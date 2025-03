Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 25 lutego 2025 r. (Dz. U. poz. 276)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 15 października 1997 r.

w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń

Na podstawie art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.1) Centralna informacja o zastawach rejestrowych, zwana dalej „centralną informacją”, jest komórką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości.

§ 2.1) Centralna informacja składa się z centrali centralnej informacji i ekspozytur centralnej informacji, zwanych dalej „ekspozyturami”.

§ 3.1) Zadania z zakresu udzielania informacji oraz wydawania odpisów i zaświadczeń centralna informacja realizuje przez centralę centralnej informacji oraz ekspozytury.

§ 4. Centralna informacja udziela informacji oraz wydaje zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów na podstawie danych otrzymanych z Centrali Rejestru Zastawów, o której mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów (Dz. U. poz. 892, z 2008 r. poz. 1533 oraz z 2021 r. poz. 2320).

§ 5. Centralna informacja udziela następujących informacji:

1) czy dany podmiot jako zastawca jest wpisany do rejestru zastawów i pod jakim numerem pozycji rejestru zastawów oraz czy toczy się postępowanie o wpis nowego zastawu rejestrowego, w którym dany podmiot występuje jako zastawca i pod jaką sygnaturą akt sprawy;

2) czy dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów i pod jakim numerem pozycji rejestru zastawów oraz czy toczy się postępowanie o wpis nowego zastawu rejestrowego, w którym dany podmiot występuje jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego i pod jaką sygnaturą akt sprawy;

3) o braku w rejestrze zastawów danego numeru pozycji rejestru;

4) o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu;

5) o braku w Centrali Rejestru Zastawów sprawy o danej sygnaturze akt;

6) o numerze pozycji rejestru zastawów właściwym dla danej sygnatury akt sprawy;

7) że sprawa o danej sygnaturze akt jest w toku, wraz z określeniem daty złożenia wniosku;

8) że pod daną sygnaturą akt sprawy wpisany był zastaw rejestrowy pod danym numerem pozycji rejestru zastawów, wraz z podaniem daty jego wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.

§ 6.2) 1. Centralna informacja udziela informacji oraz wydaje zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów w formie papierowej lub elektronicznej na podstawie wniosków składanych na formularzach, o których mowa w § 8-10.

2. Formularze wniosków są udostępniane w siedzibie centrali centralnej informacji oraz w ekspozyturach.

3. Dopuszcza się składanie wniosków na formularzach udostępnionych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a także na formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub kserokopie, jeżeli ich treść jest zgodna z wzorami urzędowych formularzy.

§ 7.2) Opłaty za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów i zaświadczeń, zwane dalej „opłatami”, wnosi się na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości, jeżeli wniosek złożono w centrali centralnej informacji, albo na wskazany rachunek bankowy sądu, przy którym funkcjonuje ekspozytura, jeżeli wniosek złożono w ekspozyturze.

Rozdział 2

Zgłaszanie wniosków do centralnej informacji

§ 8. 1. Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. We wniosku o wydanie odpisu z rejestru zastawów podaje się numer pozycji rejestru zastawów.

§ 9. 1. Wniosek o wydanie zaświadczeń o wpisie danego podmiotu jako zastawcy lub o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów składa się na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia.

2. We wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów podaje się:

1) dla osób fizycznych - powszechny numer identyfikacyjny PESEL albo imię i nazwisko;

2) dla osób prawnych, spółek komandytowych, spółek jawnych i innych podmiotów niebędących osobami fizycznymi - powszechny numer identyfikacyjny REGON albo nazwę.

3. We wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów podaje się dane, o których mowa w ust. 2, oraz numer pozycji Katalogu sposobu opisu przedmiotów zastawu, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów, zwanego dalej Katalogiem, albo dane, o których mowa w ust. 2, numer pozycji Katalogu oraz jedną cechę identyfikującą przedmiot zastawu, określoną według Katalogu, będącą cechą do wyszukiwania.

4. We wnioskach, o których mowa w ust. 2 i 3, jeżeli nie wskazano w nich powszechnego numeru identyfikacyjnego, można podać również:

1) dla osób fizycznych - drugie imię oraz dane dotyczące adresu: województwo, gmina, miejscowość;

2) dla osób prawnych, spółek komandytowych, spółek jawnych i innych podmiotów niebędących osobami fizycznymi - dane dotyczące adresu: województwo, gmina, miejscowość.

§ 10. 1. Wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów, pod którym jest wpisany zastaw rejestrowy, składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się sygnaturę akt sprawy.

§ 11.3) 1. Wnioski, o których mowa w § 8-10, zwane dalej „wnioskami”, składa się:

1) w centrali centralnej informacji;

2) w ekspozyturze.

2. Ekspozytura udziela informacji oraz wydaje zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów tylko na wniosek złożony bezpośrednio w ekspozyturze.

3. Centrala centralnej informacji udziela informacji na zasadach takich samych jak ekspozytury, a ponadto udziela informacji korespondencyjnie.

4. Wnioski w formie elektronicznej składa się do centrali centralnej informacji.

5. Wnioski przesyłane pocztą do ekspozytur przekazuje się do centrali centralnej informacji.

6. W przypadku złożenia wniosku w ekspozyturze opłatę, o której mowa w § 7, można uiścić w kasie sądu, przy którym funkcjonuje ekspozytura.

