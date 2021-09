Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2021 r. (poz. 1628)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 stycznia 2013 r.

w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy wykaz wyrobów podlegających ocenie zgodności z podziałem na grupy wyrobów wymienionych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, zwanej dalej "ustawą";

2) sposób i tryb przeprowadzania oceny zgodności w odniesieniu do wyrobów, o których mowa w pkt 1, oraz w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy.

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) jednostkowych prototypów wyrobów;

2) wyrobów nabywanych przez kontyngenty Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania poza granicami państwa od dostawców zagranicznych poza granicami państwa;

3) wyrobów, które zostały poddane naprawie lub modernizacji, z wyjątkiem nowych zespołów wchodzących w skład tych wyrobów, które zostały ujęte w wykazie wskazanym w § 4 ust. 1, zwanym dalej "wykazem".

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) procesie rządowego zapewnienia jakości (Government Quality Assurance - GQA) - należy przez to rozumieć nadzorowanie jakości wyrobów zamawianych przez państwa członkowskie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na potrzeby obronności tych państw, które ratyfikowały i wypełniają postanowienia porozumienia standaryzacyjnego - STANAG 4107 "Wzajemna akceptacja procesu rządowego zapewnienia jakości oraz stosowania publikacji standaryzacyjnych zapewnienia jakości";

2) trybie I - należy przez to rozumieć czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy;

3) trybie II - należy przez to rozumieć badania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy;

4) trybie III - należy przez to rozumieć certyfikację, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy;

5) programie certyfikacji wyrobu - należy przez to rozumieć system certyfikacji wyrobu odnoszący się do wyrobów, do których stosuje się takie same wyspecyfikowane wymagania, określone zasady i procedury.

§ 4. 1. Dla wyrobów podlegających ocenie zgodności, wymienionych w art. 6 ust. 2 ustawy, tryb oceny zgodności jest określony w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

1a.1) Ocena zgodności dla wyrobów, o których mowa w ust. 1, nabywanych z zastosowaniem art. 13 ust. 1 pkt 2 i 7 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598), prowadzona jest w trybie I.

2.2) Ocenę zgodności prowadzi się w szczególności na podstawie wyników badań i pomiarów przeprowadzonych według metodyk badań, dotyczących cech technicznych, jakościowych, bezpieczeństwa użytkowania, a także w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, znakowania oraz oznaczania wyrobu, określonych lub przywołanych w specyfikacji technicznej.

§ 5. 1. Ocenę zgodności wyrobów z przypisanym w wykazie trybem II lub trybem III można przeprowadzić w trybie I, a ocenę zgodności wyrobów z przypisanym w wykazie trybem III można przeprowadzić w trybie II - w odniesieniu do wyrobów, które podczas eksploatacji w okresie co najmniej trzech ostatnich lat nie spowodowały zagrożeń, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy, poza zagrożeniem będącym skutkiem użycia wyrobu zgodnie z przeznaczeniem.

2. W przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 ocenę zgodności można przeprowadzić w trybie innym niż wskazany dla danego wyrobu w wykazie, gdy:

1) wyrób jest na wyposażeniu państwa członkowskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego albo

2) wyrób jest pozyskiwany w drodze umowy realizowanej na podstawie programów międzynarodowych lub inicjatyw funkcjonujących w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

3. (uchylony).

4. Ocenę zgodności wyrobów z przypisanym w wykazie trybem I można przeprowadzić w trybie II lub w trybie III, a ocenę zgodności wyrobów z przypisanym w wykazie trybem II można przeprowadzić w trybie III - w odniesieniu do wyrobów, które podczas eksploatacji w okresie co najmniej trzech ostatnich lat spowodowały zagrożenia, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy, poza zagrożeniem będącym skutkiem użycia wyrobu zgodnie z przeznaczeniem.

4a. W przypadku braku jednostki badawczej lub jednostki certyfikującej, która zgodnie z zakresem udzielonej akredytacji OiB posiada możliwość przeprowadzenia oceny zgodności wyrobu będącego przedmiotem tej oceny, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej, ocenę zgodności można przeprowadzić w trybie I.

4b. W przypadku realizacji procedury oceny zgodności wyrobu, o której mowa w ust. 4a, procedura może być kontynuowana do czasu jej zakończenia, pomimo uzyskania przez jednostkę badawczą lub certyfikującą akredytacji OiB, w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie tej oceny.

5. (uchylony).3)

6.4) Decyzję o realizacji oceny zgodności w trybie określonym w ust. 1, 2, 4, 4a i 4b podejmują szefowie (dowódcy) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, które opracowują specyfikacje techniczne.

§ 6. 1. W trybie I dostawca dokonuje oceny zgodności poprzez przeprowadzenie co najmniej jednej z niżej wymienionych czynności:

1) kontroli wyrobu w toku produkcji;

2) kontroli i badań końcowych wyrobu;

3) kontroli procesu wytwarzania wyrobu;

4) innych czynności określonych w specyfikacji technicznej, potwierdzających zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną.

2.5) Jeżeli w wyniku wykonanych czynności, o których mowa w ust. 1, potwierdzono zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną, dostawca wystawia deklarację zgodności OiB.

3. W przypadku prowadzenia oceny zgodności w trybie I dostawca, który nie jest producentem wyrobu, może potwierdzić dokonanie oceny zgodności, o której mowa w ust. 1, na podstawie wystawionej przez producenta wyrobu deklaracji zgodności OiB, o której mowa w ust. 2.

§ 7. 1. W trybie II jednostka badawcza przeprowadza badania wyrobu zgodnie z metodykami badawczymi określonymi w specyfikacji technicznej i przywołanymi w zakresie akredytacji OiB.

2. Jednostka badawcza, wykorzystując wyniki badań zagranicznego lub krajowego laboratorium badawczego, ustala, czy laboratorium posiada akredytację w zakresie przedstawionych wyników badań.

3.6) Wyniki badań uzyskane podczas oceny zgodności wyrobu w trybie II zachowują ważność dla wyrobów wyprodukowanych według niezmienionej specyfikacji technicznej, o ile inaczej w niej nie określono lub o ile inaczej nie określa umowa na dostawę wyrobu zawarta między dostawcą a komórkami lub jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanymi.

§ 8. 1. W przypadku prowadzenia oceny zgodności w trybie III jednostka certyfikująca wykonuje czynności zgodnie z programami certyfikacji przywołanymi w zakresie akredytacji OiB.

2. Jednostka certyfikująca, wykorzystując wyniki badań zagranicznych lub krajowych laboratoriów badawczych i instytucji certyfikujących, ustala, czy dane laboratorium posiada akredytację w zakresie przedstawionych wyników badań.

