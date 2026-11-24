Wiek a prawa emerytalne

Choć zmiana granicy wieku w kontekście przejście na emeryturę powszechnie kojarzy się źle, bo z przesunięciem momentu nabycia uprawnień emerytalnych, to są grupy zawodowe, które czuły się pokrzywdzone koniecznością zakończenia aktywności zawodowej w momencie wskazanym przez obowiązujące przepisy.

W połowie 2025 roku pisaliśmy o wprowadzaniu zmian odnoszących się do komorników sądowych. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło, a Rada Ministrów przyjęła wówczas projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych wprowadzający zmiany w art. 19 ust. 1 pkt 2 i art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy o komornikach sądowych. Pierwszy z przepisów przewidywał, że Minister Sprawiedliwości odwołuje z urzędu komornika sądowego z zajmowanego stanowiska, jeżeli ukończył on 65. rok życia, a druga, że prezes właściwego sądu apelacyjnego odwołuje z urzędu asesora komorniczego z zajmowanego stanowiska, jeżeli ten ukończył 65. rok życia. Przepisy w takim brzmieniu obowiązywały od 1 stycznia 2019 r. Wcześniej w obu przypadkach granicą był 70 rok życia. Od 2019 r. granica wieku została więc obniżona o 5 lat, co wiele osób mogłoby oceniać jako korzystną zmianę.

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Takie przepisy do przejaw dyskryminacji grup zawodowych

W praktyce jednak po zmianie przepisów z 2019 r. decyzje odwołujące komorników z zajmowanych stanowisk wydawane przez Ministra Sprawiedliwości stawały się wielokrotnie przedmiotem sporów rozstrzyganych przez sądy i były uchylane jako przejaw dyskryminacji bezpośredniej określonej grupy zawodowej (patrz np. wyroki NSA: z 7 grudnia 2021 r., sygn. akt II GSK 2281/21 i z 12 grudnia 2022 r., sygn. akt II GSK 425/22). Ostatecznie więc przygotowano projekt zmian, a granica wieku, której przekroczenie będzie oznaczało konieczność odwołania komornika i asesora została podwyższona i określona na 70 lat.

Tymczasem zanosi się na podobne zmiany dotyczące kolejnej grupy zawodowej. W dniu 19 listopada 2026 r. Sejm przyjął bowiem poprawki Senatu do nowelizacji przepisów regulujących ustrój sądów, których celem jest usprawnienie funkcjonowania sądów i lepsze wykorzystanie dostępnej kadry sędziowskiej poprzez umożliwienie doświadczonym sędziom dłuższej aktywności zawodowej.

Obecnie po ukończeniu 65 lat niezbędna jest zgoda

Przypomnijmy, że na gruncie obecnie obowiązujących przepisów sędzia, który chce kontynuować służbę po osiągnięciu wieku 65 lat musi uzyskać na to zgodę Krajowej Rady Sądownictwa. To jednak już niedługo się zmienni, a ograniczenia nie będzie. Warunkiem kontynuowania pracy będzie złożenie odpowiedniego oświadczenia oraz przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego zdolność do pełnienia obowiązków sędziowskich. Co więcej, uchwalone przepisy przewidują również możliwość powrotu do czynnej służby, na określonych warunkach, dla części sędziów pozostających już w stanie spoczynku. Wszystko to ma w efekcie zatrzymać w sądach doświadczonych sędziów i umożliwić wykorzystanie ich wiedzy i kompetencji oraz ograniczyć skutki braków kadrowych.