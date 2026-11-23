Od kiedy od połowy roku inflacja zamiast dalej spadać poszła w górę, wiadomo że spodziewana dalsza obniżka stóp procentowych dla złotego musi poczekać. Obniżona w marcu 2026 r. stopa referencyjna 3,75 proc. wciąż jest kluczowa dla oprocentowania nowych kredytów oraz rat odsetkowych kredytów zaciąganych w przeszłości.

Obecnie większe grono analityków rynkowych prędzej spodziewa się podwyżki stóp procentowych w wykonaniu Rady Polityki Pieniężnej niż ich obniżenia. Jak będzie na zbliżającym się posiedzeniu RPP i jaka decyzja w sprawie stóp procentowych dla PLN zostanie ogłoszona w środę 2 grudnia?

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W grudniu RPP podwyższy stopy i kredyty podrożeją?



– W listopadzie Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. W grudniu bardziej prawdopodobne wydaje się utrzymanie obecnego poziomu niż podwyżka – uważa Żaneta Chryczyk, ekspertka kredytowa Lendi.

Wpływ na tę ocenę mają między innymi ostatnie dane o inflacji: inflacja bazowa spadła z 3,1 do 2,9 proc. rok do roku oraz ceny paliw, które w ostatnim czasie lekko się obniżyły, z wyjątkiem gazu LPG. Trzeba jednak pamiętać, że w obniżeniu ceny paliw pomaga także rządowy program CPN, który ma obowiązywać do końca grudnia.

– Po jego zakończeniu inflacja może znów wzrosnąć, jeśli ceny paliw podniosą się po przywróceniu wcześniejszych stawek podatków – wskazuje ekspertka Lendi.

Jeśli inflacja bazowa będzie dalej hamować, a wzrost cen surowców nie przełoży się na ceny innych towarów i usług, stopy mogą dłużej pozostać bez zmian. Przy trwałej poprawie można brać pod uwagę także niewielkie obniżki w drugiej połowie 2027 roku – prognozuje Żaneta Chryczyk.

Za podwyżką stóp procentowych w grudniu przemawia powstrzymanie trendu osłabiania złotego

Jeśli jednak inflacja bazowa ponownie przyspieszy, w pierwszy kwartale 2027 roku RPP może uznać, że dalsze czekanie zwiększa ryzyko utrwalenia wzrostu cen. O kierunku stóp przesądzą więc kolejne dane zebrane w kolejnych miesiącach.

Żaneta Chryczyk rekomenduje ponadto obserwowanie kursu polskiego złotego, który ostatnio osłabił się szczególnie wobec dolara.

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Osłabienie złotego może częściowo odzwierciedlać oczekiwania inwestorów, że RPP nie podniesie stóp procentowych w grudniu. Nie jest to jednak jedyny czynnik, bo na kurs PLN wpływa również umocnienie dolara, w którym wycenia się między innymi ropę naftową.

– Gdy złoty słabnie wobec dolara, import paliw i innych surowców energetycznych może być droższy. Jeśli firmy przez dłuższy czas będą więcej płacić za paliwa, transport czy produkcję, część tych kosztów może z czasem znaleźć odzwierciedlenie w cenach dla klientów. Dla RPP istotne będzie, czy osłabienie złotego i droższe surowce zaczną ponownie napędzać inflację bazową – wyjaśnia ekspertka Lendi.

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W grudniu RPP podwyższy stopy: brać kredyt czy poczekać

Dla RPP obraz gospodarki nie jest jednoznaczny.

– Właśnie dlatego Rada może chcieć poczekać na kolejne dane do 2027 roku zanim zdecyduje o zmianie stóp – przekonuje Żaneta Chryczyk.

Dla osób planujących kredyt hipoteczny oznacza to, że w grudniu stopy najprawdopodobniej pozostaną na obecnym poziomie. Kolejne decyzje RPP będą jednak zależeć od tego, jak w następnych miesiącach będą zmieniać się inflacja i kurs złotego.

– Przy kredycie ze zmiennym oprocentowaniem ewentualna decyzja RPP może z czasem wpłynąć na ratę, zgodnie z terminem aktualizacji oprocentowania określonym w umowie. Przy okresowo stałej stopie rata pozostaje niezmienna w ustalonym okresie, choć warunki nowych ofert mogą wcześniej reagować na oczekiwania rynku.

– Przy wyborze kredytu warto sprawdzić, czy budżet poradzi sobie także z wyższą ratą, nie zakładając z góry, że podwyżka na pewno nastąpi – podpowiada ekspertka Lendi.