Choć formalnie na ma w polskim prawie terminu na wymianę opon na zimowe, to od kilku już lat Polska jest krajem, gdzie można dostać mandat za jazdę na oponach letnich w warunkach zimowych. Konsekwencją jazdy na oponach nie dostosowanych do jazdy w warunkach zimowych może też być zakaz dalszej podróży.

Opony niedostosowane do warunków drogowych, zużyte lub uszkodzone oznaczają nie tylko zagrożenie bezpieczeństwa, lecz także konsekwencje prawne.

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Czy jest kara za jazdę w mrozy na letnich oponach

Wraz ze zbliżającym się sezonem zimowym powracają pytania o obowiązek stosowania opon zimowych, minimalną głębokość bieżnika, oraz konsekwencje jazdy na oponach niedostosowanych do warunków drogowych.

Wiele popularnych przekonań na ten temat wprowadza użytkowników w błąd. Brak wprost obowiązku sezonowej wymiany opon nie oznacza bowiem, że kierowca może bez konsekwencji korzystać z dowolnego ogumienia niezależnie od pogody i stanu nawierzchni.

Przepisy prawa: wyraźny zakaz jazdy na letnich oponach

W Polsce obowiązuje pośredni i sytuacyjny zakaz używania ogumienia, które w panujących warunkach nie zapewnia bezpiecznego korzystania z pojazdu.

Podstawę stanowi art. 66 Prawa o ruchu drogowym, a odpowiedzialność kierowcy, właściciela, posiadacza, dyspozytora lub osoby dopuszczającej pojazd do jazdy może wynikać z art. 96 i 97 Kodeksu wykroczeń.

Art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym wymaga, aby pojazd uczestniczący w ruchu był utrzymany w stanie zapewniającym bezpieczeństwo jego użytkownikom oraz innym uczestnikom ruchu.

W praktyce oznacza to, że kierowca powinien uwzględniać rzeczywiste warunki drogowe i możliwości swojego samochodu. Według wszystkich znanych badań naukowych i technicznych opony letnie nie zapewniają żadnej prędkości bezpiecznej ani marginesu przyczepności w warunkach zimowych (śnieg, mróz, błoto pośniegowe, lód, gołoledź).

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Ich używanie w takich warunkach to jaskrawy przykład braku dostosowania pojazdu do warunków i spowodowanie, że opony nie są w stanie pełnić podstawowej funkcji – zapewnienia bezpiecznego hamowania.

Opony letnie są projektowane z myślą o określonym zakresie temperatur i warunkach eksploatacji.

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Na śniegu, lodzie czy błocie pośniegowym zapewniają znacznie gorszą przyczepność niż odpowiednio dobrane ogumienie zimowe. Różnice mają znaczenie również na mokrej nawierzchni, gdy temperatura spada.

– O legalności użycia konkretnego ogumienia nie przesądza więc wyłącznie rodzaj opony ani głębokość bieżnika. Liczy się również to, czy dane ogumienie pozwala bezpiecznie korzystać z pojazdu w rzeczywistych warunkach drogowych. Zakaz nie musi wymieniać słowa „opony letnie” – wyjaśnia Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

– Konstrukcja tych przepisów jest podobna do wielu innych zakazów funkcjonujących w prawie. Ustawa nie musi wymieniać każdego przedmiotu ani każdego możliwego zachowania. Wystarczy, że ustanawia ogólny obowiązek, a inne przepisy przewidują karę za jego naruszenie. Dlatego brak przepisu wymieniającego wprost opony letnie nie oznacza braku zakazu ich użycia w warunkach, w których stwarzają zagrożenie. Ma to zresztą potwierdzenie w orzeczeniach sądów – dodaje ekspert.

Opony zimowe: jakie spełniają kryteria wymagane przez prawo, a jakie nie

W badaniach Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego - PZPO przeprowadzonych w 2023 roku sprawdzano zachowanie różnych rodzajów ogumienia na mokrym śniegu przy temperaturze 0°C i prędkości 50 km/h.

Najlepszy rezultat uzyskała opona zimowa klasy premium – samochód zatrzymał się po 51 metrach. Opona całoroczna potrzebowała 64 metrów, natomiast opona letnia aż 108 metrów.

Szczególnie niepokojący był rezultat zimowych opon niskich osiągów spoza Europy. Ich średnia droga hamowania wyniosła 82 metry, czyli o 30 metrów więcej niż w przypadku opon premium.

Wyniki pokazują, że oznaczenie „zimowa” samo w sobie nie mówi jeszcze wszystkiego o możliwościach konkretnego produktu.

Kara za jazdę na letnich oponach: mandat, grzywna a nawet zakaz dalszej jazdy

– Naruszenie przepisów dotyczących stanu technicznego, wyposażenia i bezpieczeństwa pojazdu może skutkować konsekwencjami prawnymi, w tym nałożeniem grzywny w drodze mandatu karnego lub orzeczeniem jej przez sąd. W zależności od rodzaju naruszenia zastosowanie może znaleźć m.in. art. 97 Kodeksu wykroczeń, przewidujący karę grzywny do 3.000 zł albo karę nagany – tłumaczy adwokat dr Artur Krzykowski partner zarządzający kancelarii AK Legal.

– W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu albo narusza wymagania ochrony środowiska, art. 132 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym przewiduje obligatoryjne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez uprawnione służby, w szczególności Policję, Straż Graniczną lub Służbę Celno-Skarbową. Jeżeli stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, pojazd może również nie zostać dopuszczony do dalszej jazdy - dodaje dr Artur Krzykowski.

W przypadku ogumienia może to dotyczyć przede wszystkim: opon uszkodzonych, bieżnika poniżej dopuszczalnego minimum, odsłoniętej lub naruszonej osnowy, niedopuszczalnego zestawienia opon na jednej osi, czy ogumienia, przez które pojazd w konkretnych warunkach zagraża bezpieczeństwu.

Konsekwencją może być zakaz dalszej jazdy, konieczność wymiany opon, wykonania badania technicznego oraz czasowe wyłączenie samochodu z eksploatacji.