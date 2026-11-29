Karta Dużej Rodziny należy się rodzicom trojga dzieci. Jednak dzieciom w tej rodzinie tylko wtedy gdy co najmniej troje z nich spełnia warunki uprawniające do KRD – jeśli tylko dwoje lub jedno bo reszta już się usamodzielniła, karta nie należy się żadnemu dziecku.

By otrzymać Karty Dużej Rodziny dla wszystkich uprawnionych należy złożyć tylko jeden wniosek, ponieważ i tak trzeba w nim wyszczególnić co najmniej troje dzieci i opisać rolę jaką one spełniają w rodzinie.

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Kto w rodzinie jest uprawniony do otrzymania Karty Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek i miejsce zamieszkania.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom: w wieku do 18. roku życia, w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jednak dzieciom KDR przysługuje wyłącznie w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających takie warunki.

Jeśli więc w rodzinie pozostaje dwoje dzieci w wieku do osiemnastu trzecie już się usamodzielniło, KDR przysługuje tylko rodzicom, a nie przysługuje dzieciom – nawet tym nieletnim.

Jeden wniosek o wiele kart – własne Karty Dużej Rodziny dla każdego uprawnionego

To wszystko trzeba mieć na względzie wypełniając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

We wniosku tym podaje się dane nie tylko rodzica i małżonka rodzica, dla których wnioskuje się o Kartę Dużej Rodziny, ale wykazuje również dzieci.

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Jeżeli co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, można zaznaczyć we wniosku, że wnioskuje się o przyznanie Karty również dla nich.

Dla dziecka niespełniającego warunków ustawy zaznacza się we wniosku rolę osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodziców niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”.

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Dla takiego dziecka nie wnosi się o przyznanie Karty Dużej Rodziny, bo mu nie przysługuje.

W sytuacji gdy jest ono tym trzecim dzieckiem, dającym uprawnia do KRD dla rodziców, nie należy wnosić o przyznanie Karty Dużej Rodziny również dla dzieci spełniających warunki ustawy, jeżeli jest ich tylko dwoje lub mniej (np. w przypadku, gdy w rodzinie jest dwoje dzieci w wieku do 18. roku życia i dziecko w wieku 20 lat, które nie uczy się w szkole lub szkole wyższej).

Trzeba bowiem pamiętać, że składając wniosek o przyznanie KDR, rodzic przedstawia w szczególności oświadczenia, że miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

To oświadczenie jest wystarczające, nie trzeba składać dodatkowych dokumentów potwierdzających wiek dzieci czy jeśli mają ukończone osiemnaście lat – zaświadczenia, iż dalej się uczą.