2943,23 zł na wczasy pod gruszą, Czy ryczałt dostaną korzystający z zaległych urlopów
REKLAMA
REKLAMA
Każdy termin jest dobry, by wykorzystać zaległy urlop. A jeszcze lepiej pobrać z tej okazji dodatkowe pieniądze – choćby z funduszu socjalnego w ramach tak zwanego ryczałtu za wczasy pod gruszą. Albo z tytułu świadczenia urlopowego, wprost od pracodawcy w firmie gdzie funduszu socjalnego nie ma.
- Ryczał za wczasy pod gruszą: czy należy się za zaległy urlop
- Ryczałt za wczasy pod gruszą: warunek nieprzerwanego urlopu 14-dniowego
- Odmowa wypłaty ryczałtu z powodu charakteru urlopu - zaległy
Pojawiają się jednak wątpliwości, czy takie pieniądze przysługują na urlop zaległy czy wyłącznie wtedy gdy korzysta się z urlopu zgodnie z jego ustawowym terminem.
Natomiast jeśli korzysta z urlopu 14-dniowego, ale zaległego, można odmówić wypłaty ryczałtu za wczasy pod gruszą, który aktualnie może wynosić nawet 2 943,23 zł.
REKLAMA
Ryczał za wczasy pod gruszą: czy należy się za zaległy urlop
Czy ryczałt za wczasy pod gruszą może być uzależniony wyłącznie od wykorzystania bieżącego urlopu?
Jak wskazuje prawnik Państwowej Inspekcji Pracy - PIP, ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie uzależnia przyznania dopłaty do wypoczynku od wykorzystania konkretnego rodzaju urlopu – ani bieżącego, ani zaległego.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS podstawowym kryterium przyznawania świadczeń z funduszu jest sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika, natomiast szczegółowe zasady korzystania ze świadczeń pracodawca określa w regulaminie ZFŚS.
Ryczałt za wczasy pod gruszą: warunek nieprzerwanego urlopu 14-dniowego
W praktyce regulaminy często przewidują warunek wykorzystania określonej liczby dni nieprzerwanego urlopu, np. 14 kolejnych dni kalendarzowych wypoczynku, co - co do zasady - jest dopuszczalne i odpowiada funkcji regeneracyjnej świadczenia.
Wątpliwości pojawiają się jednak wtedy, gdy regulamin przewiduje, że dopłata przysługuje wyłącznie za wykorzystanie urlopu bieżącego, z wyłączeniem urlopu zaległego.
Takie ograniczenie nie wynika z przepisów prawa pracy ani ustawy o ZFŚS. Co więcej, powszechną zasadą jest, że w pierwszej kolejności powinien być wykorzystywany urlop zaległy.
Odmowa wypłaty ryczałtu z powodu charakteru urlopu - zaległy
W konsekwencji odmowa wypłaty „wczasów pod gruszą” wyłącznie dlatego, że pracownik korzystał z urlopu zaległego, mimo spełnienia pozostałych warunków przyznania świadczenia, może zostać uznana za działanie niekorzystne dla pracownika. W konsekwencji - budzić wątpliwości co do zgodności z zasadą równego traktowania.
Dlatego bezpieczniejszym rozwiązaniem jest formułowanie warunku dotyczącego samej długości wypoczynku, niezależnie od tego, czy obejmuje on urlop bieżący czy zaległy.
REKLAMA
W przypadku sporu dotyczącego zgodności takich zapisów regulaminu ZFŚS z przepisami prawa pracy lub zasadą równego traktowania pracowników, ostatecznej oceny może dokonać sąd pracy.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.