Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1163
OBWIESZCZENIE MINISTRA ENERGII
z dnia 8 sierpnia 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównania
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-08-25
- Data wejścia w życie: 2025-08-25
- Data obowiązywania: 2025-08-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
