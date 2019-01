§ 18.

1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

1) spełnienie wymagań, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1-6 ustawy;

2) posiadanie uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii B lub pozytywny wynik egzaminu w tym zakresie - jeżeli egzamin będzie przeprowadzony w zakresie prawa jazdy kategorii B+E;

3) posiadanie uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii C lub pozytywny wynik egzaminu w tym zakresie - jeżeli egzamin będzie przeprowadzony w zakresie prawa jazdy kategorii C+E;

4) posiadanie uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii D lub pozytywny wynik egzaminu w tym zakresie - jeżeli egzamin będzie przeprowadzony w zakresie prawa jazdy kategorii D+E.

2. Przed przystąpieniem do egzaminu osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy składa do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wojewody następujące dokumenty:

1) wniosek o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy;

2) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;

3) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;

4) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego w przypadku osoby nieposiadającej uprawnień instruktora techniki jazdy albo szkolenia uzupełniającego w przypadku osoby posiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy;

5) kopię posiadanego świadectwa instruktora techniki jazdy, jeżeli osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy jest już wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy;

6) kopię prawa jazdy;

7) oświadczenie o posiadaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego;

8) oświadczenie o niewykreśleniu z ewidencji instruktorów techniki jazdy, o której mowa w art. 117 ust. 2 pkt 8 ustawy;

9) oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e) przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,

f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

10) kolorową fotografię o wymiarach 35 mm × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być aktualna; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192 i 2354); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na informatycznym nośniku danych;

11) dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

3. Wojewoda na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2, oraz własnych danych sporządza listę osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy zakwalifikowanych na egzamin i przesyła do przewodniczącego komisji wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu, który zawiera:

1) następujące dane osobowe tych osób:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument;

2) literowy wyróżnik województwa, o którym mowa w przepisach o rejestracji i oznaczaniu pojazdów;

3) informację o:

a) pozytywnym wyniku części teoretycznej egzaminu,

b) zakresie egzaminu,

c) dacie i wysokości wniesionej opłaty za egzamin wraz z dołączonym do wniosku dowodem jej uiszczenia.

4. Przewodniczący komisji wyznacza termin i miejsce egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy umieszczonych na liście, o której mowa w ust. 3, i powiadamia o tym właściwego wojewodę.