§ 1.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) sieci kanalizacyjnej – rozumie się przez to sieć kanalizacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152);

2) obciążeniu oczyszczalni ścieków – rozumie się przez to ładunek obliczony na podstawie maksymalnego średniego tygodniowego ładunku substancji organicznych biologicznie rozkładalnych dopływającego do oczyszczalni ścieków w ciągu roku, z wyłączeniem sytuacji nietypowych, w szczególności wynikających z intensywnych opadów; wyrażony równoważną liczbą mieszkańców (RLM);

3) osobach czasowo przebywających w aglomeracji – rozumie się przez to liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w aglomeracji;

4) planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej – rozumie się przez to sieć kanalizacyjną, o którą planuje się rozbudować sieć kanalizacyjną, lub budowę nowej sieci kanalizacyjnej;

5) stałych mieszkańcach aglomeracji – rozumie się przez to liczbę osób zameldowanych na obszarze aglomeracji na pobyt stały oraz pobyt czasowy;

6) wskaźniku koncentracji – rozumie się przez to stosunek liczby stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji przewidywanej do obsługi przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną do długości tej sieci, doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych.