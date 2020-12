Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

z dnia 20 listopada 2020 r. (poz. 2195)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego2)

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1400) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa środki i warunki techniczne służące do przekazywania informacji lub sprawozdań, zwanych dalej "informacjami", przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej "Komisją", w ramach wykonywania przez te podmioty obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych określonych w ustawach, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, w przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz w bezpośrednio stosowanych aktach prawa Unii Europejskiej.

§ 2. Przekazanie informacji, z wyłączeniem powiadomień, o których mowa w § 10, następuje drogą teletransmisji za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji, zwanego dalej "ESPI", zarządzanego przez Komisję, przy zachowaniu zasad bezpiecznego przekazu.

§ 3. 1. Przekazanie informacji w sposób, o którym mowa w § 2, następuje poprzez łącza z siecią Internet, z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego HTTP oraz protokołu TLS zgodnie z aktualnymi standardami, opracowanymi przez Internet Engineering Task Force (IETF), opublikowanymi w postaci Request For Comments (RFC), stosowanymi adekwatnie do potrzeb w zakresie bezpieczeństwa transmisji danych.

2. Czynności związane z przekazaniem informacji wykonują upoważnieni pracownicy podmiotu nadzorowanego, zwani dalej "operatorami". O udzieleniu upoważnienia podmiot nadzorowany zawiadamia uprawnionych odbiorców tych informacji.

3. Przed przekazaniem informacja podlega kompresji GZIP według opisu zawartego w standardzie RFC 1952.

4. Operator potwierdza posiadanie uprawnień do przekazywania informacji przez podanie swojego identyfikatora i hasła.

5. Dostarczenie przekazanej informacji wymaga potwierdzenia przez odbiorcę. Potwierdzenie zawiera co najmniej oznaczenie informacji, której dotyczy, datę i godzinę odbioru, identyfikator operatora oraz pieczęć elektroniczną.

6. Potwierdzenie jest archiwizowane przez podmiot nadzorowany. Okres archiwizacji wygasa z upływem 3 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym potwierdzenie zostało odebrane.

§ 4. 1. Przekazanie informacji następuje przy użyciu formularzy elektronicznych ESPI, przez wpisanie jej treści w przeznaczone do tego pola.

2. Dopuszcza się załączanie do informacji, o której mowa w ust. 1, dokumentów elektronicznych zapisanych w jednym z następujących formatów:

1) Rich Text Format (RTF);

2) Adobe Portable Document Format (PDF), z wyłączeniem dokumentów elektronicznych szyfrowanych;

3) Comma Separated Value (CSV), sporządzony według następujących zasad:

a) zgodny ze stroną kodową CP-1250,

b) rekord stanowi jeden wiersz,

c) pola są rozdzielone znakiem średnika,

d) data zapisana jest w formacie "RRRR-MM-DD",

e) separatorem dziesiętnym dla liczb zmiennoprzecinkowych jest przecinek;

4) Extensible Markup Language (XML);

5)3) Extensible HyperText Markup Language (XHTML), w tym z zastosowaniem specyfikacji Inline Extensible Business Reporting Language (Inline XBRL).

§ 5. 1.4) Przekazana informacja jest utrwalana w formie dokumentu w postaci papierowej podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu nadzorowanego, a w przypadku sprawozdania z badania lub przeglądu sprawozdania finansowego - przez biegłego rewidenta.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są archiwizowane przez podmiot nadzorowany przez okres wskazany w odrębnych przepisach.

3.5) Przekazana informacja może być utrwalana w formie dokumentu w postaci elektronicznej opatrzonego podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem że podmiot nadzorowany przechowuje i zabezpiecza te dokumenty zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284, 288 i 568).

§ 6. 1. W przypadku awarii ESPI lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie informacji za pośrednictwem ESPI, informacje przekazuje się na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517), z zachowaniem formatów określonych w § 4 ust. 2.

2. Niezwłocznie po usunięciu awarii ESPI lub ustaniu zdarzeń, o których mowa w ust. 1, informacje dostarczone na informatycznym nośniku danych przekazuje się również za pośrednictwem ESPI.

§ 7. 1. Przekazanie informacji na informatycznym nośniku danych jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku gdy informacja w całości mieści się na tym nośniku.

2. Jeden informatyczny nośnik danych zawiera jedną informację.

3. Do informacji przekazanej na informatycznym nośniku danych załącza się opis zawierający:

1) pełną nazwę podmiotu nadzorowanego zgodną z identyfikacją w ESPI;

2) określenie rodzaju przekazywanej informacji oraz nazw dokumentów elektronicznych wchodzących w jej skład;

3) nazwę (symbol, typ) formularza;

4) nazwę kancelarii systemu, do której powinna zostać przekazana informacja;

5) imię i nazwisko oraz podpis operatora.

4. Przekazanie informacji na informatycznym nośniku danych następuje:

1) bezpośrednio przez pracownika podmiotu nadzorowanego;

2) za pośrednictwem przedsiębiorcy:

a) posiadającego koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838),

b) uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, o którym mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041).

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i pkt 2 lit. a, przekazanie następuje za pokwitowaniem odbioru.

6. Informacje przekazywane za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b, są nadawane wyłącznie przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. Przesyłka powinna być opatrzona klauzulą "Informacje poufne w rozumieniu rozporządzenia 596/2014".

§ 8. W przypadku gdy przekazane informacje zawierają błędy, przekazanie informacji poprawionych następuje niezwłocznie po ujawnieniu błędów, przy wykorzystaniu tego samego informatycznego nośnika danych, na którym przekazano informacje zawierające błędy, niezależnie od tego, czy awaria ESPI została usunięta, czy nie.

§ 9. 1. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że przesyłka zawierająca informatyczny nośnik danych jest uszkodzona, informacja nie nadaje się do odczytu lub gdy informacja została przekazana z naruszeniem § 5-7, podmiot nadzorowany, na żądanie Komisji, przekazuje informacje ponownie. Ponowne przekazanie informacji następuje niezwłocznie po otrzymaniu żądania Komisji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot nadzorowany przekazuje informacje w oddzielnej przesyłce opa-trzonej klauzulą "Przesyłka powtórna".

§ 10.6) 1. Przekazanie powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.7)), przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25 i 26 tego rozporządzenia, następuje za pomocą systemu teleinformatycznego umożliwiającego składanie powiadomień, do którego dostęp zapewniany jest przez Komisję na jej stronie internetowej.

2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przekazanie takiego powiadomienia następuje na adres poczty elektronicznej wskazany w tym celu przez Komisję na jej stronie internetowej.

3. Niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego lub ustaniu zdarzeń, o których mowa w ust. 2, powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się również za pomocą systemu teleinformatycznego.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia8).9)

