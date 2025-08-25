REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1164

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-25
  • Data wejścia w życie: 2025-08-25
  • Data obowiązywania: 2025-08-25
Dziennik Ustaw

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1170

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o ustalaniu wysokości emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustalonych w czerwcu w latach 2009–2019 oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009–2019

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1169

USTAWA z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych oraz wsparcia przedsiębiorczości

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1168

USTAWA z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1167

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1166

USTAWA z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1165

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1164

OBWIESZCZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 8 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1163

USTAWA z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1162

USTAWA z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1161

USTAWA z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1160

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1159

USTAWA z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1158

USTAWA z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1157

USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1156

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 20 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na zieloną transformację miast w obszarze ochrony środowiska w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1155

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1154

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1153

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych i wykazu rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych, z których użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać dane

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1152

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1151

