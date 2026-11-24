Kto ma pilną potrzebę zarobić lub tylko dorobić na koniec roku, znajdzie wyjątkowe okazje. Trzy handlowe niedziele w grudniu i zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników na zasadzie pracy dorywczej pomnożyły stawki za pracę.

Według wyliczeń rekruterów, rekordowe oferty, które dotyczą tylko ośmiu grudniowych dniówek pozwalają zarobić nawet 6 400 zł a więc niemal tyle, na ile normalnie trzeba pracować niemal dwa miesiące.

Co ważne, warunki – zarówno co do samego czasu pracy jak i stawek za godzinę można ustalić dokładnie już na etapie rekrutacji do pracy dorywczej – a więc można zarobić dużo i angażując się dokładnie – i tylko – w czasie, który jest wolny od innych zobowiązań.

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Nawet 6 400 zł za osiem dni dorywczej pracy

- Końcówka listopada i grudzień to wyjątkowy okres dla handlu. Black Week rozpoczyna kilka tygodni intensywnych zakupów, podczas których zwiększonego ruchu możemy spodziewać się nie tylko w weekendy, ale również w zwykłe dni tygodnia. Szczególnie pracowity będzie ostatni tydzień przed Bożym Narodzeniem, kiedy wiele osób finalizuje zakupy prezentów i przygotowania do świąt.

Marki potrzebują wtedy dodatkowych osób do obsługi klientów, prowadzenia akcji promocyjnych czy dbania o dostępność i ekspozycję produktów. To dobry moment dla studentów i innych osób poszukujących dodatkowego zajęcia, ponieważ wiele takich zleceń można dopasować do swojej dyspozycyjności, pracując w wybrane dni, popołudniami lub w weekendy – mówi Przemysław Bogdański, prezes zarządu Cursor z Grupy OEX.

Tegoroczny układ kalendarza daje osobom zainteresowanym pracą dorywczą kilka szczególnie intensywnych okresów. Black Friday przypada 27 listopada, a następnie handel przygotowuje się do trzech grudniowych niedziel handlowych: 6, 13 i 20 grudnia.

Jeśli przyjąć pracę w piątek i sobotę podczas Black Weekend, czyli 27 i 28 listopada, oraz w soboty i niedziele podczas trzech kolejnych weekendów handlowych, czyli 5 i 6, 12 i 13 oraz 19 i 20 grudnia, daje to łącznie osiem dni. Przy 8-godzinnych zmianach to aż 64 godziny pracy.

W przypadku hostów i hostess stawki sięgają nawet 100 zł brutto za godzinę, wynika z danych Cursora. Oznacza to, że za 64 godziny pracy można otrzymać nawet 6400 zł brutto. W przypadku studentów do 26. roku życia pracujących na podstawie umowy zlecenia, niepodlegających z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym i korzystających z ulgi dla młodych, kwota brutto może być jednocześnie kwotą otrzymywaną na rękę.

Praca na godziny: stawka minimum 45 zł, ale nawet 70 zł za godzinę. Liczba godzin dowolna

Przy tej samej liczbie godzin Brand Master lub Brand Masterka, przy stawkach wynoszących 45-70 zł brutto za godzinę, może zarobić od 2880 do 4480 zł brutto.

Są to przykładowe symulacje zakładające dostępność odpowiedniej liczby zmian. Możliwości dodatkowego zarobku nie ograniczają się jednak do weekendów. Akcje promocyjne, merchandising i inne zadania w punktach sprzedaży odbywają się również od poniedziałku do piątku, co pozwala dopasować pracę do zajęć na uczelni czy innych obowiązków.

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100 zł za godzinę pracy Mikołaja, 70 zł za godzinę dla Śnieżynki

Jednym z najbardziej świątecznych zajęć są stanowiska hostów i hostess. W listopadzie i grudniu wspierają oni akcje promocyjne, eventy i aktywacje organizowane w sklepach i galeriach handlowych.

W zależności od projektu mogą prezentować produkty, rozdawać materiały czy upominki, pomagać klientom, ale też wcielać się w role charakterystyczne dla świątecznych wydarzeń: Mikołajów, Mikołajek czy Śnieżynek. To przede wszystkim propozycja dla osób komunikatywnych i dobrze czujących się w bezpośrednim kontakcie z ludźmi. Stawki wynoszą od 31,40 do nawet 100 zł brutto za godzinę.

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W przedświątecznym handlu potrzebni są również Brand Masterzy i Brand Masterki, którzy reprezentują markę bezpośrednio w punkcie sprzedaży, rozmawiają z klientami, prezentują produkty i pomagają w wyborze.

W okresie zakupów prezentowych, gdy klienci często porównują wiele produktów i szukają dodatkowych informacji przy półce, ich rola nabiera szczególnego znaczenia. W zależności od projektu stawki wynoszą od 45 do 70 zł brutto za godzinę.

Trzy niedziele handlowe w grudniu: liczy się każda para rąk chętnych do pracy – przed świętami i po

Jednak poza tymi spektakularnymi zajęciami w handlu potrzebni są dodatkowi pracownicy zarówno do samej obsługi – w magazynie i w przestrzeni sklepowej, jak i do innych prac, w tym specjalistycznych.

To zapotrzebowanie przesuwa się w sposób naturalny także na okres poświąteczny.

Koniec grudnia i początek stycznia to również okres inwentaryzacji. Praca polega przede wszystkim na liczeniu i rejestrowaniu towarów w sklepach, magazynach i innych punktach handlowych. Część takich zleceń odbywa się wieczorem lub nocą, po zamknięciu placówki.

Przy rozliczeniu godzinowym stawki wynoszą od 39 do 50 zł za godzinę. Wyższe wynagrodzenie dotyczy najczęściej m.in. koordynatorów oraz osób posiadających dodatkowe uprawnienia, np. UDT.

W części projektów wynagrodzenie naliczane jest za pojedynczą wizytę inwentaryzacyjną i może wynosić nawet 200 zł, w zależności m.in. od tego, czy odbywa się ona w dzień, w nocy czy obejmuje obie pory.

– Dodatkowa praca w handlu wcale nie musi oznaczać zobowiązania na cały miesiąc czy pracy przez wszystkie dni tygodnia. Można zdecydować się na kilka najbardziej intensywnych weekendów, ale równie dobrze wybrać pojedyncze zmiany w tygodniu, na przykład popołudniami po zajęciach na uczelni. Co ważne, po zakończeniu przedświątecznych akcji promocyjnych pojawiają się kolejne możliwości, m.in. przy inwentaryzacjach.

Dla wielu młodych osób to nie tylko sposób na dodatkowe pieniądze, ale też pierwsze doświadczenie w sprzedaży, pracy z klientem i organizacji działań dla dużych marek – podsumowuje Przemysław Bogdański.

I zapewnia: szczegółowe warunki współpracy, wysokość wynagrodzenia oraz sposób rozliczenia zależą od konkretnego projektu, lokalizacji, zakresu obowiązków, dyspozycyjności i wymaganych kwalifikacji.

Są każdorazowo przedstawiane kandydatom na etapie rekrutacji.