§ 9. W przypadku zakupu wyrobu produkowanego za granicą ocena zgodności może być przeprowadzona łącznie z procesem rządowego zapewnienia jakości.

§ 10. Dostawca, odpowiednio do trybu oceny zgodności, powinien posiadać:

1)7) dokumenty potwierdzające przeprowadzenie czynności, o których mowa w § 6;

2) świadectwo lub świadectwa z badań wyrobu, jeżeli mają zastosowanie;

3) certyfikat na wyrób, jeżeli ma zastosowanie.

§ 11. 1. Jednostka badawcza powinna posiadać dokumenty potwierdzające wyniki czynności, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

2. Jednostka certyfikująca powinna posiadać dokumenty potwierdzające wyniki czynności, o których mowa w art. 9 ust. 5 ustawy.

§ 12. Dokumenty, o których mowa w § 10 i 11, dostawca, jednostka badawcza lub jednostka certyfikująca przedstawia na żądanie organu sprawującego nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem.

§ 13. 1. Sposób i tryb oceny zgodności wyrobów objętych zakresem przedmiotowym ustawy, innych niż określone w załączniku, określają komórki lub jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej opracowujące specyfikacje techniczne.

2. Przy określaniu sposobu i trybu oceny zgodności uwzględnia się:

1) charakter ryzyka stwarzanego przez wyrób oraz stopień, w jakim jest możliwe zarządzanie tym ryzykiem za pomocą oceny zgodności;

2) potrzebę unikania procedur, których koszty lub efekty byłyby niewspółmierne w stosunku do poziomu zidentyfikowanego ryzyka;

3) potrzebę potwierdzenia osiągnięcia przez wyrób kluczowych parametrów i charakterystyk oraz wymaganego poziomu interoperacyjności określonych w normach, przepisach technicznych lub w dokumentach standaryzacyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;

4) wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością dostawcy lub producenta w zakresie ich zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentach standaryzacyjnych zapewnienia jakości Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, we właściwej normie międzynarodowej lub im równoważnych.

§ 14. Wymagania dotyczące sposobu i trybu oceny zgodności umieszczane są w specyfikacji technicznej wyrobu.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia8).9)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 11 stycznia 2013 r.10)

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZGODNOŚCI

Grupa 1. Broń palna do zastosowań wojskowych, z wyjątkiem broni myśliwskiej

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Tryb oceny zgodności I II III 1 Broń strzelecka indywidualna gładkolufowa X 2 Granatniki X 3 Karabiny i karabinki X 4 Karabiny maszynowe (uniwersalne, lekkie, ciężkie, pokładowe, lotnicze, okrętowe, przeciwlotnicze, wielkokalibrowe) X 5 Modułowe systemy broni strzeleckiej X 6 Pistolety X 7 Pistolety hukowe X 8 Pistolety maszynowe X

Grupa 2. Broń artyleryjska

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Tryb oceny zgodności I II III 1 Armaty (w tym morskie), haubice, haubicoarmaty (w tym ciągnione, samobieżne) X 2 Moździerze (w tym samobieżne) X 3 Przeciwlotnicze zestawy artyleryjskie i artyleryjsko-rakietowe oraz ich komponenty X 4 Uzbrojenie statków powietrznych - działka lotnicze X

Grupa 3. Amunicja do broni wymienionej w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Tryb oceny zgodności I II III 1 Amunicja artyleryjska i moździerzowa (nie dotyczy amunicji szkolnej i treningowej) X 2 Amunicja czołgowa i bojowych wozów piechoty (BWP) X 3 Amunicja do broni strzeleckiej (w tym gładkolufowej) X 4 Amunicja do granatników X 5 Amunicja do pistoletów hukowych X 6 Amunicja do przeciwlotniczych karabinów maszynowych, zestawów artyleryjskich i artyleryjsko-rakietowych i jej komponenty X 7 Amunicja i pociski do wyrzutnika pirotechnicznego X 8 Amunicja lotnicza kalibru do 30 mm X 9 Amunicja pomocnicza, szkolna, treningowa i przekroje X 10 Amunicja specjalna X

Grupa 4. Granaty, miny, bomby, torpedy, rakiety i pociski sterowane oraz urządzenia wojskowe specjalnie zaprojektowane do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Tryb oceny zgodności I II III 1 Głowice bojowe do inteligentnych systemów kierowanych do rażenia celów X 2 Granaty nasadkowe X 3 Granaty ręczne X 4 Inteligentne systemy kierowane do rażenia celów, bez głowic bojowych X 5 Lotnicze środki bojowe: - - - 5.1 - bomby lotnicze X 5.2 - niekierowane pociski rakietowe X 5.3 - pociski kierowane, w tym przeciwpancerne X 5.4 - środki zakłóceń pasywnych (termiczne i radiolokacyjne naboje zakłócające) X 5.5 - wyrzutnie pocisków kierowanych X 5.6 - wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych X 5.7 - wyrzutnie rakietowych pocisków niekierowanych X 5.8 - zapalniki do bomb X 6 Miny: - - - 6.1 - ćwiczebne (wszystkie rodzaje) X 6.2 - inteligentne X 6.3 - lądowe X 6.4 - morskie X 6.5 - przeciwdesantowe denne i kotwiczne X 7 Morskie środki bojowe (rakietowe, artyleryjskie, broni podwodnej): - - - 7.1 - bomby głębinowe X 7.2 - rakietowe bomby głębinowe X 7.3 - torpedy X 8 Morskie zapalarki minerskie X 9 Podwodne wykrywacze min X 10 Podwodne wyrzutniki pirotechniczne X 11 Przeciwlotnicze zestawy rakietowe i ich komponenty (w tym przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe) X 12 Przeciwpancerne pociski kierowane X 13 Rakiety do przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych X 14 Rakiety przeciwlotnicze i ich komponenty X 15 Rakiety do zestawów rakietowych rakiet taktycznych i taktyczno-operacyjnych X 16 Sprzęt do budowy, rozpoznania i pokonywania zapór minowych: - - - 16.1 - przenośne detektory (urządzenia) do wykrywania materiałów wybuchowych X 16.2 - przenośne wykrywacze (detektory) min, granatów, bomb, torped, rakiet i innych przedmiotów wybuchowych X 16.3 - trały przeciwminowe X 16.4 - ustawiacze min X 16.5 - wyrzutnie ładunków rozminowania X 16.6 - zapalarki minerskie X 16.7 - zestaw do zdalnego sterowania wybuchami X 16.8 - zestaw kształtek kumulacyjnych X 16.9 - zestaw ręcznego sprzętu minersko-zaporowego X 16.10 - zestawy linowo-hakowe X 16.11 - zestawy minersko-rozpoznawcze X 16.12 - zestawy ręcznego sprzętu minerskiego do wykrywania i neutralizacji urządzeń wybuchowych i niebezpiecznych X 17 Sprzęt specjalistyczny do obsługi, napraw i sprawdzania rakiet przeciwlotniczych X 18 Stacje kontrolno-pomiarowe (SKP) przeciwlotniczych zestawów rakietowych i ich komponenty X 19 Stacje zasilania stanowiące źródło zasilania zestawów rakietowych OPL X 20 System kierowanych min i ładunków wybuchowych X 21 Środki alternatywne dla min lądowych X 22 Środki inicjujące (spłonki, zapały, lonty): - - - 22.1 - mechanizmy amunicji saperskiej X 22.2 - środki inicjujące ćwiczebne (spłonki ćwiczebne, zapały ćwiczebne, lonty ćwiczebne) X 22.3 - środki minersko-zaporowe ćwiczebne X 22.4 - środki pirotechniczne X 23 Urządzenia do naprowadzania rakiet i podświetlania celów i ich komponenty X 24 Urządzenia do odpalania rakiet (w tym odpalarki) X 25 Wyrzutnie rakiet bojowych, w tym okrętowe X 26 Wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych X 27 Wyrzutnie rakietowych pocisków kierowanych i niekierowanych (w tym samobieżne) X 28 Zapalniki, zapłonniki do amunicji rakietowej, artyleryjskiej i moździerzowej X 29 Zapalniki: - - - 29.1 - zapalniki do min (mechaniczne, elektryczne, lontowe) X 29.2 - zapalniki (mechaniczne, elektryczne, lontowe, tarciowe) X 30 Zestawy rakietowe rakiet taktycznych i taktyczno-operacyjnych X

Grupa 5. Systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Tryb oceny zgodności I II III 1 Przeciwlotnicze zautomatyzowane zestawy kierowania ogniem X 2 Radiolokacyjne zestawy rozpoznania artyleryjskiego X 3 Sprzęt rozpoznania artyleryjskiego X 4 Sprzęt rozpoznania dźwiękowego oraz autotopografy X 5 Urządzenia kierowania ogniem przeciwlotniczym i ich komponenty działające na podstawie informacji uzyskanej z urządzeń wykrywania, obserwacji i określania współrzędnych celów powietrznych X

Grupa 6. Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Tryb oceny zgodności I II III 1 Bojowe wozy piechoty X 2 Bojowe wozy rozpoznawcze: - - - 2.1 - gąsienicowe transportery rozpoznawcze (opancerzone) X 2.2 - kołowe pojazdy opancerzone X 2.3 - kołowe transportery opancerzone R2 wozy rozpoznawcze X 2.4 - lekkie opancerzone transportery rozpoznawcze X 2.5 - pojazdy dalekiego rozpoznania X 3 Czołgi X 4 Kołowe transportery opancerzone X 5 Mobilne bezzałogowe pojazdy rozpoznawcze X 6 Mosty wsparcia i towarzyszące na podwoziu kołowym i gąsienicowym X 7 Motocykle interwencyjne X 8 Pługi do rowów specjalnie zaprojektowane na potrzeby wojska X 9 Pływające transportery inżynieryjne na podwoziu kołowym i gąsienicowym X 10 Pojazd do przewozów robotów inżynieryjnych X 11 Pojazd saperski do przewozu niewybuchów i niewypałów X 12 Pojazdy bojowe (opancerzone i nieopancerzone) X 13 Pojazdy do przewozu bloków pontonowych X 14 Pojazdy interwencyjne czterokołowe typu quad X 15 Pojazdy operacyjne X 16 Przyczepy do przewozu przedmiotów wybuchowych niebezpiecznych X 17 Przyczepy do przewozu łodzi rozpoznawczych, przeprawowych, minerskich (saperskich), jednoosobowych X 18 Przyczepy i naczepy zmodyfikowane do celów wojskowych X 19 Przyczepy specjalistyczne do transportu sprzętu X 20 Samochody do przewozu poczty niejawnej X 21 Samochody interwencyjne, w tym opancerzone i specjalnego przeznaczenia X 22 Samochody opancerzone aeromobilne z uzbrojeniem pokładowym X 23 Samochody sanitarne i pojazdy specjalne służby zdrowia, w tym opancerzone X 24 Samochody transportowe, w tym opancerzone: - - - 24.1 - ciężarowo-osobowe wysokiej mobilności zmodyfikowane do celów wojskowych X 24.2 - dużej ładowności powiększonej mobilności X 24.3 - małej ładowności wysokiej mobilności X 24.4 - średniej ładowności wysokiej mobilności X 25 Sprzęt do budowy, rozpoznania i pokonywania zapór minowych: - - - 25.1 - pojazd minowania narzutowego na podwoziu kołowym i gąsienicowym X 25.2 - pojazdy do przewozu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych X 25.3 - pojazdy torujące kołowe i gąsienicowe X 25.4 - pojazdy trałujące kołowe i gąsienicowe X 25.5 - samobieżne ustawiacze min na podwoziu kołowym i gąsienicowym X 26 Sprzęt do robót ziemnych specjalnie zaprojektowany na potrzeby wojska (spycharki, ładowarki, koparki, zgarniarki, równiarki - na podwoziu kołowym i gąsienicowym) X 27 Sprzęt i pojazdy do ewakuacji i transportu SpW: - - - 27.1 - pojazdy ewakuacji i ratownictwa technicznego X 27.2 - samochody rozpoznania technicznego szczebla taktycznego X 27.3 - wozy pomocy technicznej X 27.4 - wozy zabezpieczenia technicznego na podwoziu gąsienicowym X 27.5 - zestawy do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego (ciągnik + naczepa niskopodwoziowa) X 27.6 - zestawy samozaładowcze do transportu kontenerów na samochodzie i przyczepie X 28 Sprzęt transportowo-dystrybucyjny i filtracyjny do mps do techniki naziemnej, lotniczej i morskiej, w tym opancerzony: - - - 28.1 - cysterna dystrybutor paliwowy o pojemności 10 m³ na podwoziu samochodowym X 28.2 - cysterna naczepa paliwowa o pojemności 33 m³ na ciągniku siodłowym X 28.3 - cysterna naczepa paliwowa z dystrybutorem paliwowym X 29 Transportery inżynieryjne na podwoziu kołowym i gąsienicowym X 30 Samochody ciężarowe z żurawiem przenośnym X 31 Wozy amunicyjne: - - - 31.1 - artyleryjskie wozy amunicyjne 155 mm hs KRAB (AWA) X 31.2 - pojazdy do przewozu amunicji i rakiet przeciwlotniczych oraz ich komponenty (z wyłączeniem przeznaczonych do lotniczych środków bojowych) X 31.3 - pojazdy do przewozu amunicji i rakiet przeciwlotniczych oraz ich komponenty X 31.4 - rakietowozy do przewozu rakiet morskich X 31.5 - torpedowozy X 31.6 - wozy amunicyjne 120 mm moździerzy RAK (WA) X 31.7 - wozy do przewozu amunicji rakietowej (WdPAR) X 32 Wozy dowodzenia i aparatownie łączności rodzajów wojsk: - - - 32.1 - aparatownie łączności - komutacyjne X 32.2 - aparatownie łączności - radiodostępowe X 32.3 - aparatownie łączności - teletransmisyjne X 32.4 - aparatownie zarządzania systemem łączności X 32.5 - kołowe transportery opancerzone R1 WD Wóz Dowódczo-Rozpoznawczy X 32.6 - węzły teleinformatyczne - wersja przenośna X 32.7 - wozy dowodzenia X 32.8 - wozy dowodzenia OPBMR X 32.9 - wozy dowodzenia, dowódczo-sztabowe wojsk rakietowych i artylerii X 33 Wozy i warsztaty remontu Wojsk Rakietowych i Artylerii (w tym artyleryjski wóz remontu uzbrojenia AWRU i warsztat remontu uzbrojenia i elektroniki WRUE) X 34 Wozy kablowe X 35 Zgarniarki i równiarki doczepne specjalnie zaprojektowane na potrzeby wojska X

Grupa 7. Wojskowe urządzenia służące do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych oraz broni jądrowej oraz środki przeciwdziałające wymienionym materiałom

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Tryb oceny zgodności I II III 1 Sprzęt do pobierania próbek na potrzeby obrony przed bronią masowego rażenia X 2 Sprzęt i środki do likwidacji skażeń X 3 Sprzęt i środki do rozpoznania i kontroli skażeń, w tym kontroli napromieniowania X

Grupa 8. Materiały wybuchowe, z wyjątkiem przeznaczonych do użytku cywilnego, oraz stałe i płynne materiały napędowe skonstruowane i przeznaczone do użycia z materiałami wyszczególnionymi w art. 6 ust. 2 pkt 3, 4 i 7 ustawy

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Tryb oceny zgodności I II III 1 Kostki dymne do celów pozoracyjnych i szkoleniowych 75 g, 200 g, 400 g X 2 Ładunki rozminowania X 3 Ładunki wybuchowe klasyczne i kumulacyjne X 4 Materiały wybuchowe (w tym plastyczne): - - - 4.1 - burzące X 4.2 - inicjujące X 4.3 - kruszące X 4.4 - miotające X 5 Środki bojowe obrony przed bronią masowego rażenia: - - - 5.1 - amunicja sygnałowa X 5.2 - dymne X 5.3 - pirotechniczne X 5.4 - środki łzawiące, testowe X 5.5 - trujące (wzorce) X 5.6 - zapalające X 6 Środki pozoracji pola walki X

Grupa 9. Wyposażenie specjalistyczne okrętów wojennych i związana z nimi technika morska

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Tryb oceny zgodności I II III 1 Morski sprzęt nawigacyjny i hydrograficzny X 2 Morskie odbijacze kątowe X 3 Morskie urządzenia hydroakustyczne i hydrolokacyjne X 4 Morskie urządzenia optoelektroniczne i optyczne: - - - 4.1 - dalmierze morskie X 4.2 - okrętowe wizjery, celowniki optoelektroniczne i optyczne X 4.3 - peryskopy okrętów podwodnych X 5 Morskie urządzenia radiowe X 6 Radary nawigacyjne X 7 Sprzęt morskich narodowych systemów dowodzenia X 8 Sprzęt ratunkowy, ratowniczy i nurkowy Marynarki Wojennej, z wyłączeniem ratunkowego i ratowniczego sprzętu przeciwpożarowego i medycznego: - - - 8.1 - aparaty nurkowe o półzamkniętym i zamkniętym obiegu czynnika oddechowego X 8.2 - przylgnia ratunkowa okrętów podwodnych X 9 Sprzęt taktycznych systemów transmisji danych LINK X 10 Stacje kontrolno-pomiarowe pól fizycznych okrętów, sprzęt i urządzenia obrony biernej oraz poligonów demagnetyzacyjnych X 11 Terminale satelitarne VSAT - okrętowe X 12 Urządzenia do łączności podwodnej X 13 Urządzenia i sprzęt warsztatów morskich środków bojowych X

