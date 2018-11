Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 5 listopada 2018 r. (poz. 2205)

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650, 1162, 1669 i 2193) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kamiennej Górze (Dz. U. poz. 903, z późn. zm.1)), zwana dalej "strefą", obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2.2) Strefa obejmuje grunty o powierzchni 540,8285 ha, położone na terenie miast: Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kowary, Lubań, Ostrów Wielkopolski, Piechowice, Zgorzelec oraz gmin: Bolków, Gryfów Śląski, Janowice Wielkie, Kamienna Góra, Lubań, Lubawka, Lwówek Śląski, Mirsk, Nowogrodziec, Prusice i Żmigród.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.

4. Zarządzającym strefą jest Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze.

§ 2. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.3)

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 15 grudnia 2008 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU KAMIENNOGÓRSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Podstrefa Kamienna Góra

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny II, arkusze mapy nr: 2, 3 i 7

Granica kompleksu, położonego przy ul. Towarowej, biegnie od punktu nr 103, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 36, 37 i 34/1, w kierunku południowo-zachodnim po granicy między działkami nr: 36 i 37 do punktu nr 104, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 106. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 107. W punkcie nr 107 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie południową stroną drogi (działka nr 34/1) do punktu nr 103, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny III, arkusz mapy nr 5

Granica biegnie od punktu nr 48, położonego u zbiegu granic działek nr: 139/1, 274 i 83/19 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 49, położonego u zbiegu granic działek nr: 296 (droga), 83/21 i 83/22 (droga). Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 50, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 83/26, 83/33 i 83/31. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 83/31 do punktu nr 51, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnąc wzdłuż granicy działki nr 83/31 dochodzi do punktu nr 52. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr 83/31 i 83/30 do punktu nr 53, w którym skręca na południowy wschód, i wzdłuż granicy działki nr 83/30 dochodzi do punktu nr 54. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek nr 83/30 i 83/33 do punktu nr 55, w którym zmienia kierunek na południowy, i wzdłuż granicy działki nr 83/33 dochodzi do punktu nr 56. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr 83/33 i 83/28 do punktu nr 57. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 83/28 do punktu nr 58, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 83/28 do punktu nr 59. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr 83/33 i 83/19 do punktu nr 48, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny III, arkusz mapy nr 7

Granica kompleksu, położonego przy ul. Piotra Ściegiennego i ul. Papieża Jana Pawła II, biegnie od punktu nr 17, znajdującego się u zbiegu ul.: Piotra Ściegiennego i Józefa Lompy oraz działki nr 190/26, brzegiem ul. Piotra Ściegiennego w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 18, a następnie linią łamaną przez punkty nr: 19, 20, 21 do punktu nr 22. Dalej biegnie wzdłuż działki nr 192/9 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 23, a następnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 24. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 25 znajdującego się u zbiegu działek nr: 191, 86/11, 86/12 i 190/1. Dalej biegnie wzdłuż działki nr 190/1, początkowo w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 26 do punktu nr 27, a następnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 28 znajdującego się na skraju ul. Józefa Lompy. Od punktu nr 28 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie brzegiem tej ulicy przez punkt nr 29 do punktu nr 17, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny III, arkusz mapy nr 9

Granica kompleksu, położonego w rejonie ul.: Sportowej, Józefa Lompy i Małgorzaty Fornalskiej, biegnie od punktu nr 30, położonego u zbiegu działek nr: 188 (ul. Sportowa), 244/14, 247/35 (teren zakładu przemysłowego) i 183 (boisko sportowe), w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 31, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie linią łamaną wzdłuż granicy działek nr: 244/14, 245/2, 245/3 i 247/2 do punktu nr 32, który znajduje się na styku działek nr: 247/2, 247/45 i działki nr 189 (ul. Józefa Lompy). Następnie biegnie granicą ul. Józefa Lompy (działka nr 189) w kierunku wschodnim do punktu nr 33, znajdującego się u zbiegu działek nr: 189, 247/24, 247/45 i 247/46, skąd biegnie linią łamaną wzdłuż granicy działki nr 247/46, w kierunku południowym, do punktu nr 34, a następnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 35. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 36 i 37 do punktu nr 38. Dalej biegnie linią łamaną w kierunku południowym, wzdłuż granicy działki nr 247/42, przez punkty nr: 40, 41, 42 do punktu nr 43 znajdującego się na lewym brzegu rzeki Bóbr u zbiegu granic działek nr: 247/42, 247/44 i 27/7. W punkcie nr 43 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie granicą rzeki Bóbr do punktu nr 44 znajdującego się na brzegu rzeki i styku granic działek nr: 247/41 i 247/42. W punkcie nr 44 granica odchodzi od rzeki Bóbr w kierunku północnym i biegnie linią łamaną granicą działki nr 247/41, a następnie działek nr: 247/50 i 247/49 przez punkty nr: 45 i 46 do punktu nr 47 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 247/50, 247/52 i 247/33. Z punktu nr 47 biegnie linią łamaną w kierunku północno-wschodnim granicą działek nr: 247/52, 247/30 i 183 (stanowiących boisko sportowe) do punktu nr 30, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny III, arkusz mapy nr 9

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1, znajdującego się na granicy terenu kolejowego (nieczynna linia kolejowa Kamienna Góra - Krzeszów, w kierunku zachodnim przez punkt nr 2 do punktu nr 3 położonego u zbiegu granic terenu kolejowego (działka nr 247/51) oraz działki nr 249 (ul. Nadrzeczna). Następnie zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do punktu nr 4 położonego na zachodniej ścianie budynku magazynowego. Z punktu nr 4 biegnie przez punkt nr 5 po ścianie budynku i dalej przez punkt nr 6, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i linią łamaną dochodzi do punktu nr 7. Od punktu nr 4 do punktu nr 7 graniczy z działkami nr: 247/47, 247/12 i 247/51. W punkcie nr 7 załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 8, położonego na ścianie budynku produkcyjnego, a następnie ścianą hali produkcyjnej przez punkt nr 9 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny IV, arkusz mapy nr 9

Granica biegnie od punktu nr 197, położonego u zbiegu granic działek nr: 144/1, 144/5 i 145 (ul. Magazynowa), w kierunku południowo-zachodnim, zachodnim brzegiem ul. Magazynowej do punktu nr 198, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 144/2, 144/5 i 145 (ul. Magazynowa), w którym skręca w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 199, położonego u zbiegu granic działek nr: 144/2, 142/2 i 144/6. W punkcie nr 199 zmienia kierunek na północny, i biegnąc wzdłuż granic działek nr: 142/2 i 144/6, dochodzi do punktu nr 200, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 8/4 (ul. Jedwabna), 142/1 i 144/6. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie południowym brzegiem ul. Jedwabnej (działka nr 8/4) do punktu nr 201, położonego u zbiegu granic działek nr: 144/5, 144/1 i 8/4 (ul. Jedwabna). Z punktu nr 201 biegnie wzdłuż granic działek nr: 144/5 i 144/1 i dochodzi do punktu nr 197, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny IV, arkusz mapy nr 8

