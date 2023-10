§ 6.

1. Realizatorami programu pilotażowego są podmioty wykonujące działalność leczniczą wyłonione w drodze otwartego naboru przeprowadzanego przez dyrektora oddziału Funduszu.

2. Informacja o rozpoczęciu naboru jest umieszczana na stronie internetowej oddziału Funduszu.

3. Podmiot wykonujący działalność leczniczą zgłaszający się do naboru składa wniosek do oddziału Funduszu zawierający oznaczenie wnioskującego, w tym dane kontaktowe obejmujące adres siedziby podmiotu, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, informacje o liczbie świadczeniobiorców, którą deklaruje do objęcia programem pilotażowym, oraz deklarację, że program pilotażowy będzie realizowany zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia.

4. Nabór jest prowadzony według kolejności wpływu wniosków, o których mowa w ust. 3, do osiągnięcia maksymalnej liczby świadczeniobiorców, którzy mogą zostać objęci programem pilotażowym w danym województwie, wskazanej w § 4.

5. Oddział Funduszu, na podstawie wyników naboru, zawiera z realizatorami programu pilotażowego umowy na realizację programu pilotażowego.