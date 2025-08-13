REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1118
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 sierpnia 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym
- Data ogłoszenia: 2025-08-13
Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 4 sierpnia 2025 r. w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich