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 110, położonego u zbiegu granic działek nr: 161, 109/2 (droga) i 1/1 (obręb V, teren PKP), do punktu nr 111, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż zachodniej granicy linii kolejowej Kamienna Góra - Lubawka. W punkcie nr 111 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 161 przez punkty nr: 147 i 148 do punktu nr 112, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 102/7 (droga), 161, 90/1 i 90/2. W punkcie nr 112 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 90/2 do punktu nr 113. W punkcie nr 113 skręca w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą drogi (działka nr 89/1) do punktu nr 114, położonego u zbiegu granic działek nr: 90/2, 89/1 i 1/1 (obręb V), gdzie ponownie zmienia kierunek, i biegnąc w kierunku południowo-zachodnim, dochodzi do punktu nr 115, położonego u zbiegu granic działek nr: 83/1, 83/2 i 1/5 (obręb V). Z punktu nr 115 biegnie w kierunku północnym, wzdłuż granicy projektowanej obwodnicy miasta Kamienna Góra w ciągu drogi krajowej nr 5, do punktu nr 116, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 107/2, 161 i 109/2 (droga). W punkcie nr 116 skręca w kierunku wschodnim, i biegnąc południową granicą drogi (działka nr 109/2), dochodzi do punktu nr 110, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 123, położonego u zbiegu działek nr: 87/2, 87/1, 89/2 (droga) i 89/3 (droga), wzdłuż zachodniej granicy projektowanej obwodnicy miasta Kamienna Góra w ciągu drogi krajowej nr 5, przez punkty nr: 124 i 125 do punktu nr 126, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 81/4, 81/3 i 1/5 (obręb V, teren PKP). Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy linii kolejowej przez punkty nr: 127, 128 i 129 do punktu nr 130, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/5 (obręb V, teren PKP), 62 (droga) i 81/4. Z punktu nr 130 biegnie północną granicą drogi (działka nr 62) w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 131, gdzie skręca na północ, i biegnie do punktu nr 132, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 87/3, 87/2, 89/3 (droga) i 89/6 (droga). W punkcie nr 132 granica zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnąc południowym brzegiem drogi (działka nr 89/3), dochodzi do punktu nr 123, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obręb ewidencyjny IV, arkusz mapy nr 9

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 139, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 137/1 (droga), 134/4 i 134/11, w kierunku południowym do punktu nr 140, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 162 (droga), 134/4 i 134/11. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północnym brzegiem drogi (działka nr 162) przez punkty nr: 141 i 142 do punktu nr 143. Następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 144 i 145 do punktu nr 146, położonego u zbiegu granic działek nr: 129, 128 i 137/2 (rów). Z punktu nr 146 biegnie w kierunku wschodnim południowym brzegiem rowu (działka nr 137/2) do punktu nr 139, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 180, położonego u zbiegu granic działek nr: 131/5, 131/9, 162 (droga), w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 181. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie północną granicą działki nr 130/2 przez punkty nr: 182, 183, 177 do punktu nr 178, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie wschodnią granicą drogi (działka nr 162) do punktu nr 179. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy drogi (działka nr 162) do punktu nr 175. Stąd biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 176, 185, 186, 187, 188 wzdłuż granic działek nr: 131/3, 131/14, 131/13, 131/7, 131/8 i 131/9 do punktu nr 180, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 9

Obręb ewidencyjny VI, arkusz mapy nr 2

Granica biegnie od punktu nr 151, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 173/13, 173/9 i 179/1 (ul. M. Fornalskiej), w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 173/13 i 173/9, przez punkt nr 152 do punktu nr 153, położonego u zbiegu granic działek nr: 173/12, 173/13 i 173/9. W punkcie nr 153 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie granicami działek nr: 173/12 i 173/9 do punktu nr 154, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 173/9, 173/12, 174/2 i 174/4. Z punktu nr 154 biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 155, położonego u zbiegu granic działek nr: 174/5, 174/4, 173/12 i 175/2 (ul. Mostowa), gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wschodnim brzegiem ul. Mostowej przez punkty nr: 157 i 158 do punktu nr 159, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 173/17, 175/2 (ul. Mostowa) i 173/16. W punkcie nr 159 zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnąc północnym brzegiem działki nr 173/16 przez punkty nr: 160 i 161, dochodzi do punktu nr 162, położonego u zbiegu granic działek nr: 173/2, 173/6 i 173/16. Z punktu nr 162 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 163, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 173/6, 170, 172/3 i 173/7, gdzie zmienia kierunek na południowy, i biegnąc zachodnim brzegiem działki nr 173/7 przez punkty nr: 164, 165, 166, 167 i 168, dochodzi do punktu nr 169, położonego u zbiegu granic działek nr: 173/20, 173/7 i 179/1 (ul. M. Fornalskiej). W punkcie nr 169 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 151, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 10

Obręb ewidencyjny Krzeszów, arkusze mapy nr: 12, 14 i 16

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 963 na granicy terenu kolejowego, w kierunku zachodnim do punktu nr 2 stanowiącego zbieg granic działek nr: 963, 964, 1006. Tu załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 3, 4, 5 do punktu nr 6, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie południową granicą rowu do punktu nr 7. Z punktu nr 7 biegnie po północno-wschodniej stronie rowu melioracyjnego linią łamaną do punktu nr 8, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie północną stroną rowu melioracyjnego do punktu nr 9. Z punktu nr 9 biegnie zachodnią granicą nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra-Krzeszów przez punkty nr: 10, 11 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 12, położonego na granicy drogi (działka nr 575) i terenu kolejowego, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 13, w którym załamuje się w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż granicy terenu kolejowego przez punkty nr: 14 i 15 do punktu nr 16. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 17, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i przez punkt nr 18 dochodzi do punktu nr 19, stanowiącego południowo-wschodni narożnik drogi (działka nr 1015). Z punktu nr 19 biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 20, wzdłuż południowej granicy drogi (działka nr 1015), a następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 21. Z punktu nr 21 biegnie wzdłuż granicy drogi (działka nr 575) w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 22 i dalej w kierunku północnym do punktu nr 23. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 24, w którym załamuje się w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 25. Dalej biegnie granicą działki nr 1024 w kierunku wschodnim do punktu nr 26, gdzie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 27, położonego na granicy drogi (działka nr 575), następnie biegnie wzdłuż granicy drogi do punktu nr 12, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 11

Obręb ewidencyjny 1, arkusz mapy nr 3b

Granica biegnie od punktu nr 60, położonego na granicy działek nr 20/1 (droga) i 50/24, w kierunku północno-zachodnim przez teren działki nr 50/24 przez punkt nr 61 do punktu nr 62. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 50/24 przez punkt nr 63 do punktu nr 64. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 50/24 przez punkt nr 65 do punktu nr 66. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 52/8 do punktu nr 67. Stąd biegnie w kierunku południowym przez teren działki nr 52/8 do punktu nr 68. Tu skręca na zachód i biegnie przez teren działki nr 52/8 przez punkt nr 69 do punktu nr 70, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 71. Tu skręca na zachód i biegnie przez teren działki nr 50/24 do punktu nr 72, w którym załamuje się na południowy zachód i przez punkt nr 73 dochodzi do punktu nr 60, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Lubawka

