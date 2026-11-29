Szkolne zakupy dawno za nami, ale 300 zł na ucznia wciąż można otrzymać. ZUS przyjmuje wnioski tylko do poniedziałku, 30 listopada. Sprawę da się załatwić także przez bank. Jest jednak szczegół, który warto sprawdzić po wysyłce, żeby mieć pewność, że dokument dotarł.

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Kończy się nabór na obecny rok szkolny.

Łączna kwota dla rodziny zależy od liczby uprawnionych uczniów.

Złożenie wniosku i wypłata mają różne terminy.

Wyjątek dla spóźnionych dotyczy ściśle określonej sytuacji.

Chodzi o Dobry Start, czyli jednorazowe wsparcie na szkolną wyprawkę w roku 2026/2027. Nabór rozpoczął się 1 lipca, a zwykły termin składania wniosków kończy się 30 listopada. W tym roku to poniedziałek. Rodzice, którzy jeszcze nie wystąpili o świadczenie, są więc na ostatniej prostej.

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Pieniądze nie trafią na konto automatycznie. Żeby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek.

300, 600 albo 900 zł. Kwota zależy od liczby uczniów

Dobry Start przysługuje raz w roku na każdego ucznia spełniającego warunki programu. Przy kilkorgu dzieci kwoty się sumują. Dla rodziny z trojgiem uprawnionych uczniów oznacza to łącznie 900 zł.

Dobry Start na rok szkolny 2026/2027

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Liczba uprawnionych uczniów Łączna kwota świadczenia Jeden 300 zł Dwoje 600 zł Troje 900 zł

Kwoty przy pełnym świadczeniu 300 zł na ucznia. Przy opiece naprzemiennej ustalonej przez sąd świadczenie dzieli się między rodziców. Źródło: MRPiPS, obliczenia własne.

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Nie ma kryterium dochodowego. Sam poziom zarobków rodziny nie wyklucza więc z programu. Liczą się jednak warunki dotyczące ucznia. Zasadniczo wsparcie obejmuje dzieci uczące się w szkole do 20. roku życia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością rośnie do 24 lat.

ZUS przypomina przy tym o ważnym szczególe: wiek jest liczony rocznikowo. Uczeń, który skończył 20 lat przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale właśnie w 2026 r., nadal może otrzymać świadczenie. Analogiczna zasada dotyczy granicy 24 lat przy niepełnosprawności.

Program obejmuje również uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych, jeśli spełniają warunki wieku. Wsparcie nie przysługuje na przedszkolaka, dziecko w zerówce, także prowadzonej w szkole, ani na studenta.

Wniosek można wysłać przez bank. Są też trzy inne drogi

Rodzice mają do wyboru cztery kanały:

bankowość elektroniczną banku uczestniczącego w programie,

portal eZUS,

aplikację mZUS,

portal Emp@tia.

Wniosek składa się wyłącznie elektronicznie. Papierowy formularz nie jest przewidzianą drogą ubiegania się o 300 plus.

Bank umożliwia przekazanie wniosku, a jego rozpatrzeniem i wypłatą zajmuje się ZUS. Dalszych informacji o sprawie należy więc szukać w ZUS.

Możliwość wysyłki przez bank dotyczy rodziców. Opiekunowie prawni i faktyczni oraz osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem mogą skorzystać z eZUS lub mZUS; dyrektorzy odpowiednich placówek składają wnioski przez eZUS.

Kliknięte „wyślij”? Sprawdź jeszcze potwierdzenie

Przed wysłaniem warto sprawdzić PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz numer rachunku bankowego. To na wskazane konto ZUS przeleje pieniądze.

Po złożeniu wniosku przez bank albo Emp@tię* urzędowe poświadczenie odbioru, czyli UPO, trafia na e-mail podany we wniosku. Jeśli dokument wysłano przez eZUS, urzędowe poświadczenie przedłożenia, UPP, jest dostępne na liście dokumentów wysłanych.

*Emp@tia to rządowy portal informacyjno-usługowy oraz system informatyczny zabezpieczenia społecznego w Polsce, prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który pozwala składać wnioski o świadczenia i załatwiać sprawy społeczne online

Status sprawy i korespondencję z ZUS sprawdzisz w eZUS również wtedy, gdy wniosek został wysłany przez bank. Warto tam zajrzeć, bo urząd może poprosić o uzupełnienie dokumentów.

Termin na wniosek mija w poniedziałek. Przelew może przyjść w styczniu

Na ostatniej prostej łatwo pomylić dwie daty. 30 listopada kończy się zwykły termin składania wniosków. Wypłata może nastąpić później.

Przy wniosku składanym w listopadzie ZUS ma na ustalenie prawa do świadczenia i wypłatę dwa miesiące od złożenia wniosku wraz z dokumentami. Rodzina, która zgłosi się pod koniec naboru, może więc dostać przelew dopiero w styczniu 2027 r. Pieniądze są wypłacane bezgotówkowo na wskazany rachunek. [6]

Bez progu dochodowego, ale dla części cudzoziemców są dodatkowe warunki

Od roku szkolnego 2026/2027 określone grupy cudzoziemców spoza UE/EFTA oraz osoby ze statusem UKR obejmuje dodatkowo warunek aktywności zawodowej w Polsce w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Przepisy przewidują wyjątki, m.in. przy wnioskowaniu na dziecko będące obywatelem polskim lub posiadające odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

Dla osób ze statusem UKR znaczenie ma również nauka dziecka w szkole należącej do polskiego systemu oświaty. Sam brak progu dochodowego nie przesądza zatem o prawie do wypłaty.

Po 30 listopada pozostaje wąski wyjątek

Co do zasady wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. ZUS wskazuje wyjątek dla ucznia powyżej 20. roku życia, który uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. W takiej sytuacji wniosek składa się przez eZUS.

Trzeba jednak dopilnować warunków z przepisów: wniosek należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od wydania orzeczenia, a postępowanie o jego wydanie musi toczyć się w okresie naboru, czyli od 1 lipca do 30 listopada. Samo przeoczenie daty nie daje dodatkowego terminu.

Dla rodzica, który dotąd nie wystąpił o świadczenie i spełnia warunki programu, pozostaje jeden praktyczny krok: wysłać wniosek najpóźniej w poniedziałek, 30 listopada, i sprawdzić potwierdzenie jego złożenia.

Czytelnicy pytają

Czy oboje rodzice mogą dostać po 300 zł na to samo dziecko?

Świadczenie co do zasady wynosi łącznie 300 zł na ucznia. Przy opiece naprzemiennej ustalonej przez sąd każdy rodzic może otrzymać po 150 zł.

Czy od 300 plus trzeba zapłacić podatek?

Nie. Dobry Start jest zwolniony z podatku, więc przyznana kwota nie jest pomniejszana o PIT.

Czy wniosek z poprzedniego roku wystarczy na rok 2026/2027?

Nie. Wnioski składa się co roku w związku z rozpoczęciem danego roku szkolnego.

Źródła: ZUS i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej