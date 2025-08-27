REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1186
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 6 sierpnia 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją do powierzchni upraw i płatności związanych z produkcją do zwierząt, płatności dla małych gospodarstw i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
- Data ogłoszenia: 2025-08-27
- Data wejścia w życie: 2025-08-27
- Data obowiązywania: 2025-08-27
