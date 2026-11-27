Niemal normą na rynku nieruchomości jest, że przy transakcji sprzedaży mieszkania pośrednik jako swoje wynagrodzenie bierze prowizję id od sprzedającego i od kupującego. Dzieje się tak nawet wtedy gdy agent obsługuje jednocześnie obie strony transakcji. Wkrótce nie będzie to możliwe i dwie prowizje zastąpi jedna. Kto skorzysta na zmianie: kupujący czy sprzedający?

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, która na nowo ma uregulować zasady pracy agentów nieruchomości. Jest to największa zmiana dla branży od czasu deregulacji zawodu w 2014 roku.

Projekt przeszedł już przez etap konsultacji.Najważniejszym i budzącym najwięcej kontrowersji wątkiem w nowych przepisach jest zmiana dotycząca pobierania przez jednego agenta prowizji od obu stron transakcji.

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Prowizja przy sprzedaży mieszkania: jedna prowizja dla jednego agenta. Co z najmem

Co do zasady według nowych przepisów za jedną transakcję agent ma otrzymać jedno wynagrodzenie od jednej strony tej transakcji. Ma to dotyczyć zarówno sprzedaży, jak i najmu.

– Sytuacja jest tu więc dość prosta. Jeśli pani Ania sprzedaje mieszkanie za 700 tys. zł, podpisuje umowę z agentem, który wystawia ogłoszenie, a pan Marek zainteresowany kupnem sam znajduje to ogłoszenie i chce obejrzeć lokal, to agent pani Ani nie weźmie od niego już nic – tłumaczy Anton Bubiel, ekspert rynku mieszkaniowego w SonarHome.pl.

W obecnych warunkach pan Marek mógłby usłyszeć, że musi podpisać umowę z agentem pani Ani i zapłacić mu na przykład 2% prowizji – w opisywanym przypadku byłoby to 14 tys. zł.

Teraz agent sprzedaje, ale bierze prowizję dwa razy

Skala pobierania podwójnych prowizji jest spora, w badaniu SonarHome.pl, platformy do darmowej wyceny mieszkania i znalezienia agenta, 40% osób sprzedających mieszkanie przyznało, że ich agent pobierał prowizję także od kupującego.

W rzeczywistości ten odsetek mógł być jeszcze wyższy, gdyż część sprzedających mogła o tym nie wiedzieć. Z badań SonarHome.pl wynika też, że najczęściej spotykana stawka dla agenta to 1 do 3% wartości nieruchomości – zapłaciło ją 61% sprzedających. Kolejne 19% zadeklarowało opłacenie prowizji na poziomie 3 do 5%.

Nowe przepisy dotyczące zakazu pobierania podwójnej prowizji mają obowiązywać w przypadku, gdy klientem agenta jest konsument.

Jeżeli więc mieszkanie od pani Ani jako konsumenta będzie chciała kupić spółka, to w takiej sytuacji agent też nie będzie mógł pobrać prowizji od kupującego.

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Pośrednictwo przy sprzedaży mieszkania: agent na wyłączność jednego konsumenta

– Jest to motywowane ochroną interesu klienta, tak aby agent działał tylko i wyłącznie na jego rzecz – podkreśla Anton Bubiel.

Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy obiema stronami transakcji będą przedsiębiorcy. Jeśli na przykład fundusz sprzedaje pakiet mieszkań innej firmie i obie strony korzystają z pomocy tego samego pośrednika, to przepisy nie zakazują pobrania podwójnej prowizji.

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Czy takie zmiany sprawią, że usługi agentów będą tańsze?

– Myślę, że prowizja nie zniknie, a koszty zostaną przeniesione gdzie indziej. Część agentów podniesie stawkę dla sprzedającego, a więc łączny koszt, przynajmniej na początku, będzie się wydawał podobny. Z drugiej strony w mojej opinii klienci będą się sprzeciwiać zbyt wysokim stawkom i niewykluczone, że ostatecznie przeciętna prowizja będzie niższa niż przeciętna łączna przed zmianami – uważa Anton Bubiel.

Już na etapie konsultacji pierwszej wersji projektu przedstawiciele branży zwracali uwagę, że istnieje możliwość obchodzenia zakazu pobierania prowizji od obu stron transakcji przez jednego agenta. Przykładowo: reprezentant pani Ani mógłby poprosić kolegę z tego samego biura o prezentację mieszkania, podpisanie umowy z panem Markiem i pobranie od niego prowizji.

Nowa wersja projektu odpowiada na ten problem. Ograniczenia mają objąć również pośredników powiązanych rodzinnie oraz tych, którzy w ciągu ostatnich trzech lat pracowali dla siebie nawzajem, otrzymywali wynagrodzenie od tego samego podmiotu lub zasiadali w jego władzach.

Inaczej będzie w sytuacji, gdy pan Marek sam zatrudni pośrednika.

– Jeżeli zdecyduje się na zakup mieszkania pani Ani, to wtedy obaj agenci będą mogli otrzymać wynagrodzenie, o ile nie występują między nimi powiązania określone w projekcie. Każdy z nich świadczy bowiem odrębną usługę i reprezentuje interesy własnego klienta – tłumaczy ekspert SonarHome.pl.

Prowizję agentowi płaci Sprzedający mieszkanie. Płaci i wymaga

Zmiany w zasadach wynagradzania agentów mają wpłynąć również na oczekiwania ich klientów.

Jeżeli całość kosztów pośrednictwa ponosić będzie sprzedający, może on wymagać od agenta większego zaangażowania i odpowiedzialności za przebieg transakcji, co może z kolei sprzyjać wzrostowi znaczenia umów na wyłączność.

Z kolei wyraźniejsze rozdzielenie interesów sprzedającego i kupującego może przyczynić się do rozwoju w Polsce usług pośrednictwa świadczonych na rzecz samych nabywców nieruchomości.