1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1922), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 785);

2) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1475);

3) rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 564).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 785), które stanowią:

"2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2019/1845 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ftalanu di-2-etyloheksylu (DEHP) w niektórych gumowych elementach stosowanych w układach silnika (Dz. Urz. UE L 283 z 05.11.2019, str. 38) oraz dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2019/1846 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu w stopach lutowniczych stosowanych w niektórych silnikach spalinowych (Dz. Urz. UE L 283 z 05.11.2019, str. 41 oraz Dz. Urz. UE L 321 z 12.12.2019, str. 178)."

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r.";

2) odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1475), które stanowią:

"2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2020/364 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania kadmu w niektórych lampach analizujących odpornych na promieniowanie (Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 122)."

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.";

3) odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 564), które stanowią:

"2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2020/360 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu w elektrodach z platyny platynizowanej wykorzystywanych do niektórych pomiarów przewodności właściwej (Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 109), dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2020/361 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego sześciowartościowego chromu jako środka antykorozyjnego układów chłodniczych wykonanych ze stali węglowej w chłodziarkach ab-sorpcyjnych (Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 112), dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2020/365 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu w stopach lutowniczych i wykończeniach końcówek w niektórych ręcznych silnikach spalinowych (Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 125) oraz dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2020/366 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu jako stabilizatora termicznego w polichlorku winylu stosowanym w niektórych wyrobach medycznych używanych do diagnozy in vitro do analizy krwi i innych płynów i gazów ustrojowych (Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 129)."

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.".