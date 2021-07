§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2231) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG), o której mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1 ustawy;”,

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) deklaracji kwartalnej w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ), o której mowa w art. 24e ust. 1 ustawy;”;

2) w § 2 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 5a, określa załącznik nr 18a do rozporządzenia.”;

3) załącznik nr 12 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 18 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

5) po załączniku nr 18 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 18a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.