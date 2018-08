§ 1.

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze", zwanym dalej "programem", oraz wysokość stawek tej pomocy, w tym:

1) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, oraz tryb składania tych wniosków;

2) szczegółowy sposób oceny oraz terminy rozpatrywania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność;

3) kryteria wyboru operacji;

4) katalog beneficjentów;

5) tryb, warunki, termin zawierania umowy o dofinansowanie oraz szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o dofinansowanie;

6) działania i przypadki, w których następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części może, po złożeniu wniosku, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, oraz warunki i tryb wstąpienia do tego postępowania;

7) działania i przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części może być przyznana pomoc finansowa, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy.

2. Pomoc finansową na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zwaną dalej "pomocą", przyznaje się na realizację operacji w ramach następujących działań:

1) wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpracy regionalnej, o których mowa w art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 508/2014";

2) zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków, o których mowa w art. 38 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej "zmniejszaniem oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowaniem połowów do ochrony gatunków";

3) innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza, o których mowa w art. 39 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej "innowacjami związanymi z ochroną żywych zasobów morza";

4) ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej - obejmującego następujące poddziałania:

a) zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014,

b) o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia nr 508/2014,

c) systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 508/2014;

5) porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie - inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów, o których mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej "inwestycjami w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów";

6) wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej "wsparciem na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów";

7) różnicowanie i nowe formy dochodów, o których mowa w art. 30 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej "różnicowaniem";

8) zdrowie i bezpieczeństwo, o których mowa w art. 32 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej "zdrowiem i bezpieczeństwem";

9) tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej "tymczasowym zaprzestaniem działalności połowowej";

10) wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów, o których mowa w art. 42 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej "wartością dodaną, jakością produktów i wykorzystywaniem niechcianych połowów";

11) porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie - inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej "inwestycjami w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku lub przystani";

12) innowacje, o których mowa w art. 26 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej "innowacjami";

13) efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu - wymiana lub modernizacja głównych lub dodatkowych silników, o których mowa w art. 41 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej "efektywnością energetyczną i łagodzeniem skutków zmiany klimatu - wymianą lub modernizacją głównych lub dodatkowych silników";

14) propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej "propagowaniem kapitału ludzkiego".