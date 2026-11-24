Co do zasady czas wolny, a w szczególności urlop wypoczynkowy wykluczają żądanie od pracownika zabierania na urlop telefonu służbowego czy sprawdzanie służbowej skrzynki poczty elektronicznej. Zapisane w kodeksie prawo odwołania pracownika z urlopu nie daje ku temu podstaw. Gdy zajdzie taka konieczność pracodawca ma inne sposoby szybkiego kontaktu z pracownikiem.

Prawo do wypoczynku wyklucza jakąkolwiek dyspozycyjność pracownika na urlopie

Oznacza to, że w czasie urlopu pracownik powinien mieć możliwość pełnego korzystania z prawa do wypoczynku. Nie musi regularnie sprawdzać służbowej poczty elektronicznej, odbierać telefonów służbowych ani reagować na bieżące sprawy zawodowe.

W konsekwencji telefon służbowy może zostać pozostawiony w miejscu pracy, o ile pracodawca nie wprowadził odmiennych zasad dotyczących jego przechowywania lub użytkowania.

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Jak wskazują eksperci prawni Państwowej Inspekcji Pracy, zgodnie z art. 66 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów”.

Rozwinięcie tej zasady jest zawarte w kodeksie pracy (art. 152 § 1):,”pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.

Celem urlopu jest rzeczywisty wypoczynek i regeneracja sił pracownika, dlatego w okresie wolnym od pracy co do zasady nie powinien on pozostawać w stałej gotowości do wykonywania obowiązków służbowych.

Faktem jest, iż kodeks pracy przewiduje wyjątkową możliwość odwołania pracownika z urlopu.

Zgodnie z art. 167 § 1 kodeksu pracy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wtedy, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Jednocześnie, zgodnie z § 2 tego przepisu, pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Przepis ten pokazuje, że kontaktowanie się z pracownikiem przebywającym na urlopie powinno mieć charakter wyjątkowy.

Jeżeli pracodawca oczekuje od pracownika podjęcia czynności służbowych, rozwiązania problemu lub stawienia się do pracy z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, taka sytuacja może być traktowana jako faktyczne przerwanie urlopu i odwołanie pracownika z urlopu, ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z Kodeksu pracy.

Nie można więc przyjmować, że pracownik w trakcie urlopu pozostaje stale do dyspozycji pracodawcy tylko dlatego, że posiada telefon służbowy lub dostęp do służbowej poczty elektronicznej.

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Dyspozycyjność pracownika po czasie pracy

Podobnie po zakończeniu dnia pracy pracownik nie jest zobowiązany do stałego monitorowania skrzynki e-mail czy odbierania połączeń służbowych. Wymaganie ciągłej dostępności mogłoby prowadzić do naruszenia prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego.

Wyjątkiem są sytuacje, w których pracownik pełni dyżur lub z uwagi na specyfikę stanowiska został zobowiązany do pozostawania w gotowości do podjęcia określonych działań. W takich przypadkach obowiązki i zasady kontaktu powinny być jasno określone przez pracodawcę.

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Faktem jest, iż kodeks pracy przewiduje wyjątkową możliwość odwołania pracownika z urlopu.

Zgodnie z art. 167 § 1 kodeksu pracy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wtedy, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Jednocześnie, zgodnie z § 2 tego przepisu, pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Przepis ten pokazuje, że kontaktowanie się z pracownikiem przebywającym na urlopie powinno mieć charakter wyjątkowy. Jeżeli pracodawca oczekuje od pracownika podjęcia czynności służbowych, rozwiązania problemu lub stawienia się do pracy z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, taka sytuacja może być traktowana jako faktyczne przerwanie urlopu i odwołanie pracownika z urlopu, ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z Kodeksu pracy.

Nie można więc przyjmować, że pracownik w trakcie urlopu pozostaje stale do dyspozycji pracodawcy tylko dlatego, że posiada telefon służbowy lub dostęp do służbowej poczty elektronicznej.

Telefon służbowy i służbowy e-mail – obowiązkowe tylko w czasie pracy

Tak więc pracownik korzystający z urlopu wypoczynkowego lub czasu wolnego od pracy co do zasady nie musi mieć przy sobie telefonu służbowego ani kontrolować służbowej skrzynki e-mail, a telefon służbowy może pozostawić w pracy, jeżeli pracodawca nie określił innych zasad dotyczących korzystania z powierzonych narzędzi pracy.

Prawo do urlopu i odpoczynku oznacza, że pracownik powinien mieć możliwość rzeczywistego oderwania się od obowiązków zawodowych i regeneracji sił, bez konieczności pozostawania w bieżącej gotowości do wykonywania pracy.

Stała dostępność pracownika podczas urlopu byłaby trudna do pogodzenia z celem urlopu wypoczynkowego, a podejmowanie w tym czasie obowiązków służbowych może prowadzić do uznania, że urlop został zakłócony lub faktycznie przerwany.