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny I, arkusz mapy nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 62/1, 62/2, 66 (rów), w linii prostej w kierunku wschodnim przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6 do punktu nr 7 położonego u zbiegu granic działek nr: 53/3, 53/4 i 46 (droga). W punkcie nr 7 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy drogi, stanowiącej działkę nr 46, do punktu nr 8. Stąd biegnie linią projektowanej obwodnicy miasta Lubawki, w ciągu drogi krajowej nr 5, przez punkty nr: 9, 10, 11 w kierunku zachodnim do punktu nr 12. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie łukiem, wzdłuż granicy rowu (działka nr 66) położonego przy drodze (działka nr 67), do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Ciek melioracji podstawowych stanowiący działkę nr 57, ograniczony punktami nr: 5, 6, 10 i 11, nie wchodzi w skład wyżej opisanego obszaru.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny II, arkusz mapy nr 4

Granica biegnie od punktu nr 19, położonego u zbiegu granic działek nr: 276 (droga), 277/1 i 278/3, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr 278/3 i 278/2 do punktu nr 20. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 21. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 22, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 279 (droga) do punktu nr 23. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek nr 278/2 i 278/3 do punktu nr 24, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 278/3 do punktu nr 19, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa piechowice

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny IV, arkusz mapy nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 70/3, 70/2 i 71, północno-zachodnią granicą drogi (działki nr: 70/2 i 70/1), przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4 położonego na granicy działek nr: 70/1 i 115/6 (linia kolejowa). W punkcie nr 4 skręca w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 5 położonego u zbiegu południowo-wschodniej granicy drogi (działka nr 70/1) i linii kolejowej (działka nr 115/6). W punkcie nr 5 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie północną granicą linii kolejowej przez punkty nr: 7, 8, 9, 10 do punktu nr 11 położonego na granicy działki nr 205/1 i linii kolejowej (działka nr 115/6). W punkcie nr 11 skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 12 położonego wewnątrz działki nr 205/1. W punkcie nr 12 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 13 położonego na granicy działek nr: 205/2 i 205/1. W punkcie nr 13 skręca w kierunku północnym i biegnie zachodnią stroną działki nr 205/2, przekracza drogę (działki nr: 70/3 i 70/2) i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny IV, arkusz mapy nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 14, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 113, 115/6 (linia kolejowa) i 112 (droga), w kierunku północnym, wschodnią stroną drogi oznaczonej jako działki nr: 112, 107 i 102, linią łamaną przez punkty nr: 15, 16 i 17 do punktu nr 18 położonego u zbiegu granic działek nr: 102, 113 i działki nr 63 w obrębie ewidencyjnym II - Pakoszów. W punkcie nr 18 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie północną granicą działki nr 113 linią łamaną przez punkty nr: 19, 20 i 21 do punktu nr 22 położonego u zbiegu granic działek nr: 113, 69 i 68/2 (działki nr 69 i 68/2 znajdują się w obrębie ewidencyjnym II - Pakoszów). W punkcie nr 22 granica skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 23 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 74 w obrębie ewidencyjnym II - Pakoszów. W punkcie nr 23 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 24 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 113, 73 i 163 (działki nr 73 i 163 znajdują się w obrębie ewidencyjnym II - Pakoszów). W punkcie nr 24 skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 25 położonego u zbiegu granic działek nr: 113, 114 (rzeka Kamienna) i 163 (droga) w obrębie ewidencyjnym II - Pakoszów. Na odcinku od punktu nr 18 do punktu nr 25 pokrywa się z granicą dwóch obrębów ewidencyjnych miasta Piechowice: II - Pakoszów i IV. W punkcie nr 25 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie północnym brzegiem rzeki Kamiennej (działka nr 114) przez punkty nr: 26, 27 i 28 do punktu nr 29 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 114, 113 (rzeka Kamienna) i 115/6 (linia kolejowa). W punkcie nr 29 granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 14, od którego rozpoczęto opis granic.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny II - Pakoszów, arkusz mapy nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 22, położonego u zbiegu granic działek nr 113 (w obrębie ewidencyjnym IV miasta Piechowice), 69 i 68/2, w kierunku zachodnim przez punkty nr: 21 i 20 do punktu nr 19 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 68/2, 65 (droga) i 113 (w obrębie ewidencyjnym IV miasta Piechowice). Na odcinku od punktu nr 22 do punktu nr 19 pokrywa się z granicą dwóch obrębów ewidencyjnych miasta Piechowice: II - Pakoszów i IV. W punkcie nr 19 granica skręca w kierunku północnym i biegnie wschodnią stroną drogi (działka nr 65) do punktu nr 30 położonego u zbiegu granic działek nr: 65, 68/2 i 66. W punkcie nr 30 skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 31 znajdującego się w południowo-wschodnim narożniku działki nr 66, gdzie ponownie skręca na południe, i dochodzi do punktu nr 32 znajdującego się w południowo-zachodnim narożniku działki nr 68/8. W punkcie nr 32 granica skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 33 znajdującego się w południowo-wschodnim narożniku działki nr 68/6. W punkcie nr 33 skręca na północ i dochodzi do punktu nr 34 usytuowanego u zbiegu granic działek nr: 68/2, 68/6 i 67 (rów melioracyjny). W punkcie nr 34 skręca na południowy wschód i biegnie południowym brzegiem rowu melioracyjnego (działka nr 67), linią łamaną, do punktu nr 35 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 68/2, 67 i 69 (rów melioracyjny). Tu ponownie skręca na północ i biegnie brzegiem rowu melioracyjnego (działka nr 69), a następnie załamuje się na południowy zachód i dochodzi do punktu nr 22, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Janowice Wielkie

Obręb ewidencyjny Radomierz, arkusz mapy nr 2

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 4/1, 4/3 i 35/1, w kierunku wschodnim, północną stroną drogi krajowej nr 3 do punktu nr 2, w którym załamuje się w kierunku północnym, i biegnie do punktu nr 3 zachodnim brzegiem rowu - granicą administracyjną pomiędzy gminami Janowice Wielkie i Jelenia Góra. W punkcie nr 3 zmienia kierunek na wschodni i biegnie granicą pomiędzy działkami nr: 1/3 i 1/4, 3/1 i 3/2, 4/2 i 4/3 do punktu nr 4. Z punktu nr 4, po dwukrotnym załamaniu, biegnie w kierunku południowym do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 5, położonego u zbiegu granic działek nr: 141/3, 141/7 i 35/1, w kierunku zachodnim, południową granicą drogi krajowej nr 3 (działka nr 35/1), przez punkt nr 6 do punktu nr 7, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie do punktu nr 8 położonego u zbiegu granic działek nr: 35/1, 141/6 i granicy administracyjnej miasta Jelenia Góra. W punkcie nr 8 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 9 i 10, wzdłuż granicy administracyjnej miasta Jelenia Góra i działki nr 141/6, do punktu nr 11 położonego u zbiegu granic działek nr 141/6, 137/34 i granicy administracyjnej miasta Jelenia Góra. W punkcie nr 11 granica skręca na wschód i biegnie linią łamaną południową granicą działki nr 141/6 przez punkt nr 12 do punktu nr 13 położonego u zbiegu granic działek nr: 141/6, 141/7 i 148/42 (rzeka Radomierka), a następnie, zachowując ten sam kierunek, dochodzi do punktu nr 14 położonego u zbiegu granic działek nr: 141/7, 141/3 i 148/42. W punkcie nr 14 skręca w kierunku północnym i biegnie wschodnim brzegiem działki nr 141/7 do punktu nr 5, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kowary