Grupa 10. Wyposażenie statków powietrznych do zastosowań wojskowych

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Tryb oceny zgodności I II III 1 Busole lotnicze X 2 Centrale aerodynamiczne zamontowane na statkach powietrznych X 3 Instalacja klimatyzacji, przeciwpożarowa, paliwowa, hydrauliczna, pneumatyczna, olejowa X 4 Instalacje odbioru ciśnień powietrznych X 5 Instalacje zasilania silników tlenem X 6 Komputerowe systemy kierowania ogniem montowane na statkach powietrznych X 7 Lotki montowane na statkach powietrznych X 8 Lotnicza fotograficzna aparatura rozpoznawcza X 9 Lotnicza pokładowa aparatura rozpoznawcza X 10 Lotnicze inhalatory tlenowe X 11 Lotnicze kwasowe i zasadowe baterie akumulatorowe X 12 Lotnicze środki pirotechniczne X 13 Mechaniczne układy sterowania statkiem powietrznym X 14 Odchylana część osłony kabiny statku powietrznego X 15 Podwozie statku powietrznego X 16 Pokładowe instalacje elektryczne X 17 Pokładowe radioelektroniczne układy: - - - 17.1 - desantowania (montowane na statkach powietrznych) X 17.2 - identyfikacji i aktywnej odpowiedzi X 17.3 - lądowania (montowane na statkach powietrznych) X 17.4 - nawigacji X 18 Pokładowe rejestratory danych X 19 Pokładowe rejestratory katastroficzne X 20 Pokładowe systemy diagnostyczne statków powietrznych X 21 Pokładowe szyny danych X 22 Pokładowe środki lotniczej łączności radiowej X 23 Pokładowe zegary lotnicze X 24 Przekładnie główne, pośredniczące, tylne montowane na śmigłowcach X 25 Przewody gumowe i teflonowe do statków powietrznych X 26 Radiostacja awaryjno-ratunkowa X 27 Spadochron hamujący X 28 Specjalistyczne urządzenia do lokalizacji i wskazywania celów dla statków powietrznych: - - - 28.1 - celowniki X 28.2 - dalmierze zamontowane na statkach powietrznych X 28.3 - pokładowe radioelektroniczne układy naprowadzania i wskazywania celów montowane na statkach powietrznych X 28.4 - pokładowe radioelektroniczne układy poszukiwania montowane na statkach powietrznych X 28.5 - systemy wskazywania celów montowane na statkach powietrznych X 29 Stanowiska broni X 30 Stanowiska podwieszane X 31 Statecznik poziomy i pionowy X 32 Systemy automatycznego sterowania lotem X 33 Systemy awaryjnego hamowania samolotów X 34 Systemy samoobrony statków powietrznych X 35 Systemy sterowania uzbrojeniem X 36 Śmigło ogonowe montowane na śmigłowcach X 37 Termonamierniki montowane na statkach powietrznych X 38 Układy i urządzenia sterowania pracą silników X 39 Układy i urządzenia uruchamiania silników lotniczych X 40 Układy pilotażowo-nawigacyjne X 41 Układy pomiaru i ograniczenia kątów natarcia montowane na statkach powietrznych X 42 Układy pomiaru i sygnalizacji położenia elementów płatowca i silnika statku powietrznego X 43 Układy regulacji i obciążenia systemów sterowania statkami powietrznymi X 44 Układy transmisji napędu - skrzynki napędowe montowane na statkach powietrznych X 45 Układy zasilania prądem stałym i przemiennym X 46 Urządzenia namiarowe zabudowane na statkach powietrznych X 47 Urządzenia optyczne zabudowane na statkach powietrznych (głowice optoelektroniczne) X 48 Urządzenia przeciwoblodzeniowe X 49 Urządzenia wykrywające opromieniowanie X 50 Wirniki nośne montowane na śmigłowcach X 51 Wyposażenie wysokościowo-ratownicze: - - - 51.1 - lotnicze kamizelki ratunkowe X 51.2 - lotnicze łódki ratunkowe X 51.3 - system awaryjnego opuszczania statku powietrznego X 52 Zasobniki systemów rozpoznania X 53 Zbiorniki paliwa - dodatkowe montowane na statkach powietrznych X

Grupa 11. Elektroniczne i optoelektroniczne środki rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemy łączności specjalnej

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Tryb oceny zgodności I II III 1 Brzegowe radary obserwacji nawodnej i powietrznej X 2 Pasywne radary koherentne X 3 Przyrządy optyczne i optoelektroniczne rozpoznawcze: - - - 3.1 - laserowe przyrządy rozpoznawcze dzienno-nocne X 3.2 - przyrządy obserwacji dziennej X 4 Sprzęt i systemy lokacji obrony przeciwlotniczej: - - - 4.1 - stacje radiolokacyjne (dwu- i trójwspółrzędne oraz zdolne do przerzutu) do wykrywania celów OPL X 4.2 - systemy Pasywnej Lokacji - na potrzeby OPL (radary pasywne) i ich komponenty X 4.3 - urządzenia wykrywania, obserwacji i określania współrzędnych celów powietrznych / nawodnych / naziemnych w zakresie dostępnego widma fal EM i ich komponenty X 5 Sprzęt i urządzenia radiowe, radioliniowe, radiotelefoniczne: - - - 5.1 - naziemne radiostacje lotniczej łączności radiowej pasma UHF X 5.2 - naziemne radiostacje lotniczej łączności radiowej pasma VHF/UHF X 6 Sprzęt rozpoznania i zakłóceń łączności radioliniowej oraz satelitarnej X 7 Sprzęt rozpoznania i zakłóceń łączności radiowej: - - - 7.1 - aparatownie radioodbiorcze X 7.2 - odbiorniki radiowe rozpoznania radioelektronicznego X 7.3 - odbiorniki szerokopasmowe X 7.4 - plecakowe zestawy zakłóceń X 7.5 - systemy rejestracji informacji fonicznych X 7.6 - szerokopasmowe systemy rozpoznania radiowego X 7.7 - wyposażenie samolotów An-28 "BRYZA"-1R X 7.8 - wyposażenie śmigłowców rozpoznania radioelektronicznego - "PROCJON" X 7.9 - zautomatyzowane systemy rozpoznawczo-zakłócające X 7.10 - zautomatyzowane zestawy rozpoznania radiowego X 8 Sprzęt rozpoznania i zakłóceń środków radiolokacyjnych: - - - 8.1 - stacje rozpoznania naziemnych systemów radiolokacyjnych X 8.2 - stacje rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych X 8.3 - stacje zakłóceń radiolokacyjnych X 8.4 - zestawy rozpoznania systemów radiolokacyjnych X 9 Sprzęt ubezpieczenia lotów: - - - 9.1 - mobilne wzrokowe pomoce nawigacyjne X 9.2 - urządzenia radionawigacyjne X 9.3 - urządzenia radiolokacyjne: X 9.3.1 * radary kontroli rejonu lotniska X 9.3.2 * radiolokacyjne systemy lądowania X 10 Stacje radiolokacyjne bazujące na aerostatach X 11 Stacje radiolokacyjne trójwspółrzędne, dwuwspółrzędne (odległościomierze), wysokościomierze X 12 Urządzenia do nasłuchu i monitorowania dostępnych źródeł informacji (polowe i stacjonarne) - polowe centra odbioru i nasłuchu X 13 Urządzenia rozpoznania obrazowego, radioelektronicznego, radarowego oraz walki elektronicznej zamontowane na załogowych i bezzałogowych statkach powietrznych: - - - 13.1 - zasobniki powietrznego rozpoznania obrazowego (w tym wyposażone w radar typu SAR) X 13.2 - zasobniki zakłóceń elektronicznych X 14 Urządzenia rozpoznania optoelektronicznego i radioelektronicznego oraz walki elektronicznej, stacjonarne, przenośne, morskie i montowane na pojazdach oraz morskie brzegowe: - - - 14.1 - okrętowe systemy optoelektroniczne X 14.2 - systemy dowodzenia rozpoznaniem i systemy odbiorczo-antenowe na okrętach X 15 Zautomatyzowane systemy zbierania, gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji danych rozpoznawczych: - - - 15.1 - informatyczny system zbierania, analizy i dystrybucji informacji w ramach ISTAR X 15.2 - radary rozpoznania pola walki X 15.3 - system analiz obrazowych X 15.4 - systemy sensorów rozpoznawczych X 15.5 - zautomatyzowane systemy zbierania, gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji wiadomości rozpoznawczych X 15.6 - zintegrowane systemy rozpoznania obrazowego X

