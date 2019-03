Kurs specjalistyczny dotyczący gazów powinien obejmować co najmniej następujący zakres programowy: Znajomość fizyki i chemii: - prawa gazowe, np. Boyle'a, Gay-Lussaca i podstawowe; - ciśnienia cząstkowe i mieszaniny, np. definicje i proste obliczenia, wzrost ciśnienia oraz odgazowanie zbiorników ładunkowych; - liczba Avogadro i obliczanie masy idealnego gazu oraz zastosowanie formuły masy; - gęstość masowa, gęstość względna i objętość cieczy, np. gęstość i objętość w stosunku do wzrostu temperatury oraz maksymalnego stopnia napełnienia; - ciśnienie i temperatura krytyczna; - polimeryzacja, np. problemy teoretyczne i praktyczne, warunki przewozu; - parowanie, skraplanie, np. definicja, stosunek objętości cieczy do objętości pary; - mieszanki, np. ciśnienie pary, mieszaniny i charakterystyki zagrożeń; - związki i wzory chemiczne. Praktyka: - mycie zbiorników ładunkowych, np. mycie w przypadku zmiany ładunku, dodanie powietrza do ładunku, metoda mycia (odgazowania) przed wejściem do zbiorników ładunkowych; - pobieranie próbek; - zagrożenie wybuchem; - zagrożenia zdrowotne; - pomiary stężenia gazu, np. jakiego przyrządu używać i jak; - monitorowanie zamkniętych przestrzeni i wchodzenie do nich; - świadectwo odgazowania i pracy dozwolonej; - stopień napełnienia i przepełnienia; - urządzenia bezpieczeństwa; - pompy i sprężarki. Środki awaryjne: - obrażenia fizyczne, np. materiały na skórze, wdychanie gazu, pomoc; - nieprawidłowości dotyczące ładunku, np. przeciek w połączeniu, przepełnienie, polimeryzacja oraz zagrożenia w pobliżu statku.