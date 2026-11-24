Ujawnienie danych będzie polegało na umieszczeniu na recepcie kodu choroby - dane zobaczą osoby mające dostęp do recept pacjentów. Pojawi się na nich kod choroby. Dotyczy to zarówno recept refundowanych jak pełnopłatnych. Sejm uchwalił nowelizację, która budzi kontrowersje w zakresie zbyt szerokiego ujawniania danych medycznych pacjentów. Jest jeszcze Senat i Prezydent nim nowe prawo wejdzie w życie.

Lekarze – aby ułatwić ustalenie poziomu refundacji – będą wpisywać kody chorób podczas wystawiania recept. Rozwiązanie to ma umożliwić automatyzację procesu ustalania odpłatności za leki oraz ograniczyć liczbę błędów popełnianych przez osoby wystawiające recepty. Obecnie ten sam lek może być refundowany w przypadku jednej choroby, a w przypadku innej pacjent musi zapłacić za niego pełną cenę. Powiązanie przepisywanego leku z kodem rozpoznania choroby według klasyfikacji ICD ma usprawnić weryfikację prawa pacjenta do refundacji. Ustawodawca poszedł jednak o krok dalej. Obowiązek zamieszczania kodów chorób obejmie również recepty pełnopłatne, a więc przypadki, w których NFZ nie uczestniczy w finansowaniu zakupu leku. Co istotne, obowiązek ten będzie niezależny od tego, czy lekarz skorzysta z nowego narzędzia informatycznego służącego ustalaniu poziomu odpłatności.

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Link do przebiegu procesu legislacyjnego:

Jak rząd to uzasadnił?

Oto pełne uzasadnienie stanowiska rządu:

"Proponuje się, aby ustanowić narzędzie informatyczne, z którego fakultatywnie będzie mogła korzystać osoba wystawiająca receptę, które będzie wskazywało właściwy – w danych okolicznościach – poziom odpłatności refundacyjnej. Narzędzie to będzie z jednej strony działało, bazując na określonych ustawieniach wprowadzanych doń w cyklicznych interwałach czasowych w oparciu o obowiązujące w danym czasie wykazy refundacyjne, z drugiej strony w oparciu o aktywnie wprowadzane do niego, przez wystawiającego receptę, informacje o danej jednostce chorobowej (lub odpowiadającemu jej kodowi ICD), w związku z którym preskrypcja następuje. W problematycznych sytuacjach, w których wskazania refundacyjne opisane są w ww. wykazach przez pryzmat wysoce specyficznych stanów zdrowotnych (które są bardzo szczegółowe, zniuansowane, często skomplikowane), narzędzie pozwoli osobie wystawiającej receptę doszczegółowienie informacji o jednostce chorobowej przez odpowiedzi na predefiniowane pytania pomocnicze. W zbiegu z informacją o konkretnie wybranym przez wystawiającego produkcie (ww. leku, środku, wyrobie) narzędzie wskaże mu właściwy poziom odpłatności, o ile w danych okolicznościach refundacja przysługuje pacjentowi."

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Tyle, że na receptach pojawią się kody IDC nawet, gdy lekarz nie skorzysta z wyżej opisanego "narzędzia informatycznego", a recepta będzie pełnopłatna. Dlatego dziwi rozwiązanie przyjęte przez Sejm: "na każdej recepcie kod choroby".

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Przykładowe kody chorób według klasyfikacji ICD-10

Choroba lub problem zdrowotny E10 Cukrzyca typu 1 E11 Cukrzyca typu 2 I10 Nadciśnienie tętnicze samoistne F20 Schizofrenia F32 Epizod depresyjny F41.0 Zaburzenie lękowe z napadami lęku F10.2 Zespół uzależnienia od alkoholu G40 Padaczka J45 Astma C50 Nowotwór złośliwy piersi C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego A54 Zakażenie rzeżączkowe

Nowelizacja art. 96a Prawa farmaceutycznego przewiduje dwa odrębne rozwiązania dotyczące kodów rozpoznań chorób. Pierwsze określa zakres informacji zamieszczanych na recepcie, drugie – zakres informacji przekazywanych do Systemu Informacji Medycznej (SIM) w przypadku skorzystania przez osobę wystawiającą receptę z narzędzia informatycznego służącego ustalaniu odpłatności za leki.

1. Art. 96a ust. 1 pkt 1 lit. f – jakie kody chorób znajdą się na recepcie?

Ustawodawca przewidział dwa rozwiązania:

W przypadku leków przepisywanych w zakresie refundacji – kody rozpoznań zgodne ze wskazaniami, w których dany lek jest refundowany.

– kody rozpoznań zgodne ze wskazaniami, w których dany lek jest refundowany. W przypadku leków przepisywanych poza zakresem refundacji – kody rozpoznań odpowiadające podstawowej chorobie lub problemowi zdrowotnemu, z którego leczeniem związane jest wystawienie recepty.

W obu przypadkach kod choroby znajdzie się na recepcie.

W kontekście ochrony danych osobowych pacjentów zasadnicze wątpliwości budzi rozszerzenie nowego obowiązku na recepty wystawiane poza systemem refundacji.

O ile umieszczanie oznaczenia jednostki chorobowej na recepcie refundowanej znajduje uzasadnienie w konieczności weryfikacji prawidłowości wydatkowania środków publicznych, o tyle w odniesieniu do recept pełnopłatnych przesłanka ta nie występuje, gdyż koszt zakupu leku ponosi wyłącznie pacjent.

2. Art. 96a ust. 8c – kiedy dodatkowe dane trafią do SIM?

Ten przepis wprowadza inny podział:

Lekarz korzysta z nowego narzędzia informatycznego – wraz z receptą elektroniczną do SIM przekazywany jest kod ICD oraz dodatkowe dane określone w art. 11g ust. 2 i 3 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

– wraz z receptą elektroniczną do SIM przekazywany jest kod ICD oraz dodatkowe dane określone w art. 11g ust. 2 i 3 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Lekarz nie korzysta z nowego narzędzia informatycznego – nie powstaje szczególny obowiązek przekazywania danych wynikający z art. 96a ust. 8c. Nadal jednak obowiązuje art. 96a ust. 1 pkt 1 lit. f.

Jakie informacje trafiają do SIM?

System przetwarza m.in. informacje dotyczące: