościami, np. kościelny czy organista jak i generalnie wszystkich innych wiernych.

Kara dotyczy przestępstw, którymi w rozumieniu prawa kanonicznego są takie czyny jak porzucenie wiary lub kościoła, albo np. profanacja Najświętszego Sakramentu

Oczywiście w praktyce kary kościelne za przestępstwa zastosowanie mają przede wszystkim w odniesieniu do księży i innych osób związanych z kościołem w sposób, z którym wiąże się wynagrodzenie.