Emerytura nie musi być wysoka, aby skorzystać z rabatu przy dystrybutorze. W przypadku części seniorów o dostępie do zniżek decyduje historia rodziny, a nie wiek czy dochód. Przy regularnym tankowaniu oszczędności mogą sięgać kilkudziesięciu, a nawet ponad stu złotych rocznie. Sprawdzamy, jakie warunki trzeba spełnić przed 2027 r.

Nie legitymacja emeryta, lecz Karta Dużej Rodziny

Senior, który przed laty utrzymywał co najmniej troje dzieci, może mieć prawo do Karty Dużej Rodziny (KDR), nawet gdy wszystkie dzieci są już samodzielne. Uprawnienie rodziców zostało rozszerzone na takie rodziny w 2019 r. O kartę mogą ubiegać się również uprawnieni rodzice zastępczy oraz małżonkowie rodziców. Obowiązują ustawowe warunki dotyczące m.in. władzy rodzicielskiej.

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Nie trzeba pobierać emerytury ani wykazywać określonej wysokości dochodów. Rodzicom karta przysługuje bezterminowo. Nie oznacza to jednak, że każda stacja benzynowa ma obowiązek udzielić rabatu.

Ile taniej można zatankować?

Według ofert opisywanych w 2026 r. rabat na paliwa podstawowe w sieciach ORLEN, BP, MOYA i Circle K wynosił 8 gr za litr na uczestniczących stacjach. W przypadku paliw premium zniżki sięgały 10 gr, a w Circle K nawet 15 gr za litr. Shell oferował także 3 gr rabatu na litr LPG. Są to przykłady ofert z 2026 r., a nie gwarantowane stawki na cały 2027 r.

Ile pieniędzy może zostać w portfelu seniora?

Przy zakupie 40 litrów miesięcznie i rabacie 8 gr na litr oszczędność wyniesie 3,20 zł miesięcznie, czyli 38,40 zł rocznie. Kierowca tankujący 80 litrów miesięcznie zaoszczędzi odpowiednio 76,80 zł rocznie. Poniższe wyliczenia zakładają niezmienną wysokość rabatu przez 12 miesięcy.

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Jak wyrobić kartę przed 2027 r.?

Wniosek można złożyć w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania lub elektronicznie przez portal Emp@tia. Pierwsze wydanie karty jest bezpłatne. W zależności od sytuacji rodzinnej urząd może wymagać dodatkowych dokumentów lub oświadczeń. Kartę można okazywać również w aplikacji mObywatel.

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Czy od stycznia 2027 r. wszyscy emeryci dostaną zniżkę?

Nie ma podstaw, aby zapowiadać powszechny rabat paliwowy dla wszystkich emerytów od 1 stycznia 2027 r. KDR jest istniejącym programem, a nie nowym dodatkiem wypłacanym przez ZUS. Przed tankowaniem należy sprawdzić aktualną ofertę partnera i okazać kartę przed zapłatą. Warto również ustalić, czy rabat można łączyć z innymi promocjami. Aktualna lista partnerów dostępna jest na portalu Emp@tia.