(skreślona)

Podstrefa Jelenia Góra

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 2 - Cieplice II, miasto Jelenia Góra, arkusz mapy nr 5

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 48/2, 17/1 i 47/1, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 19, 25 i 47/1. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez punkty nr: 5, 6 i 7 do punktu nr 8, położonego u zbiegu granic działek nr: 26/1, 26/2, 18/2 (rów) i 52/1. W punkcie nr 8 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 9, znajdującego się na zbiegu granic działek nr: 52/1, 55/2 i 48/2. W punkcie nr 9 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 10 i 11 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 2, Cieplice II, arkusz mapy nr 4

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 13, położonego u zbiegu granic działek nr: 77/5, 77/6, 77/8 i 77/1, w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 14. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 77/5 do punktu nr 15. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 76/2 do punktu nr 16, w którym skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 76/2 do punktu nr 17. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 76/2 do punktu nr 18, w którym skręca na północ, i wzdłuż granicy działki nr 76/2 dochodzi do punktu nr 19. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 76/2 do punktu nr 20. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 76/2 do punktu nr 21. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek nr 76/2 i 77/5 przez punkt nr 12 do punktu nr 13, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 22, położonego u zbiegu granic działek nr: 69, 72/1 i 70/1, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr 72/1 i 72/2 przez punkty nr 23 i 24 do punktu nr 25. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 72/2 do punktu nr 26. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr 72/2 i 72/1 przez punkt nr 27 do punktu nr 28. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 72/1 do punktu nr 22, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica obszaru biegnie po granicy działki nr 80/6 od punktu nr 29, położonego u zbiegu granic działek nr: 11/5, 80/5 i 80/6, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 30. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu nr 31, z którego biegnie na północny wschód do punktu nr 32. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do punktu nr 33, w którym załamuje się na południowy zachód, i biegnie do punktu nr 34. Stąd biegnie na północny zachód przez punkt nr 31 do punktu nr 32, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 33. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 34, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 35. Stąd biegnie na północny wschód do punktu nr 36, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 29, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 38 - miasto Jelenia Góra 2, arkusz mapy nr 4

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 38, położonego u zbiegu granic działek nr: 78/1, 103/2 i 41/5 (działka nr 41/5 jest położona w obrębie nr 2 - Cieplice II, miasto Jelenia Góra), w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 41, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 103/1, 104 i 103/2. W punkcie nr 41 granica zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 42, położonego u zbiegu granic działek nr: 103/2, 104 i 54/5 (działka nr 54/5 jest położona w obrębie nr 3 - miasto Jelenia Góra). W punkcie nr 42 skręca na południe i biegnie do punktu nr 39, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 103/2, 54/5 i 41/5. Z punktu nr 39 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr 2 i 38 miasta Jelenia Góra, do punktu nr 38, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 2 - Cieplice II, miasto Jelenia Góra, arkusz mapy nr 5

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 37, położonego u zbiegu granic działek nr: 44/3 (droga), 41/5 i 41/4, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 38, położonego u zbiegu granic działek nr: 78/1 i 103/2 (działki nr: 78/1, 103/2 są położone w obrębie nr 38 - miasto Jelenia Góra) i 41/5. W punkcie nr 38 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr 2 i 38 miasta Jelenia Góra do punktu nr 39, położonego u zbiegu granic działek nr: 103/2, 54/5 i 41/5. Z punktu nr 39 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 40, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 101, 41/5 i 45 (droga). W punkcie nr 40 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 41/5 do punktu nr 37, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowogrodziec

Obręb ewidencyjny Wykroty, arkusz mapy nr 4

Kompleks 1

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1 położonego u zbiegu granic działek nr: 1091/6, 1091/17 i działki nr 1092 (droga), łukiem w kierunku północnym, wschodnią granicą drogi nr 1092 przez punkty nr: 2, 3, 4, 5 i 6 do punktu nr 7 położonego na styku granic działek nr: 1025/13, 1092 i 1025/1. W punkcie tym zmienia kierunek na wschodni i biegnie południową stroną drogi nr 1025/13 do punktu nr 8, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu nr 9 położonego na wschodniej granicy działki nr 1025/1, w którym ponownie skręca na południe, i biegnie przez punkty nr: 10, 11, 12, 13, 14 i 15 do punktu nr 16 położonego na granicy działek nr: 1091/6 (droga) i 1091/17. W punkcie nr 16 ponownie skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 17, w którym skręca na zachód, i biegnie granicą działek nr: 1091/17 i 1091/6 (droga) do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 18 położonego u zbiegu granic działek nr: 1025/20, 1025/19 i działki nr 1025/13 (droga), w kierunku zachodnim, północną granicą działki nr 1025/13 (droga) przez punkty nr: 19, 20, 21, 22 do punktu nr 23 położonego u zbiegu granic działek nr: 1025/22, 1025/26 i 1025/13 (droga). W punkcie nr 23 granica skręca w kierunku północnym i biegnie granicą działek nr: 1025/22 i 1025/26 przez punkt nr 24 do punktu nr 25, zlokalizowanego u zbiegu granic działek nr: 1025/22 i 1025/26 w obrębie Wykroty (gmina Nowogrodziec) ze wschodnią granicą działki nr 2252 (droga) w obrębie Czerwona Woda (gmina Węgliniec). W punkcie nr 25 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią łamaną północno-wschodnią stroną drogi, oznaczonej w obrębie Czerwona Woda (gmina Węgliniec) jako działki nr: 2252, 2249 i 2247, przez punkty nr: 25, 27, 28, 29, 30 i 31 do punktu nr 32 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1025/27. Odcinek od punktu nr 25 do punktu nr 32 pokrywa się z administracyjną granicą między powiatami: zgorzeleckim i bolesławieckim oraz gminami: Nowogrodziec i Węgliniec. W punkcie nr 32 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie łukiem przez punkty nr: 33, 34, 35 i 36 do punktu nr 37 położonego u zbiegu granic działek nr: 1025/27 i 1344. W punkcie nr 37 zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1344 do punktu nr 38. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu nr 39, w którym ponownie skręca na wschód, i przez punkty nr: 40 i 41 dochodzi do punktu nr 42 zlokalizowanego u zbiegu granic działek nr: 1351 i 1344. W punkcie nr 42 granica skręca w kierunku południowym i biegnie granicą między działkami nr: 1344 i 1351 do punktu nr 43. Tu zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 44 położonego u zbiegu granic działek nr: 1344 i 1352. Od punktu nr 44 biegnie w kierunku południowym, wschodnią granicą działki nr 1344, przez punkt nr 45 do punktu nr 46 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1344, 1028/5 (droga) i 1091/25. W punkcie nr 46 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną granicą drogi oznaczonej jako działka nr 1091/25 do punktu nr 47, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 48 położonego u zbiegu granic działek nr: 1091/25, 1344 i 1025/13 (droga). W punkcie nr 48 skręca w kierunku północnym i biegnie wschodnią stroną działki nr 1025/13 (droga) do punktu nr 49, w którym skręca pod kątem prostym w kierunku zachodnim, i biegnie północną stroną działki nr 1025/13 (droga) przez punkty nr: 50, 51, 52 i 53 do punktu nr 18, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 54, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1091/25, 1091/6 i 1091/30, w kierunku południowym przez punkt nr 55 do punktu nr 56 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1091/26. W punkcie nr 56 granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty nr: 57, 58, 59 i 60, północną granicą drogi nr 1091/6, do punktu nr 61 położonego na granicy z działką nr 1091/9, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 62, w którym przyjmuje kierunek północny, i biegnie wschodnią stroną drogi nr 1091/6 przez punkt nr 63 do punktu nr 64 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1091/6, 1091/11 i 1091/20. W punkcie nr 64 przyjmuje kierunek wschodni, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1091/11 do punktu nr 65, w którym skręca na północ i dochodzi do punktu nr 66 znajdującego się w północno-zachodnim narożniku działki nr 1091/20. W punkcie nr 66 granica skręca na wschód i biegnie południową stroną drogi nr 1091/25 przez punkty nr: 67, 68, 69, 70, 71 i 72 do punktu nr 54, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 44)

