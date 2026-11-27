Każdy termin jest dobry, by wykorzystać zaległy urlop. A jeszcze lepiej pobrać z tej okazji dodatkowe pieniądze – choćby z funduszu socjalnego w ramach tak zwanego ryczałtu za wczasy pod gruszą. Albo z tytułu świadczenia urlopowego, wprost od pracodawcy w firmie gdzie funduszu socjalnego nie ma.

Pojawiają się jednak wątpliwości, czy takie pieniądze przysługują na urlop zaległy czy wyłącznie wtedy gdy korzysta się z urlopu zgodnie z jego ustawowym terminem.

Natomiast jeśli korzysta z urlopu 14-dniowego, ale zaległego, można odmówić wypłaty ryczałtu za wczasy pod gruszą, który aktualnie może wynosić nawet 2 943,23 zł.

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Ryczał za wczasy pod gruszą: czy należy się za zaległy urlop

Czy ryczałt za wczasy pod gruszą może być uzależniony wyłącznie od wykorzystania bieżącego urlopu?

Jak wskazuje prawnik Państwowej Inspekcji Pracy - PIP, ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie uzależnia przyznania dopłaty do wypoczynku od wykorzystania konkretnego rodzaju urlopu – ani bieżącego, ani zaległego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS podstawowym kryterium przyznawania świadczeń z funduszu jest sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika, natomiast szczegółowe zasady korzystania ze świadczeń pracodawca określa w regulaminie ZFŚS.

Ryczałt za wczasy pod gruszą: warunek nieprzerwanego urlopu 14-dniowego

W praktyce regulaminy często przewidują warunek wykorzystania określonej liczby dni nieprzerwanego urlopu, np. 14 kolejnych dni kalendarzowych wypoczynku, co - co do zasady - jest dopuszczalne i odpowiada funkcji regeneracyjnej świadczenia.

Wątpliwości pojawiają się jednak wtedy, gdy regulamin przewiduje, że dopłata przysługuje wyłącznie za wykorzystanie urlopu bieżącego, z wyłączeniem urlopu zaległego.

Takie ograniczenie nie wynika z przepisów prawa pracy ani ustawy o ZFŚS. Co więcej, powszechną zasadą jest, że w pierwszej kolejności powinien być wykorzystywany urlop zaległy.

Odmowa wypłaty ryczałtu z powodu charakteru urlopu - zaległy

W konsekwencji odmowa wypłaty „wczasów pod gruszą” wyłącznie dlatego, że pracownik korzystał z urlopu zaległego, mimo spełnienia pozostałych warunków przyznania świadczenia, może zostać uznana za działanie niekorzystne dla pracownika. W konsekwencji - budzić wątpliwości co do zgodności z zasadą równego traktowania.

Dlatego bezpieczniejszym rozwiązaniem jest formułowanie warunku dotyczącego samej długości wypoczynku, niezależnie od tego, czy obejmuje on urlop bieżący czy zaległy.

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W przypadku sporu dotyczącego zgodności takich zapisów regulaminu ZFŚS z przepisami prawa pracy lub zasadą równego traktowania pracowników, ostatecznej oceny może dokonać sąd pracy.

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