1. Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet: 1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi; 2) stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy; 3) stężenie glukozy we krwi; 4) AlAT, AspAT, GGTP; 5) poziom kreatyniny we krwi; 6) badanie ogólne moczu; 7) poziom kwasu moczowego we krwi; 8) krew utajona w kale - metodą immunochemiczną (iFOBT). 2. Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn: 1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi; 2) stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy; 3) stężenie glukozy we krwi; 4) AlAT, AspAT, GGTP; 5) poziom kreatyniny we krwi; 6) badanie ogólne moczu; 7) poziom kwasu moczowego we krwi; 8) krew utajona w kale - metodą immunochemiczną (iFOBT); 9) PSA - antygen swoisty dla stercza całkowity. 3. Pakiet badań diagnostycznych wspólny: 1) pomiar ciśnienia tętniczego; 2) pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI); 3) (uchylony).

Do programu pilotażowego kwalifikują się świadczeniobiorcy, którzy: 1) w roku przeprowadzenia programu pilotażowego ukończą lub ukończyli 40. rok życia (uwzględniany jest rok urodzenia); 2)12) nie korzystali ze świadczeń udzielanych w ramach tego programu pilotażowego, z uwzględnieniem § 7b rozporządzenia; 3)13) odpowiedzieli na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem infolinii lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 2465), albo u świadczeniodawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia; 4) posiadają czynniki ryzyka choroby układu krążenia - warunek wykonania badania kontrolnego profilu lipidowego; 5) posiadają czynniki ryzyka cukrzycy - warunek wykonania badania stężenia glukozy we krwi; 6) posiadają czynniki ryzyka raka jelita grubego - warunek wykonania badania krwi utajonej w kale.