Granica biegnie od punktu nr 9566, położonego u zbiegu granic działek nr: 1028/5 (droga), 1358/1 i 1356 (droga), w kierunku północnym wzdłuż drogi (działka nr 1358/1) do punktu nr 9565. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 1355/1 do punktu nr 9564, położonego u zbiegu granic działek nr: 1356 (droga), 1363, 1364 i 1355/1. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1355/1 do punktu nr 9575. Stąd biegnie na północ wzdłuż granic działek nr: 1355/1 i 1351/1 przez punkt nr 9574 do punktu nr 9535, położonego u zbiegu granic działek nr: 1363, 1351/1 i 1344. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1351/1 do punktu nr 9534. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 1351/1 przez punkty nr: 9533 i 10016 do punktu nr 10017. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1351/1 przez punkt nr 10018 do punktu nr 10019. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granic działek nr: 1351/1 i 1312 przez punkty nr: 10020, 10021, 9526, 0525 i 9524 do punktu nr 9523. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1312 do punktu nr 9530. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 1351/1 do punktu nr 9584. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1351/1, 1351/4 i 1351/5 przez punkty nr: 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592, 9593 i 9594 do punktu nr 9595. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek nr: 1351/5 i 1026/15 przez punkty nr: 9596, 9597, 9598, 9599, 9600, 8172, 8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, 8184, 8185, 8186, 8187, 8188 i 8189 do punktu nr 8167. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1026/15 przez punkty nr: 8168, 8169, 8170 i 8171 do punktu nr 8166. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek nr: 1026/15 i 1026/17 przez punkt nr 8138 do punktu nr 8137. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1026/17, 1026/16, 1026/5, 1358/2, 1357 i 1358/1 przez punkty nr: 9688, 9689, 9690, 9691, 9692, 9661, 9660, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9568, 9569 i 9570 do punktu nr 9566, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

(skreślony)

Kompleks 65)

Granica biegnie od punktu nr 9633, położonego u zbiegu granic działek nr: 1021/1 (droga), 1269 (droga) i 1251, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 1021/1 (droga), 1269 (droga), 1271/3, 1271/2 i 1271/1 przez punkty nr: 9534, 9635, 9636, 9637, 9638, 9639, 9640, 9641 i 9642 do punktu nr 9643. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 1271/1 do punktu nr 10487. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki do punktu nr 10488. Stąd biegnie na północny wschód przez punkt nr 10489 do punktu nr 10373. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1273 przez punkt nr 10392 do punktu nr 10391. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 1273 do punktu nr 10390. Tu skręca na północny zachód i granicą tej samej działki dochodzi do punktu nr 10389. Stąd biegnie na północny wschód nadal wzdłuż granicy działki nr 1273 do punktu nr 10388. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki przez punkt nr 10387 do punktu nr 10386. Stąd biegnie na północny wschód nadal wzdłuż granicy działki nr 1273 przez punkty nr: 10385 i 10384 do punktu nr 10383. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1273 przez punkty nr: 10399, 10398, 10397, 10396, 10395, 10394 i 10393 do punktu nr 10364. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż działki nr 1272 (droga) przez punkty nr: 10363, 10362 i 10361 do punktu nr 10360. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1276 przez punkty nr: 10359, 10420, 10419, 10418, 10417, 10416, 10415, 10414, 10413, 10412, 10411, 10410, 10409, 10408, 10407, 10406, 10405 i 10404 do punktu nr 91895. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 1276 przez punkty nr: 91899, 91882, 91886, 91890, 91894, 91963, 91902, 91898 i 91906 do punktu nr 91910. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1276 przez punkty nr: 10403, 10402, 10401, 10400, 10464, 10463 i 10462 do punktu nr 10461. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 1276 przez punkty nr: 10460, 10459, 10458, 10457, 10456 i 10455 do punktu nr 10454. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1320 przez punkty nr: 10479 i 10478 do punktu nr 10477. Stąd biegnie na południe do punktu nr 10448. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1276 przez punkt nr 10447 do punktu nr 10446. Stąd biegnie na północ do punktu nr 10445. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu nr 10444. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 1276 przez punkt nr 10443 do punktu nr 10442. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki przez punkty nr: 10441 i 10440 do punktu nr 10439. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 1276 przez punkty nr: 10438, 10437, 10436, 10435, 10434 i 10433 do punktu nr 10432. Tu skręca na północny wschód i wzdłuż granicy tej samej działki biegnie przez punkty nr: 10431 i 10430 do punktu nr 10429. Stąd biegnie na południowy wschód nadal wzdłuż granicy działki nr 1276 przez punkty nr: 10428, 10427 i 10426 do punktu 10425. Tu skręca na północ i biegnie przez punkty nr: 10424 i 10423 do punktu nr 10882. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 1276, 1272, 1270, 1269 i 1268 przez punkty nr: 4593, 4592, 4591, 4590, 4589, 4588, 4587, 4586, 4585, 4584, 4583, 4582, 4581, 4580, 4579, 4578, 4577, 4576, 4575, 4574, 4573 i 4572 do punktu nr 4571, położonego na granicy działek nr: 105 (PKP), 1268 i 1267 (droga). Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1268 przez punkty nr: 10282, 10283, 10284, 10285, 10286, 10287, 10288 i 10289 do punktu nr 10281, zlokalizowanego na granicy działek nr: 1269 (droga), 1268 i 1267 (droga). Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim granicą działki nr 1269 przez punkty nr: 10273, 10274, 10275, 10267, 10268, 10265, 10266, 10264, 10259, 10260, 10261, 10163, 10164, 10165, 10166 i 10167 do punktu nr 9633, od którego rozpoczęto opis.

