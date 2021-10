1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. poz. 850), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. poz. 1921).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. poz. 1921), które stanowią:

"§ 2. 1. Finansowanie wynagrodzenia powiększonego o dodatek za staż pracy, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dotyczy wynagrodzeń pracowników zakładu aktywności zawodowej począwszy od wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2020 r.

2. Finansowanie wpłat podstawowych oraz wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 4a i ust. 2 pkt 3a rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dotyczy wpłat począwszy od wynagrodzeń pracowników zakładu aktywności zawodowej za miesiąc styczeń 2020 r.

3. Finansowanie składek na Fundusz Solidarnościowy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dotyczy składek od wynagrodzeń pracowników zakładu aktywności zawodowej począwszy od wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2019 r.

4. Poniesienie, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, kosztów związanych z finansowaniem:

1) składek na Fundusz Solidarnościowy,

2) wpłat podstawowych oraz wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych,

3) wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, do wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę, stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, powiększonego o dodatek za staż pracy

- jako kosztów działania zakładu aktywności zawodowej, wydatkowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie wymaga dokonania korekt informacji i rozliczeń, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2 i 3, rozporządzenia zmienianego w § 1.

5. Zmiana kosztów działania zakładu aktywności zawodowej, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, 4 i 4a oraz w ust. 2 pkt 1, 3 i 3a rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wpływająca na zmianę podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działanie zakładu w 2020 r., wymaga sporządzenia przez strony aneksu do umowy, o której mowa w § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".