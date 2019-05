§ 12.

1. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagrody, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a, uwzględnia się następujące kryteria w zakresie działalności:

1) naukowej:

a) oryginalność i nowatorstwo uzyskanego osiągnięcia,

b) znaczenie uzyskanego osiągnięcia dla rozwoju gospodarki w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,

c) znaczenie uzyskanego osiągnięcia dla dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej, w której zostało ono uzyskane,

d) aktywność lub zaangażowanie w zakresie kierowania zespołem, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. c, lub inicjowanie działalności takich zespołów;

2) dydaktycznej:

a) zaangażowanie w zakresie kształcenia kadr dydaktycznych,

b) zaangażowanie w zakresie kształcenia i wychowania studentów lub kształcenia doktorantów,

c) stosowanie różnorodnych form kształcenia,

d) wkład w rozwój kształcenia i poprawę jego jakości;

3) wdrożeniowej:

a) nowatorstwo lub użyteczność wykorzystanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych,

b) znaczenie wykorzystanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,

c) aktywność w zakresie komercjalizowania wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami;

4) organizacyjnej:

a) aktywność lub zaangażowanie w zakresie podejmowania i prowadzenia działań, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. a i b, oraz jakość uzyskanych efektów i ich znaczenie dla nauki, a także dla rozwoju gospodarczego lub społecznego kraju lub regionu,

b) znaczenie wyników w zakresie efektywnego zarządzania podmiotem dla poprawy jego gospodarki finansowej.

2. Decyzję o przyznaniu nagrody, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b, podejmuje się z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej i naukowej kandydata do nagrody oraz stosownie do rodzaju znaczącego osiągnięcia wskazanego we wniosku, a także kryteriów określonych w ust. 1, właściwych dla rodzaju działalności, w której zostało ono uzyskane.