Działka nr 320/1277 (las), znajdująca się wewnątrz kompleksu, nie wchodzi w granice strefy.

Podstrefa Lubań

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny I, arkusz mapy nr 11

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 22/3 (droga), 16/4 i 21/1, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 20, 19/2 i 21/2. W punkcie nr 2 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 3, położonego u zbiegu granic działek nr: 20, 21/2 i 2 (droga - arkusz mapy 10), w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do punktu nr 4, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 21/1, 2 (droga) i 1 (droga). Z punktu nr 4 biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 5 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny IV, arkusze mapy nr: 8 i 9

Granica biegnie od punktu nr 17, stanowiącego południowy narożnik działki nr 7 (ul. Gazowa), w kierunku południowym wzdłuż terenu kolejowego - stacja PKP Lubań przez punkty nr: 18-41 do punktu nr 42 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2/45. W punkcie nr 42 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 43, 44 i 45 do punktu nr 46, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do punktu nr 47. Stąd biegnie w tym samym kierunku przez punkty nr: 48 i 49 do punktu nr 50, gdzie zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu nr 51. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty nr: 52-58 do punktu nr 59. Tu załamuje się na wschód i dochodzi do punktu nr 60, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 61 i 62 do punktu nr 63 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 2/16. W punkcie nr 63 skręca na zachód i biegnie do punktu nr 64, gdzie zmienia kierunek na północny, i przez punkt nr 65 dochodzi do punktu nr 66. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 67. Z punktu nr 67 biegnie przez punkt nr 68 wschodnią stroną ul. Kościuszki do punktu nr 69. Z punktu nr 69 biegnie na wschód przez punkty nr: 70 i 71 do punktu nr 72, położonego u zbiegu granic działek nr: 16/8, 16/21 i 16/35, po czym zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 73 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 16/21, 16/44 i 16/35. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty nr: 74 i 75 do punktu nr 76 zlokalizowanego u zbiegu granic działek nr: 16/14, 16/42 i 2 (ul. Kościuszki). Następnie biegnie wschodnią stroną ul. Kościuszki przez punkt nr 77 do punktu nr 78, położonego u zbiegu granic działek nr: 15, 16/43 i 2 (ul. Kościuszki), gdzie skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu nr 79 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 16/40, 15 i 7 (ul. Gazowa). Dalej biegnie południową stroną ul. Gazowej do punktu nr 17, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny I, arkusz mapy nr 7

Granica biegnie od punktu nr 80, położonego u zbiegu granic działek nr: 20, 18 (droga) i 14 (ul. Wrocławska), w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ul. Wrocławskiej do punktu nr 81 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 14 (ul. Wrocławska), 1 (tor kolejowy) i 20. W punkcie nr 81 zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż granicy między działkami nr: 1 (tor kolejowy) i 20 do punktu nr 82 usytuowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 20. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż granicy między działkami nr: 20 i 18 (droga) do punktu nr 80, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręby ewidencyjne: 4 Lubań, miasto Lubań; 13 Uniegoszcz, gmina Lubań

Granica biegnie od punktu nr 83, położonego u zbiegu granic działek nr: 366, 367 i 44/32, w kierunku wschodnim do punktu nr 84, znajdującego się na granicy działek nr: 366, 367 i 368/89. W punkcie nr 84 zmienia kierunek na południowy i biegnąc wzdłuż granic działek nr 368/89 i 367, dochodzi do punktu nr 85, znajdującego się na zbiegu granic działek nr: 368/89, 367 i 335 (droga). Z punktu nr 85 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 86, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu nr 87, położonego u zbiegu granic działek nr: 335, 44/32 i 3 (ul. Boczna). W punkcie nr 87 granica zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnąc północnym brzegiem działki nr 3, dochodzi do punktu nr 88, znajdującego się na styku granic działek nr: 44/44, 44/53 i 3, gdzie zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu nr 89, położonego u zbiegu granic działek nr: 44/44, 44/46 i 44/47. Z punktu nr 89 biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 90, znajdującego się na granicy działek nr: 44/46, 44/47 i 2, w którym przyjmuje kierunek północny, i biegnąc wschodnią granicą działki nr 2, dochodzi do punktu nr 91, położonego na styku granic działek nr: 2, 44/50 i 44/34. W punkcie nr 91 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 92, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 44/50, 44/34 i 44/51. W punkcie nr 92 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 93, położonego na styku granic działek nr: 44/51, 44/34 i 44/30, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu nr 94. Z punktu nr 94 biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 95, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 96, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu nr 97, położonego na styku granic działek nr: 44/51, 44/40 i 40 (ul. Kolejowa). W punkcie nr 97 granica zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnąc wzdłuż południowego brzegu drogi nr 40 przez punkt nr 98, dochodzi do punktu nr 99, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 40, 44/32, 366 i 365. Z punktu nr 99 granica biegnie w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 83, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Jawor

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 6 Przemysłowy, arkusz mapy nr 5

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 71/6, 82/3 i 82/4, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do punktu nr 3, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i przez punkt nr 4 dochodzi do punktu nr 5. W punkcie nr 5 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 6, w którym skręca na wschód, i biegnie do punktu nr 7, położonego na granicy działek nr 82/4 i 84. W punkcie nr 7 zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 8, znajdującego się w południowym narożniku działki nr 87. W punkcie nr 8 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 9, 10, 11 i 12 południową granicą działek nr: 87, 82/4 i 91 do punktu nr 13. Z punktu nr 13 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 14, w którym skręca na wschód, i biegnie do punktu nr 15, położonego u zbiegu granic działek nr: 71/6, 82/3 i 93. Tu zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu nr 16. W punkcie nr 16 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 17, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie do punktu nr 18, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 6 Przemysłowy, arkusz mapy nr 2

Granica biegnie od punktu nr 19, położonego u zbiegu granic działek nr: 97/2 (droga/ul. Kuziennicza), 211/1 i 25/2, w kierunku zachodnim wzdłuż ul. Kuzienniczej (działka nr 97/2) do punktu nr 20 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 97/2, 23/8 i 25/2. W punkcie nr 20 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 21 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 23/8, 23/11 i 25/2. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 22 położonego u zbiegu granic działek nr: 23/8, 23/10 i 23/11. Z punktu nr 22 biegnie w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 23 położonego u zbiegu granic działek nr: 23/10, 23/11 i 19. Stąd biegnie na południowy wschód do punktu nr 24 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 19, 25/2 i 211/1. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 19, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

(skreślony)

Kompleks 4

(skreślony)

Podstrefa Prusice

Obręb ewidencyjny Wszemirów, arkusz mapy nr 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 417/9, 417/3 i 417/8, w kierunku północnym do punktu nr 2 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 417/6, 417/7, 417/8 i 417/9. Z punktu nr 2 biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działek nr: 417/7 i 417/9 do punktu nr 3 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 417/9. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 417/3 do punktu nr 4 znajdującego się w południowo-wschodnim narożniku działki nr 417/9. W punkcie nr 4 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż rowu, należącego do działki nr 417/3, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Żmigród

