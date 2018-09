§ 3.

Ustala się następujący terytorialny zakres działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej:

1) Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy:

a) śródlądowe drogi wodne:

- rzeka Wisła od ujścia rzeki Kamiennej (km 324,5) do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,

- Kanał Bydgoski,

- rzeka Noteć (górna) od jeziora Gopło do połączenia z Kanałem Górnonoteckim,

- Kanał Górnonotecki,

- rzeka Noteć (dolna) od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia do rzeki Warty,

- rzeka Brda od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia do rzeki Wisły,

- Kanał Ślesiński wraz z jeziorami na jego trasie oraz jezioro Gopło,

- rzeka Warta od Kanału Ślesińskiego do ujścia rzeki Noteci,

- rzeka Martwa Wisła od rzeki Wisły w miejscowości Przegalina do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,

- rzeka Nogat od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego,

- rzeka Szkarpawa od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego,

- Kanał Jagielloński od połączenia z rzeką Nogat do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,

- Kanał Elbląski od jeziora Drużno do jeziora Jeziorak i jeziora Szeląg Wielki wraz z tymi jeziorami i jeziorami na trasie kanału oraz szlak boczny w kierunku miejscowości Zalewo od jeziora Jeziorak do jeziora Ewingi włącznie,

- Kanał Bartnicki od jeziora Ruda Woda do jeziora Bartężek wraz z jeziorem Bartężek,

- rzeka Elbląg od jeziora Drużno do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,

- Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy państwa wraz z jeziorami znajdującymi się na trasie tego kanału,

- system Wielkich Jezior Mazurskich obejmujący jeziora połączone kanałami tworzącymi szlak od jeziora Roś (włącznie) w miejscowości Pisz do rzeki Węgorapy (włącznie) w miejscowości Węgorzewo wraz z jeziorami: Seksty, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty, Mamry i Święcajty, wraz z Kanałem Giżyckim oraz Kanałem Niegocińskim i kanałem Piękna Góra oraz szlak od Jeziora Ryńskiego (włącznie) w miejscowości Ryn do Jeziora Nidzkiego (do 3 km, stanowiącego granicę z rezerwatem "Jezioro Nidzkie") wraz z jeziorami: Bełdany, Guzianka Mała i Guzianka Wielka,

- rzeka Pisa od jeziora Roś do ujścia do rzeki Narwi,

- rzeka Biebrza od ujścia Kanału Augustowskiego do ujścia do rzeki Narwi,

- Kanał Żerański,

- rzeka Bug od ujścia rzeki Muchawiec do ujścia do rzeki Narwi,

- rzeka Narew od ujścia rzeki Biebrzy do ujścia do rzeki Wisły wraz z Jeziorem Zegrzyńskim,

b) wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;

2) Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu:

a) śródlądowe drogi wodne:

- rzeka Odra od miejscowości Racibórz (km 51,2) do ujścia rzeki Nysy Łużyckiej (km 542,4) oraz szlak boczny rzeki Odry od śluzy Opatowice do Śluzy Miejskiej w miejscowości Wrocław,

- węzeł dróg wodnych we Wrocławiu,

- Kanał Gliwicki,

- Kanał Kędzierzyński,

- rzeka Wisła od ujścia rzeki Przemszy do ujścia rzeki Kamiennej (km 324,5),

- Kanał Łączański,

b) wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego i następujących powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego oraz miasta na prawach powiatu Zielona Góra - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;

3) Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie:

a) śródlądowe drogi wodne:

- rzeka Odra od ujścia rzeki Nysa Łużycka (km 542,4) do połączenia z rzeką Odrą Wschodnią (km 704,1), która przechodzi od przekopu Klucz-Ustowo (km 730,5) w rzekę Regalicę, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami do jeziora Dąbie,

- jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,

- rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa (km 704,1 rzeki Odry) do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z bocznymi odgałęzieniami,

- przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią,

- rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,

- rzeka Warta od ujścia rzeki Noteci do ujścia do rzeki Odry,

- rzeka Nysa Łużycka od miejscowości Gubin do ujścia do rzeki Odry,

b) wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa zachodniopomorskiego i następujących powiatów województwa lubuskiego: gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego oraz miasta na prawach powiatu Gorzowa Wielkopolskiego - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.