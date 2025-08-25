REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1163

OBWIESZCZENIE MINISTRA ENERGII

z dnia 8 sierpnia 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-25
  • Data wejścia w życie: 2025-08-25
  • Data obowiązywania: 2025-08-25
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

USTAWA z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1165

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1164

REKLAMA

OBWIESZCZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 8 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1163

USTAWA z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1161

REKLAMA

USTAWA z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1160

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1159

USTAWA z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1158

USTAWA z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1157

USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1156

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 20 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na zieloną transformację miast w obszarze ochrony środowiska w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1155

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1154

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1153

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych i wykazu rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych, z których użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać dane

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1152

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1151

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 sierpnia 2025 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności z wymogami warunkowości społecznej, i procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanej stwierdzonej niezgodności z wymogami warunkowości społecznej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1150

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie konkursu na przedsiębiorcę wyznaczonego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1149

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1148

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie wnioskowania do Krajowej Jednostki do spraw Systemu Wjazdu/Wyjazdu w zakresie wprowadzania danych do Systemu Wjazdu/Wyjazdu, ich modyfikowania i usuwania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1147

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 6 sierpnia 2025 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1146

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1145

REKLAMA