Obręb ewidencyjny nr 1, miasto Żmigród, arkusze mapy nr: 16 i 17

Kompleks 1

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 8/45, 9 (droga) i 27/3 (droga), w kierunku południowym wzdłuż granicy drogi (działka nr 9) przez punkty nr: 2, 3, 4, 5 i 6 do punktu nr 7, położonego u zbiegu granic działek nr: 15/6 (rów), 13 (rów), 8/3 (droga) oraz 11/6. Z punktu nr 7 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż zachodniego brzegu drogi (działka nr 8/3) do punktu nr 8, znajdującego się w południowym narożniku działki nr 11/6. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 9, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 11/6, 8/2 (droga) i 12 (droga krajowa nr 5 Wrocław - Poznań). Z punktu nr 9 biegnie nadal w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 10, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 11/5, 11/6 i 12 (droga krajowa nr 5 Wrocław - Poznań). W punkcie nr 10 zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkt nr 11 do punktu nr 12, położonego u zbiegu granic działek nr: 11/6, 11/7, 15/4 i 10/4. W punkcie nr 12 zmienia kierunek na zachodni i biegnie południowym brzegiem drogi (działka nr 15/4) przez punkt nr 13 do punktu nr 14. Tu zmienia kierunek na północny i nadal biegnie brzegiem drogi (działka nr 15/4) do punktu nr 15, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie brzegiem drogi (działka nr 15/4) do punktu nr 16, położonego u zbiegu granic działek nr: 15/4 (droga), 8/39 i 8/37. Z punktu nr 16 biegnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 8/37 przez punkt nr 17 do punktu nr 18, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 27/2 (droga), 8/37 i 8/38. W punkcie nr 18 zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkty nr: 19 i 20 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 21, położonego u zbiegu granic działek nr: 15/3 (rów), 6/12 i 6/16, w kierunku wschodnim wzdłuż południowego brzegu rowu (działka nr 15/3) przez punkty nr: 22, 23, 24, 25 i 26 do punktu nr 27, położonego u zbiegu granic działek nr: 6/17, 15/3 (rów) i 17 (droga krajowa nr 5 Wrocław - Poznań). W punkcie nr 27 skręca w kierunku południowym i biegnie zachodnią stroną działki nr 12 (droga krajowa nr 5 Wrocław - Poznań) przez punkt nr 28 do punktu nr 29, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 8/2 (droga), 8/7 (droga) i 6/18. W punkcie nr 29 skręca na południe i dochodzi do punktu nr 30, położonego u zbiegu granic działek nr: 8/7 (droga), 8/2 (droga) i 1/4. Z punktu nr 30 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 31 do punktu nr 32, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 8/5 (droga), 8/4 (droga) i 9. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu nr 33, położonego na wschodnim brzegu działki nr 8/4 (droga) i granicy działki nr 9. W punkcie nr 33 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie zachodnim brzegiem działki nr 6/24 przez punkty nr: 34, 35, 36 i 37 do punktu nr 38, położonego u zbiegu granic działek nr: 6/24, 6/25 (droga) i 6/23. Z punktu nr 38 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 39, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do punktu nr 40, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 6/23, 6/21 i 6/22. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 41, położonego u zbiegu granic działek nr: 6/21, 6/22 i 6/9. W punkcie nr 41 skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 42 (znajdujący się u zbiegu granic działek nr: 15/3, 6/9 i 6/12) i 43 dochodzi do punktu nr 44, położonego u zbiegu granic działek nr: 8/23, 8/18 i 8/24. W punkcie nr 44 skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 45, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 8/18. Tu zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 46, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 8/32 (droga), 8/18 i 8/24. Z punktu nr 46 biegnie w kierunku południowo-wschodnim południowym brzegiem drogi (działka nr 8/32) przez punkty nr: 47, 48 i 49 do punktu nr 50, położonego u zbiegu granic działek nr: 8/24, 8/32 (droga) i 8/36. W punkcie nr 50 skręca na południe i dochodzi do punktu nr 51, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 8/24, 8/36 i 15/3 (rów). W punkcie nr 51 zmienia kierunek na wschodni i przez punkt nr 52 dochodzi do punktu nr 53, położonego na północnym brzegu rowu (działka nr 15/3) i granicy działki nr 8/36. Tu zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu nr 21, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ostrów Wielkopolski

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 123 - miasto Ostrów Wielkopolski, arkusz mapy nr 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/50, 2/1 z granicą obrębu ewidencyjnego nr 122, w kierunku południowym wzdłuż wschodnich granic działek nr: 2/1, 1/49 i 1/70 przez punkt nr 2 do punktu nr 3, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1/70, 1/50 i 1/84. W punkcie nr 3 skręca na zachód i biegnie przez punkty nr: 4 i 5 do punktu nr 6, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/75, 1/77 (droga), 1/74 i 1/76. W punkcie nr 6 skręca na południe i dochodzi do punktu nr 7, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1/81, 1/80 i 1/35. W punkcie nr 7 skręca na zachód i biegnie do punktu nr 8, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/81 i 1/35 z ul. Wrocławską (w obrębie ewidencyjnym nr 119). W punkcie nr 8 skręca w kierunku północnym i biegnie wschodnim brzegiem ul. Wrocławskiej, początkowo wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr: 119 i 123, a następnie wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr: 120 i 123 do punktu nr 9, znajdującego się u zbiegu granic obrębów ewidencyjnych nr: 120, 122 i 123. Z punktu nr 9 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr: 122 i 123 przez punkt nr 10 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 123 - miasto Ostrów Wielkopolski, arkusz mapy nr 1

Granica biegnie od punktu nr 11, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/88, 1/87 i 1/2, w kierunku południowym do punktu nr 12, znajdującego się u zbiegu granic działek nr 1/88, 1/2 i 1/84. W punkcie nr 12 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 13 i 14 wzdłuż południowych granic działek nr: 1/88, 1/67 i 1/68 pokrywających się na tej linii z granicą działki nr 1/84 do punktu nr 15, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/84, 1/50 i 1/68. W punkcie nr 15 skręca na północny wschód i biegnie przez punkt nr 16 do punktu nr 17, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/69, 1/63 i 1/50. W punkcie nr 17 zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkty nr: 18 i 19 do punktu nr 11, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

(skreślony)

Kompleks 4

(skreślony)6)

Podstrefa Raczyce

(skreślona)

Podstrefa Gryfów Śląski

Kompleks 1

(skreślony)

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Gryfów Śląski 1, arkusz mapy nr 1

Granica biegnie od punktu nr 23, położonego u zbiegu granic działek nr: 54/10, 54/8 (droga) i ul. Jeleniogórskiej, w kierunku północnym do punktu nr 24 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 54/10, 54/8 (droga) i 54/7. W punkcie nr 24 zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkt nr 25 do punktu nr 26 położonego u zbiegu granic działek nr: 54/19, 56/1 i 54/20. Z punktu nr 26 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 27, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 54/20, 54/1 i 54/2, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i przez punkt nr 28 dochodzi do punktu nr 29 położonego u zbiegu granic działek nr: 54/1, 54/21 i 57/2 (droga). Z punktu nr 29 biegnie wzdłuż ul. Jeleniogórskiej w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 23, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Dobroszyce

