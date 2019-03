Rozdział 3

Przyznawanie stypendiów

§ 6.

1. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra, w terminie do dnia 15 października, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

2. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.