7. Podmioty, o których mowa w art. 42 ust. 4a ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, składają wnioski do centrali centralnej informacji.

§ 11a.4) 1. Do wniosku należy dołączyć oryginalny dowód wniesienia opłaty, a w przypadku przesłania pocztą - jego kopię.

2. W przypadku dowodu wniesienia opłaty w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej - na wydruku należy zamieścić informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę za składany wniosek.

3. Dowodu wniesienia opłaty w formie wydruku lub kopii nie zwraca się.

§ 12.5) Wniosek złożony z naruszeniem przepisów § 8, § 9 ust. 1, 2, 3, § 10 i § 11a ust. 1 i 2, wniosek nieopłacony lub od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej pozostawia się bez nadania biegu, informując o tym wnioskodawcę.

§ 13.6) Wniosek wpisuje się do ewidencji wniosków, prowadzonej przez centralę centralnej informacji lub ekspozyturę.

§ 14.6) W ewidencji wniosków, o której mowa w § 13, wpisuje się w szczególności datę wpływu wniosku, rodzaj wniosku oraz sposób i datę jego załatwienia.

Rozdział 3

Szczegółowe zasady udzielania informacji oraz wydawania odpisów i zaświadczeń

§ 15. 1.7) Centralna informacja udziela informacji oraz wydaje zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów na wniosek, na podstawie danych wyszukanych w rejestrze zastawów, dokładnie odpowiadających wypełnionym lub wykreślonym polom wniosku.

2.8) Centrala centralnej informacji wydaje odpisy, zaświadczenia i udziela informacji w postaci elektronicznej - na adres internetowy, z którego wysłano wniosek w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

§ 16. Uwzględniając wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów, centralna informacja:

1) wydaje odpis z rejestru zastawów lub

2) udziela informacji, o których mowa w § 5 pkt 3 i 4.

§ 17. Odpis z rejestru zastawów może być skrócony, aktualny lub pełny.

§ 18. 1. Odpis skrócony z rejestru zastawów zawiera aktualne dane dotyczące zastawcy, określone w rubryce trzeciej w polach od pierwszego do siódmego danej pozycji rejestru zastawów.

2. Odpis aktualny z rejestru zastawów zawiera aktualną treść wpisów w rejestrze zastawów pod daną pozycją tego rejestru.

3. Odpis pełny z rejestru zastawów zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze zastawów, dokonanych od chwili pierwszego wpisu pod daną pozycją tego rejestru.

§ 19. Na każdym odpisie z rejestru zastawów zamieszcza się informację, że toczy się postępowanie o zmianę wpisu lub o wykreślenie zastawu pod podaną sygnaturą sprawy albo że nie toczy się takie postępowanie.

§ 20. Informacje o braku w rejestrze zastawów danego numeru pozycji rejestru wydaje się w wypadku, gdy w rejestrze nie ma jeszcze takiego numeru.

§ 21. Jeżeli pod danym numerem pozycji rejestru zastawów zastaw rejestrowy został wykreślony, udziela się informacji, o której mowa w § 5 pkt 4.

§ 22. Uwzględniając wniosek o wydanie zaświadczeń o wpisie podmiotu jako zastawcy lub o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów, centralna informacja wydaje:

1) zaświadczenie o braku wpisu danego podmiotu jako zastawcy lub o braku wpisu danego podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów oraz że toczy się postępowanie, pod podaną sygnaturą akt sprawy, o wpis nowego zastawu rejestrowego, w którym dany podmiot występuje jako zastawca, lub o wpis nowego zastawu rejestrowego, w którym dany podmiot występuje jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego, albo że nie toczy się takie postępowanie;

2) zaświadczenie, że dany podmiot jako zastawca lub dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów oraz że toczy się postępowanie, pod podaną sygnaturą akt sprawy, o wpis nowego zastawu rejestrowego, w którym dany podmiot występuje jako zastawca, lub o wpis nowego zastawu rejestrowego, w którym dany podmiot występuje jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego, albo że nie toczy się takie postępowanie.

§ 23. Na skutek złożenia wniosku o podanie numeru pozycji rejestru zastawów, pod którym jest wpisany zastaw rejestrowy, centralna informacja udziela informacji, o których mowa w § 5 pkt 5, 6, 7 i 8.

§ 24. 1.9) Odpis, zaświadczenie oraz informacja wydane w formie papierowej, podpisane przez upoważnionego pracownika i opatrzone pieczęcią urzędową, poza treścią, powinny zawierać oznaczenie miejsca i daty wydania dokumentu oraz datę i godzinę stanu rejestru zastawów, według którego zostały wydane; poszczególne strony powinny być ponumerowane ze wskazaniem całkowitej liczby stron.

2.10) Odpis, zaświadczenie oraz informacja wydane w postaci elektronicznej zawierają dane wskazane w ust. 1 i są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika centrali centralnej informacji.

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń (Dz. U. poz. 1534), które weszło w życie z dniem 11 stycznia 2009 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń (Dz. U. poz. 2867), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

7) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

8) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń (Dz. U. poz. 1682), które weszło w życie z dniem 14 października 2016 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 15 października 1997 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 276)

Załącznik nr 1

DW-4

Załącznik nr 2

DW-1

Załącznik nr 3

DW-2

Załącznik nr 4

DW-3