(skreślona)

Podstrefa Zgorzelec

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny XII Zgorzelec, arkusz mapy nr 7

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 10 (droga), 11/1 i 12/1, w kierunku północnym do punktu nr 2 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 12/3, 10 (droga) i 12/1. Tu skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 3, położonego u zbiegu granic działek nr: 12/3, 12/1 i 1 (droga), w którym zmienia kierunek na południowy, i dochodzi do punktu nr 4 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1 (droga), 12/1 i 11/1. Z punktu nr 4 biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny XII Zgorzelec, arkusz mapy nr 7

Granica biegnie od punktu nr 5, położonego u zbiegu granic działek nr: 10 (droga), 12/2 i 12/3, w kierunku północnym wzdłuż drogi (działka nr 10) do punktu nr 6 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 12/2, 10 (droga) i 13. Tu skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 7 położonego u zbiegu granic działek nr: 13, 12/3 i 12/2. Z punktu nr 7 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 12/2 i 12/3 przez punkty nr: 8 i 9 do punktu nr 5, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny XII Zgorzelec, arkusz mapy nr 8

Granica biegnie od punktu nr 10, położonego u zbiegu granic działek nr: 17/1, 17/3 i 17/4, w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 11 do punktu nr 12, znajdującego się w północno-zachodnim narożniku działki nr 17/4, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i biegnie do punktu nr 13 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 17/1, 5/2 i 17/4. Z punktu nr 13 biegnie wzdłuż granic działek nr: 5/2 i 17/4 przez punkty nr: 14 i 15 do punktu nr 16 położonego u zbiegu granic działek nr: 17/4, 5/2 i 17/5. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkty nr: 17, 18 i 19 do punktu nr 20 znajdującego się w północno-wschodnim narożniku działki nr 4/3. Stąd biegnie wzdłuż granic działek nr: 4/3 i 4/4 do punktu nr 21, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 17/4, gdzie skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu nr 10, od którego rozpoczęto opis.

Działka nr 7/2, znajdująca się wewnątrz działki nr 7/4, nie wchodzi w granice strefy.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny XII Zgorzelec, arkusz mapy nr 8

Granica biegnie od punktu nr 22, położonego u zbiegu granic działek nr: 17/2, 17/1 i 17/3, w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 23 do punktu nr 24 znajdującego się w północno-wschodnim narożniku działki nr 4/5. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkt nr 25 do punktu nr 26 położonego u zbiegu granic działek nr: 4/4, 3 i 4/5. W punkcie nr 26 skręca na południe i dochodzi do punktu nr 27 znajdującego się w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3. W punkcie nr 27 skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 28 położonego u zbiegu granic działek nr: 3, 2 (droga) i 4/5. Stąd biegnie w kierunku południowym do punktu nr 29 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 2 (droga), 4/5 i 4/6. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkt nr 30 do punktu nr 22, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny XII Zgorzelec, arkusz mapy nr 8

Granica biegnie od punktu nr 31, położonego u zbiegu granic działek nr: 2 (droga), 9/1 i 9/2, w kierunku wschodnim do punktu nr 32 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 9/1, 9/2 i 10 (droga). W punkcie nr 32 skręca na południe i dochodzi do punktu nr 33 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 9/2, 8 i 10 (droga). Stąd biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 34 położonego u zbiegu granic działek nr: 8, 9/2 i 2 (droga). Tu skręca na północ i dochodzi do punktu nr 31, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Bolków

Obręb ewidencyjny Wolbromek, arkusz mapy nr 3

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na styku granic działek nr: 592 (droga), 591 (droga) i 336, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 2 do punktu nr 3. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkt nr 4 wzdłuż granicy działki nr 336 do punktu nr 5, położonego na styku granic działek nr: 336, 590 (rów) i 591 (droga). Z punktu nr 5 biegnie w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Mirsk

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Mirsk 2, arkusz mapy nr 6

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na styku granic działek nr: 518 (droga), 485/21 (droga) i 485/20, w kierunku północnym do punktu nr 2, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 518 (droga), 485/20 i 484. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 3, znajdującego się na granicy działek nr: 484, 488/3 i 485/19. Z punktu nr 3 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 4, położonego na styku granic działek nr: 485/19, 488/3, 488/2 i 485/21 (droga). Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Mirsk 2, arkusz mapy nr 6

Granica biegnie od punktu nr 5, położonego na styku granic działek nr: 518 (droga), 485/21 (droga) i 485/22, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 6 do punktu nr 7, usytuowanego na granicy działek nr: 486, 485/26 i 485/25. W punkcie nr 7 zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 8, położonego na styku granic działek nr: 518 (droga), 485/24 i 485/25. Tu zmienia kierunek na północny i wzdłuż granic działek nr: 485/24, 485/23 i 485/22 dochodzi do punktu nr 5, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kowary7)

Obręb ewidencyjny 0001, miasto Kowary, arkusz mapy nr 12

Granica biegnie wzdłuż granic działki nr 627 od punktu nr 120187, położonego w południowo-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 120188, 120189, 120190, 120191, 120192 i 120193 do punktu nr 120194. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkty nr: 120195, 120196, 120197, 120198 i 120199 do punktu nr 120058. Stąd biegnie na południowy zachód przez punkty nr: 120422, 120462, 120200, 120201, 120475, 120202, 120203, 120204 i 120205 do punktu nr 120182. Tu skręca na zachód i biegnie przez punkty nr: 120183, 120184, 120185 i 120186 do punktu nr 120187, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Lwówek Śląski7)

Obręb ewidencyjny 0001, gmina Lwówek Śląski, arkusz mapy 10

Granica biegnie od punktu nr 103486, położonego u zbiegu granic działek nr: 1, 185/3, 194/2 i 540 (droga), w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 540, 534/1 i 534/2 przez punkty nr: 103487, 103500, 105110 i 103501 do punktu nr 103502. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 534/2, 535 i 536 przez punkty nr: 103506, 103505 i 103509 do punktu nr 103510, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 533, 537 i 536. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 536 do punktu nr 103514. Tu skręca początkowo w kierunku zachodnim, następnie na południowy zachód, a potem na zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 536 i 535 przez punkty nr: 103515, 103516, 103517, 103498 i 103499 do punktu nr 103490. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 540, 541 i 542 przez punkt nr 103491 do punktu nr 103492. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 542 do punktu nr 103493. Tu skręca na południe i wzdłuż granicy tej samej działki dochodzi do punktu nr 103480. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 542, 541 i 540 przez punkty nr: 103481, 103482, 103483, 103484 i 103485 do punktu nr 103486, od którego rozpoczęto opis.

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. poz. 788, z 2001 r. poz. 327 i 1168, z 2002 r. poz. 579 i 1413, z 2003 r. poz. 1595 oraz z 2004 r. poz. 689.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1340), które weszło w życie z dniem 22 lipca 2017 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1555 oraz z 2007 r. poz. 166 i 1267), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. poz. 746).

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.