Grudzień pokaże nam jak to jest gdy niedziele – jedna po drugiej – są handlowe i można częściowo odetchnąć od zabierających czas przeznaczony na odpoczynek ogromnych kolejek do kas podczas sobotnich zakupów. Czy w 2027 roku niedziel handlowych będzie więcej?

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Wszystkie niedziele handlowe w 2027 roku

Niestety, trzy lata upłynęły od pierwszego czytania projektów ustaw, które miały przywrócić konsumentom więcej niedziel handlowych – wszystkie a przynajmniej połowę. Za kilka miesięcy Sejm i Senat w tej wersji przejdą do historii, będą nowe wybory do polskiego parlamentu, a projekty ustaw takich jak te liberalizujące handel w niedzielę powędrują do kosza.

Wybory są jesienią a nowy rząd i większość parlamentarna, która formalnie mogłaby dokonać istotnych zmian odnośnie handlu w niedzielę wyłoni się dopiero przed końcem roku. To oznacza, że z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością możemy wskazać, że zasady handlu w niedzielę w 2027 roku nie ulegną zmianie.

Tym samym znamy już dokładne terminy niedziel handlowych i niedziel z zakazem handlu 2027.

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Luty, maj i lipiec to miesiące w pierwszej połowie przyszłego roku, w które wszystkie niedziele są objęte zakazem handlu. Z kolei w drugim półroczu 2027 tych miesięcy objętych całkowitym zakazem handlu w niedzielę jest cztery, bo tylko ostatnia niedziela sierpnia i trzy pierwsze niedziele grudnia są spod tego zakazu wyłączone.

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Niedziele handlowe 2027: tylko osiem jak w tym roku

Tak będzie z niedzielami handlowymi w przyszłym 2027 roku. Oto harmonogram niedziel handlowych 2027, których jest podobnie jak w tym roku osiem:

31 stycznia 2027 r.

21 marca 2027 r.,

25 kwietnia 2027 r.,

27 czerwca 2027 r.,

29 sierpnia 2027 r.,

5 grudnia 2027 r.,

12.12.2027 r.,

19.12.2027 r.

Choć więc w grudniu 2026 spotka nas prawdziwa zakupowa rozpusta - trzy niedziele handlowe pod rząd - a handlowcy wciąż jeszcze czynią zabiegi by pozwolono im otworzyć sklepy także w czwartą niedzielę grudnia, następującą bezpośrednio po Bożym Narodzeniu - nie przyzwyczajajmy się do niej zbytnio. Wraz z początkiem roku i styczniem 2017 wszystko wróci do obowiązujących od kilku lat standardów - osiem (wcześniej siedem) niedziel handlowych - i basta.