Grupa 12. Sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Tryb oceny zgodności I II III 1 Buty przeciwwybuchowe X 2 Hełmy stalowe i kompozytowe: - - - 2.1 - bojowe X 2.2 - ochronne przeciwwybuchowe X 2.3 - patrolowe X 3 Indywidualne wyposażenie specjalne pilotów, załóg statków powietrznych i nawigatorów naprowadzania: - - - 3.1 - lotnicze hełmy ochronne X 3.2 - lotnicze hełmy szczelne X 3.3 - lotnicze maski tlenowe X 3.4 - ubiory przeciwprzeciążeniowe X 3.5 - wysokościowe ubiory kompensacyjne X 4 Kamizelki: - - - 4.1 - kuloodporne X 4.2 - kuloodporne zintegrowane X 4.3 - ochronne X 4.4 - ratunkowo-desantowe X 5 Kombinezony ochronne przeciwwybuchowe X 6 Osłony (przeciwwybuchowe, kuloodporne, odłamkoodporne) X 7 Pojemniki przeciwodłamkowe i przeciwwybuchowe X 8 Sprzęt i środki indywidualnej ochrony przed skażeniami: - - - 8.1 - sprzęt i środki ochrony dróg oddechowych X 8.2 - sprzęt i środki ochrony skóry X 9 Sprzęt i środki zbiorowej ochrony przed skażeniami X 10 Sprzęt i wyposażenie do wsparcia działań antyterrorystycznych i zabezpieczenia imprez masowych: - - - 10.1 - kamizelki balistyczne dla psów służbowych ŻW X 10.2 - kaski interwencyjne z przyłbicą X 10.3 - kaski patrolowe ŻW X 10.4 - osłony ochronne przeciwwybuchowe kulo- i odłamkoodporne (w tym tarcze balistyczne) X 10.5 - zestawy ochronne X 11 Tarcze ochronne przeciwwybuchowe X 12 Ubrania do pracy w wodzie X 13 Zestawy pirotechniczne X

Grupa 13. Materiały pędne i smary do zastosowań wojskowych

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Tryb oceny zgodności I II III 1 Olej napędowy kod F-54 X 2 Paliwo do turbinowych silników lotniczych kod F-34 X 3 Paliwo do turbinowych silników lotniczych kod F-44 X 4 Paliwo okrętowe kod F-75 X

Grupa 14. Przedmioty zaopatrzenia mundurowego

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Tryb oceny zgodności I II III 1 Kombinezony pilota i kombinezony czołgisty X 2 Koszulobluzy pod kamizelkę ochronną X 3 Kurtki pilota (z wyłączeniem kurtki skórzanej pilota), kurtki czołgisty, kurtki technika lotniczego X 4 Materiał zasadniczy kurtki i spodni ubrań ochronnych, laminaty specjalne X 5 Mundury polowe i mundury ćwiczebne X 6 Pozostałe przedmioty umundurowania i wyekwipowania oraz tkaniny, dzianiny, skóry produkowane według WDTT, WTU, PWT, WT X 7 Skóry na trzewiki, trzewiki letnie, trzewiki zimowe X 8 Tkaniny na kombinezony pilota i kombinezony czołgisty, tkaniny na kurtki pilota i kurtki czołgisty X 9 Tkaniny na koszule i koszulobluzy X 10 Tkaniny na mundury galowe, mundury wyjściowe, mundury służbowe, spodnie wyjściowe, bluzy olimpijki X 11 Tkaniny na mundury polowe, mundury ćwiczebne, koszulobluzy polowe i ćwiczebne X 12 Tkaniny namiotowe X 13 Trzewiki, trzewiki letnie, trzewiki zimowe, trzewiki pilota letnie i zimowe, trzewiki ćwiczebne tropikalne, trzewiki górskie X 14 Ubrania ochronne X 15 Ubrania technika lotniczego X 16 Zasobniki X

Grupa 15. Środki zaopatrzenia żywnościowego

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Tryb oceny zgodności I II III - Środki spożywcze oraz ich opakowania: - - - 1 Racje żywnościowe: - - - 1.1 - grupowe racje żywnościowe X 1.2 - indywidualne racje żywnościowe (z wyłączeniem racji przeżyciowych) X 1.3 - indywidualne racje żywnościowe przeżyciowe X 2 Konserwy sterylizowane: - - - 2.1 - bezmięsne: - - - 2.1.1 * makarony, kasze, ryż, ziemniaki X 2.1.2 * owocowe X 2.1.3 * pozostałe konserwy sterylizowane bezmięsne X 2.1.4 * warzywne, warzywa konserwowe X 2.2 - desery sterylizowane X 2.3 - drobiowe X 2.4 - mięsne X 2.5 - pasty warzywne X 2.6 - rybne X 2.7 - warzywno-mięsne X 2.8 - zupy X 3 Chleb trwały X 4 Koncentrat kompotu X

