Przejrzystość wynagrodzeń w oparciu o wartościowanie wynagrodzeń nie zaprowadzi porządku w wynagrodzeniach - doprowadzi do konfliktów w w firmach na niewyobrażalną w tej chwili skalę. To co ma być obiektywne, odbierane będzie jako ściema, bo nazwanie kryteriów obiektywnymi nie zmieni ich odbioru jako nowe opakowanie dla starych praktyk.

Polacy mentalnie nie są gotowi na taki system, a odroczenie jego wdrożenia i rok nie tylko nie poprawi tego stanu, lecz wręcz go pogorszy - wskutek coraz bardziej patologozującej się jakość relacji w życiu społecznym.

REKLAMA

Wartościowanie stanowisk: co dla kadrowca obiektywne, dla pracownika - uznaniowe

Według założeń dyrektywy o jawności wynagrodzeń jednym z fundamentów przejrzystego systemu wynagradzania jest wartościowanie stanowisk. W zamyśle pozwala ono ustalić względną wartość poszczególnych rodzajów pracy w organizacji na podstawie obiektywnych kryteriów, takich jak wymagane umiejętności, wysiłek, odpowiedzialność i warunki pracy.

Dzięki temu możliwe jest porównywanie stanowisk, również tych na różnych poziomach struktury organizacyjnej i o różnym zakresie zadań, oraz budowanie spójnej struktury wynagrodzeń.

– Wartościowanie dotyczy stanowiska i związanych z nim obowiązków, a nie indywidualnej oceny pracownika. Punktem wyjścia jest analiza rzeczywiście wykonywanych na danym stanowisku zadań, wymaganych kompetencji oraz zakresu odpowiedzialności. To istotne rozróżnienie, szczególnie w organizacjach, w których wynagrodzenia kształtowały się przez lata pod wpływem indywidualnych negocjacji, sytuacji na rynku pracy czy doraźnych decyzji przełożonych – mówi Joanna Gwiazda-Kozłowska, Dyrektor ds. Doradztwa Biznesowego w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Nie znaczy to jednak, że to co jasne dla menadżerów równie klarowne będzie dla pracowników.

Tak teoretycznie ustalona większa przejrzystość może skłonić zatrudnionych do częstszego zadawania pytań o kryteria ustalania wynagrodzeń, możliwości uzyskania podwyżki czy powody różnic płacowych.

Oczywiście, nie każda różnica musi być przejawem nierównego traktowania. Nie oznacza to jednak, że pracownicy będą uznawać ją za sprawiedliwą. Szczególnie wtedy, gdy przez lata nie znali zasad wynagradzania albo otrzymywali od przełożonych niejasne odpowiedzi.

REKLAMA

Warto w tym miejscu przypomnieć, że według tegorocznego badania Grant Thornton 65 proc. pracodawców obawia się konfliktów między pracownikami lub zespołami w związku z ujawnieniem różnic płacowych. W 27 proc. firm nie ma jasnych kryteriów przyznawania podwyżek, dodatków i benefitów, a 18 proc. badanych nie potrafi uzasadnić różnic wynagrodzeń osób zatrudnionych na takich samych stanowiskach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jawność wynagrodzeń i kryteriów wartościowania, a pracownik i tak zapyta: dlaczego tyle

I do każdego wyjaśnienia będzie podchodził podejrzliwie, bo z góry spodziewa się w odpowiedzi ściemy.

– Rozmowy o wynagrodzeniach należą do najtrudniejszych zadań menedżerskich, ponieważ dotyczą nie tylko pieniędzy, ale także poczucia sprawiedliwości i docenienia pracy. Przełożony powinien potrafić wyjaśnić kryteria wynagradzania, wysłuchać argumentów pracownika i odpowiedzieć na jego wątpliwości - tłumaczy Dominik Pieczewski, psycholog i ekspert GFKM.

Pytanie brzmi: czy potrafi. A także, ilu ma odwagę wyjaśnić to bez uciekania się do ściemy.

- Unikanie takich rozmów lub brak przygotowania do nich może pogłębiać napięcia. Błędem jest też zamykanie rozmowy o wynagrodzeniu stwierdzeniem: „Twoja pensja mieści się w widełkach”, „Nie ma budżetu” czy „Zarząd zdecydował, że podwyżek nie będzie”. Warto najpierw wysłuchać argumentów pracownika i odnieść się do nich, mówiąc, jak samemu widzi się sytuację. Następnie trzeba jasno powiedzieć, jaka decyzja zapadła i z czego wynika, oraz dać pracownikowi czas na reakcję i pytania - dodaje ekspert.

– Samo opracowanie systemu wartościowania i zasad wynagradzania nie zagwarantuje jeszcze przejrzystości. Jeśli menedżerowie nie będą ich rozumieli lub stosowali w sposób konsekwentny, organizacja nadal może mieć problemy z uzasadnianiem różnic płacowych, a to prosta droga do konfliktów w firmie – podsumowuje Joanna Gwiazda-Kozłowska z GFKM.