Grupa 16. Systemy, układy, zespoły i elementy wyrobów wymienionych w pkt 1-15

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Tryb oceny zgodności I II III 1 Celowniki do przeciwlotniczych karabinów maszynowych, zestawów artyleryjskich i artyleryjsko-rakietowych i ich komponenty X 2 Celowniki modułowe X 3 Celowniki noktowizyjne, noktowizory strzeleckie X 4 Celowniki termowizyjne X 5 Elektroniczne programatory do zapalników X 6 Moduł pocztowy X 7 Opancerzenie pojazdów: - - - 7.1 - pancerze i osłony zabezpieczające pojazdów (stalowe, ceramiczne, reaktywne i inne, w tym szyby kuloodporne) po raz pierwszy wprowadzone, wraz ze sprzętem, na wyposażenie SZ RP X 7.2 - pancerze i osłony zabezpieczające pojazdów (stalowe, ceramiczne i inne, w tym szyby kuloodporne) będące w ukompletowaniu SpW wprowadzonego już na wyposażenie Sił Zbrojnych RP X 7.3 - pancerze reaktywne pojazdów będące w ukompletowaniu SpW wprowadzonego już na wyposażenie Sił Zbrojnych RP X 8 Sprzęt i urządzenia identyfikacji bojowej (naziemne, lotnicze, okrętowe): - - - 8.1 - urządzenia identyfikacji - interrogator IFF X 8.2 - urządzenia identyfikacji - transponder IFF X 9 Sprzęt i urządzenia komutacyjne, teletransmisyjne oraz terminale: - - - 9.1 - polowe centrale telefoniczne X 9.2 - urządzenia teletransmisyjne i komutacyjne X 9.3 - wojskowe kable polowe X 10 Sprzęt i urządzenia radiowe, radioliniowe, radiotelefoniczne: - - - 10.1 - maszty do radiolinii cyfrowych X 10.2 - radiolinie cyfrowe X 10.3 - radiostacje KF łącznie z platformą transportową X 10.4 - radiostacje pokładowe szerokopasmowe IP X 10.5 - radiostacje pokładowe UKF X 10.6 - radiostacje pokładowe wielozakresowe KF/UKF X 10.7 - wyposażenie akcesoryjne radiostacji - wyposażenie sieciowe i pomocnicze X 10.8 - wyposażenie akcesoryjne radiostacji - zasilacze X 10.9 - wyposażenie akcesoryjne radiostacji - zestawy wzmacniające X 11 Sprzęt i wyposażenie Wojskowej Poczty Polowej X 12 Stacje zasilania stanowiące źródła zasilania mobilnych stacji radiolokacyjnych X 13 Statki powietrzne: - - - 13.1 - lotnicze systemy imitujące uzbrojenie X 13.2 - urządzenia identyfikacji - interrogator IFF X 13.3 - urządzenia identyfikacji - transponder IFF X 14 Taktyczne systemy transmisji danych LINK: terminal LINK-11A X 15 Taktyczne systemy transmisji danych LINK: terminal MIDS LVT serii 1 X 16 Tłumiki do broni X 17 Układ przeciwpożarowy i przeciwwybuchowy montowany w pojazdach (w tym jego elementy i środki gaśnicze) X 18 Wyposażenie pojazdów bojowych do jazdy pod wodą X 19 Zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania środkami walki, jednolite dla wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych i rodzajów wojsk X

Grupa 17. Inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15 ustawy

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Tryb oceny zgodności I II III 1 Agregaty prądotwórcze, kontenerowe i mobilne zespoły spalinowo-elektryczne X 2 Aparatownie specjalistyczne do SpW OPBMR X 3 Automatyczne mobilne systemy pomiarów meteorologicznych X 4 Awaryjne systemy hamowania samolotów - elementy wychwytujące awaryjnych systemów hamowania samolotów - liny, sieci, taśmy X 5 Bezzałogowe systemy powietrzne, z wyłączeniem przeznaczonych do rażenia celów przez samozniszczenie: - - - 5.1 - bezpilotowe aparaty latające rozpoznawcze: Aerostar X 5.2 - bezpilotowe aparaty latające rozpoznawcze: Mini BSR Orbiter X 6 Bezpilotowe systemy powietrzne do rażenia celów X 7 Farby specjalne do malowania maskującego X 8 Filtry do oczyszczania wody kontenerowe, przewoźne, przenośne, indywidualne X 9 Gogle noktowizyjne, okulary do widzenia w nocy X 10 Imitatory celów powietrznych do szkolenia z wykorzystaniem uzbrojenia przeciwlotniczego i ich komponenty (ICP, sterowane cele powietrzne itd.) X 11 Kontenery specjalistyczne rodzajów wojsk: - - - 11.1 - do SpW służącego do zapewnienia Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni X 11.2 - do SpW OPBMR X 11.3 - do SpW ŻW X 11.4 - kontenerowa kuchnia polowa X 11.5 - kontenerowa piekarnia polowa X 11.6 - kontenerowe kasyno polowe X 11.7 - kontenerowe stanowisko tankowania śmigłowców KSTS - 500 X 11.8 - medyczne wraz z wyposażeniem X 11.9 - mieszkalne X 11.10 - robocze A - pracownia geograficzna X 11.11 - robocze B - dystrybucyjno-magazynowe X 11.12 - sanitarne X 11.13 - służby uzbrojenia i elektroniki X 11.14 - Wojsk OPL X 11.15 - Wojsk Rakietowych i Artylerii (AWRU) X 11.16 - Wojsk Specjalnych X 12 Kutry holownicze do celów inżynieryjnych X 13 Lornetki noktowizyjne X 14 Lornetki pryzmatyczne X 15 Łodzie patrolowe X 16 Łodzie patrolowo-interwencyjne X 17 Łodzie wojskowe, rozpoznawcze, przeprawowe, minerskie (saperskie), jednoosobowe X 18 Makiety, imitatory sprzętu bojowego X 19 Makiety, modele, filmy i pomoce szkoleniowe w zakresie SpW X 20 Materiały eksploatacyjne do uzdatniania wody i polowych laboratoriów uzdatniania wody X 21 Mobilne moduły stanowisk dowodzenia X 22 Mobilne systemy przechowywania uzbrojenia X 23 Mosty składane X 24 Mosty wsparcia i podpory X 25 Motorówki i łodzie hydrograficzne X 26 Namioty specjalistyczne rodzajów wojsk: - - - 26.1 - do SpW OPBMR X 26.2 - do SpW ŻW X 26.3 - medyczne wraz z wyposażeniem X 26.4 - techniczne służby czołgowo-samochodowej wraz z wyposażeniem specjalistycznym X 26.5 - techniczne służby uzbrojenia i elektroniki X 26.6 - Wojsk Specjalnych X 27 Napędy łodzi wojskowych inne niż silniki zaburtowe X 28 Narzędzia EOD X 29 Noże wojskowe, noże wieloczynnościowe, noże bojowe, bagnety, w tym ćwiczebne (typu GALL) X 30 Parki pontonowe, pontony, promy X 31 Pojazdy podwodne, skutery, ciągniki, dla płetwonurków X 32 Poligrafy X 33 Polowe centrale telefoniczne X 34 Polowe konstrukcje fortyfikacyjne X 35 Polowe systemy i sprzęt oceny jakości wody X 36 Pomoce szkoleniowe, symulatory i trenażery wykorzystywane do szkolenia na śmigłowcach X 37 Promy specjalne X 38 Przyrządy i urządzenia optyczne, optoelektroniczne oraz pomiarowe, w tym noktowizyjne, termowizyjne, laserowe X 39 Przyrządy i urządzenia optyczne, pomiarowe, optoelektroniczne oraz sprzęt topogeodezyjny X 40 Roboty inżynieryjne X 41 Ruchome warsztaty obsługowo-remontowe służby uzbrojenia i elektroniki X 42 Schrony przewoźne (składane i monolityczne) przeciwodłamkowe lekkie, kontenerowe X 43 Silniki do łodzi rozpoznawczych, przeprawowych, minerskich (saperskich), jednoosobowych X 44 Specjalistyczne materiały i środki do operacyjnej odbudowy i bieżących napraw sztucznych nawierzchni lotniskowych dla wojskowych statków powietrznych X 45 Specjalistyczne materiały i środki do zabezpieczenia gotowości eksploatacyjnej sztucznych nawierzchni lotniskowych dla wojskowych statków powietrznych X 46 Specjalistyczny sprzęt do budowy i naprawy sztucznych nawierzchni lotniskowych oraz do utrzymania lotnisk: - - - 46.1 - elementy czyszczące specjalistycznego sprzętu do utrzymania lotnisk (szczotki oczyszczarek odkurzaczy lotniskowych, nakładki zgarniające pługów odśnieżnych) X 46.2 - przewoźne pokrycia lotniskowe X 46.3 - testery tarcia X 47 Specjalistyczny sprzęt do przechowywania i transportu środków spożywczych oraz wody, przygotowywania i wydawania posiłków w warunkach polowych: - - - 47.1 - cysterny do przewozu i dystrybucji wody na podwoziach samochodowych X 47.2 - cysterny do transportu wody w kontenerach X 47.3 - kuchnie polowe X 48 Sprzęt do mechanicznej obróbki drewna X 49 Sprzęt do pozoracji (odbijacze radiolokacyjne) X 50 Sprzęt do pozoracji skażeń X 51 Sprzęt do wsparcia działań antyterrorystycznych: - - - 51.1 - roboty pirotechniczne X 51.2 - zestawy wsparcia (operatora snajpera, wyważeniowe itp.) X 52 Sprzęt i urządzenia identyfikacji bojowej (naziemne, lotnicze, okrętowe) - tester urządzeń identyfikacji X 53 Sprzęt i urządzenia łączności troposferycznej i satelitarnej: - - - 53.1 - telefony satelitarne X 53.2 - terminale satelitarne klasy BGAN X 53.3 - terminale satelitarne VSAT - przenośne X 53.4 - terminale satelitarne VSAT - przenośno-przewoźne X 53.5 - terminale satelitarne VSAT - stacjonarno-mobilne X 54 Sprzęt i urządzenia radiowe, radioliniowe, radiotelefoniczne: - - - 54.1 - odbiorniki radiowe wielozakresowe KF/UKF X 54.2 - odbiorniki radiowe zakresu KF X 54.3 - osprzęt infrastruktury sieciowej systemu TETRA X 54.4 - radiostacje doręczne szerokopasmowe IP X 54.5 - radiostacje doręczne UKF X 54.6 - radiostacje łączności ratunkowej X 54.7 - radiostacje plecakowe KF X 54.8 - radiostacje plecakowe szerokopasmowe IP X 54.9 - radiostacje plecakowe UKF X 54.10 - radiostacje plecakowe wielozakresowe KF/UKF X 54.11 - radiostacje przenośno-przewoźne KF X 54.12 - radiostacje przenośno-przewoźne szerokopasmowe IP X 54.13 - radiostacje przenośno-przewoźne UKF X 54.14 - radiostacje przenośno-przewoźne wielozakresowe KF/UKF X 54.15 - radiotelefony systemu TETRA (niezależnie od platformy transportowej) X 54.16 - stacje bazowe łączności ratunkowej (SAR i CSAR) X 54 Sprzęt i urządzenia służby hydrometeorologicznej stosowane w wojskach rakietowych i artylerii (WRiA) X 55 Sprzęt i wyposażenie do zapewnienia bezpieczeństwa miejsc czasowego pobytu osób podlegających ochronie, w tym w środowisku wodnym: - - - 55.1 - bramowe wykrywacze metalu X 55.2 - ręczne wykrywacze metalu X 55.3 - wykrywacz par materiałów wybuchowych i substancji toksycznych X 55.4 - zestawy abordażowe X 56 Sprzęt kwaterunkowy - piecyki na paliwo płynne X 57 Sprzęt naziemnego zabezpieczenia statków powietrznych oraz urządzenia i sprzęt obsługi naziemnej statków powietrznych - przewoźne: - - - 57.1 - dystrybutory tlenu, azotu, powietrza X 57.2 - dystrybutory wody do statków powietrznych X 57.3 - holowniki sprzętu lotniczego X 57.4 - podnośniki uzbrojenia lotniczego X 57.5 - urządzenia asenizacyjne do statków powietrznych X 57.6 - urządzenia do wytwarzania tlenu, azotu X 57.7 - urządzenia hydrauliczne zasilające statki powietrzne X 57.8 - urządzenia odladzające statki powietrzne X 57.9 - urządzenia podgrzewająco-osuszające statki powietrzne X 57.10 - urządzenia zasilająco-klimatyzujące do statków powietrznych X 57.11 - zasilacze elektroenergetyczne do statków powietrznych X 58 Sprzęt polowy służby mundurowej X 59 Sprzęt nurkowy X 60 Sprzęt spadochronowo-desantowy X 61 Systemy do wykrywania i zwalczania bezzałogowych środków X 62 Środki rozpoznawcze bezzałogowe, uderzeniowe X 63 Terminal monitorowania położenia wojsk własnych: - - - 63.1 - platformowy X 63.2 - przenośny X 64 Pomoce szkoleniowe, symulatory i trenażery wykorzystywane do szkolenia na śmigłowcach X 65 Traki przewoźne X 66 Trenażery urządzeń sprzętu i systemów łączności X 67 Trenażery, symulatory, przekroje i broń strzelecka szkolna oraz sprzęt, urządzenia i pomoce szkolno-treningowe X 68 Układacze i pokrycia drogowe X 69 Urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej dla SpW Inżynierii wojskowej X 70 Wielozakresowe pokrycia maskujące X 71 Wojskowe urządzenia uzdatniania wody X 72 Wojskowy odbiornik GPS (platformowy, ręczny) X 73 Wyrzutnie imitatorów celów powietrznych i ich komponenty X 74 Zestaw do działań ratowniczych X 75 Zestawy kompleksowego maskowania X 76 Zestawy oświetleniowe X 77 Zestawy rozbudowy fortyfikacyjnej X 78 Zestawy studzienno-wiertnicze X 79 Zunifikowane wejście do schronów polowych X

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. poz. 385), które weszło w życie z dniem 3 marca 2021 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. poz. 1186), które weszło w życie z dniem 18 lipca 2020 r.

3) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29 stycznia 2013 r.

9) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. poz. 528 i 1099 oraz z 2008 r. poz. 936), które utraciło moc z dniem 6 grudnia 2012 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 528).

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.